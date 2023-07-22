Правительство Германии крайне непопулярно среди населения Фото: REUTERS

Во время недавнего визита в восточногерманский город Дессау вице-президент немецкого бундестага Катрин Геринг-Эккардт, представляющая блок Союз 90/Зеленые, была встречена возгласами неодобрения. Это не первый инцидент подобного рода в Германии. Действующего канцлера избиратели в разных частях страны тоже уже не раз встречали неприветливо. Олаф Шольц реагирует на вербальную агрессию иначе, чем Геринг-Эккардт, - он огрызается в ответ, что, несомненно, не способствует повышению его рейтинга и не добавляет ему симпатий избирателей.

Министру иностранных дел Анналене Бербок недавно вообще пришлось услышать, что у нее на руках кровь из-за поставок оружия на Украину. В одном этом обвинении больше смысла, чем в заявлениях самой фрау министра, с которыми она выступает на многочисленных пресс-конференциях.

Правительство Германии крайне непопулярно среди населения. Впрочем, и от оппозиции немцы тоже не ожидают ничего хорошего. Данные опроса, только что проведенного по заказу телеканала RTL, показали, что жители ФРГ больше не доверяют партиям, традиционно определявшим политический ландшафт федерации. 57% респондентов вообще считают, что с текущими проблемами страны не способна справиться ни одна из представленных в бундестаге партий.

Причина этому объясняется тем, что решения, которые правительство ФРГ навязывает немцам, как правило, или cлишком дорого обходятся, или сопряжены со снижением уровня жизни, или же никак не способствуют решению основной проблемы. Проводимая политика обычному избирателю видится странной, оторванной от реальности, нежизненной, рассчитанной на элиту, а не на простых людей. У народа сложилось впечатление, что власть закрылась в башне из слоновой кости, с которой и руководит страной.

Вот несколько примеров, наглядно иллюстрирующих неадекватность правительства ФРГ. Если Германия будет поставлять Украине оружие, то, по мнению правящих политиков, в Европе скоро снова настанет мир. Хотя всем, кроме, пожалуй, немногих самых преданных сторонников «зеленых», ясно, что это ложь. Или вот если Германия переведет отопление с газа и нефти на электричество, то тем самым она поможет остановить климатические изменения. И в этом случае понятно, что подобный проект - чистое безумие. И как на все это реагировать рядовым гражданам?

Действующим федеральным правительством был принят ряд мер, уже приведших к снижению народного благосостояния. Но проблема еще и в том, что это правительство – не первое, действующее против чаяний обычных немцев. За последние четверть века увеличилось число в ФРГ увеличилось количество избирателей, обоснованно подозревающих канцлеров и министров в том, что проводимая ими политика служит интересам кого угодно – самого правительства, США, ЕС, ЛГБТ-сообщества, но только не немцев. Именно поэтому большинство избирателей вообще не доверяют какой бы то ни было партии.

Для общества европейской страны, давно преподносящей себя в качестве флагмана мировой демократии, это убийственный приговор. Многие немцы ощущают свою беспомощность из-за неспособности повлиять на неадекватный политический курс руководства государства, а когда дело доходит до прямого общения с политиками, эта беспомощность все чаще оборачивается вспышками агрессии.

Даже постоянно растущий скептицизм немцев по поводу того, представляет ли правительство ФРГ интересы немецкого народа, не способен заставить последнее свернуть с выбранного пути. И оно продолжает поддерживать климатическую повестку, трансатлантических партнеров, ЛГБТ, лоббистские объединения, идею победы Украины над Россией, словом, все, что угодно, но только не Германию и не немцев. А люди всего лишь хотят стабильной, обеспеченной жизни, хорошей работы, доступного жилья, семьи, детей, мира, качественного образования, они хотят жить нормальной жизнью, но проблема в том, что в сегодняшней Германии нет такого понятия, как «нормальность».

И все же в Германии есть партия, позиция которой наиболее близка нормальным, без кавычек, немцам, - это консервативная «Альтернатива для Германии» (AдГ). Именно поэтому ее поддерживает все большее число избирателей. АдГ - относительно молодая партия, она пока не входила в состав правительства, но уже набрала силу: согласно результатам последних опросов, ее поддерживают 20% избирателей, что ставит ее на второе место после Христианско-Демократического Союза. АдГ - единственная на сегодняшний день партия из представленных в бундестаге, которая выступает против поставок западного оружия на Украину и за улучшение отношений с Россией. Она также против закона о теплоснабжении и политизации климатической повестки.

Примечательно то, как реагируют на молодого конкурента партии-«старожилы». По правилам демократического соревнования они вроде бы должны рассматривать взлет новичка как вызов, брошенный им равным по силам конкурентом, и соревноваться с ним за голоса избирателей демократическими методами. Но широкий альянс «старожилов» добивается запрета AдГ, называя эту партию «правой», «прибежищем фашистов» и «контролируемой Москвой». Как следствие, та часть немецкого общества, интересы которой АдГ представляет, рискует лишиться этого представительства.

Чуть ли не все партии в ФРГ подчиняют политику интересам элит, с каждым годом все более малочисленных и обособленных, и все дальше отходят от базовых демократических принципов. Наибольшая опасность для демократии в Германии исходит именно от партий-«старожилов», называющих себя демократическими.

Парадоксальным образом те, кто требует запретить AдГ, утверждают, что это необходимо для защиты демократии. Это уже использовавшийся метод: запрет RT и других российских СМИ был призван «защитить свободу прессы и свободу мнений».

Современная Германия переживает серьезный кризис демократии, а политики в бундестаге, на которых лежит ответственность за подобное тревожное развитие событий, слабо осознают или вовсе не замечают своей ответственности за это. Протестующие и критики в их понимании – «правое быдло» и «антидемократы», которым надо отказать в политическом представительстве, потому что демократия, по их убеждению, это привилегия элит. И правда: куда мы придем, если каждый начнет высказывать свое мнение, и если, не дай бог, с ним придется считаться?