Африканские бизнесмены призвали Россию активнее участвовать в инфраструктурных проектах на Южном континенте

Гуманитарный форум Россия - Африка стартует 27 июля в Санкт-Петербурге. Фото: summitafrica.ru

Менее недели осталось до начала Второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Он стартует 27 июля в Санкт-Петербурге. В рамках подготовки к саммиту в Москве прошел круглый стол «Россия - Африка: развитие инфраструктурных проектов».

Основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации Джордж Себулела призвал Россию активно инвестировать в инфраструктурное развитие Южного континента и привел в пример Китай, который сейчас реализует в Африке целый ряд проектов на десятки миллиардов долларов.

Одним из таких проекто могло был стать создание угольного хаба в Марокко, предложил участник круглого стола, заместитель председателя Марокканско-российского делового совета Ража Шафик Эль-Али. Он отметил, что его страна закупает 80% угля в России, и это является основным источником топлива для североафриканского государства.

В свою очередь российские участники круглого стола акцентировали внимание на экономических аспектах сотрудничества. Так, член совета директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Пятницев заявил о необходимости создания совместного российско-африканского банка, который обеспечит оборот средства для экспорта-импорта.

Продолжить плодотворный обмен мнениями российские и африканские бизнесмены смогут в ходе двухдневного саммита Россия - Африка 27-28 июля.