Глава Союза Журналистов России Соловьев: В смерти военкора Журавлева виноваты Киев и Вашингтон

Военкор Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО Фото: REUTERS

- Володя, видишь, какое горе в нашей журналистской семье… Ты же знал Ростислава Журавлева? Да, в принципе, мы все друг друга знаем. Если не заочно, то по публикациям, да…

- Конечно, все понемногу друг с другом знакомы. Особенно - военкоры. А я тоже могу себя считать военкором.

- Да, мы тебя считаем военкором.

- Два года назад Союз журналистов придумал новую награду - за храбрость при исполнении служебного долга. И на вручении «Золотого пера» мы эту награду вручали нашим доблестным военкорам. И вот там как раз был Ростислав Журавлев, я с ним пообщался коротко в первый раз в жизни. Хотя слышал о нем, знал, что он очень толковый, очень творческий человек. Ростислав бывал во многих горячих точках, о нем все отзываются как о суперпрофессионале, как о душе компании. Он сам родом из Екатеринбурга, у него остались двое детей. Похоронят Ростислава Журавлева тоже в Екатеринбурге. Таково желание его матери. И там уже наши коллеги, конечно, поприсутствуют - они будут на панихиде, на похоронах. И мы, разумеется, окажем помощь семье… Что ещё сказать…

- О работе военкора, которую ты сам хорошо знаешь…

- Работа эта, наверное, одна из самых опасных в журналистской профессии. Поэтому, бывают такие печальные случаи, когда нам приходится хоронить товарищей, лечить наших раненых коллег. Вот вместе с Ростиславом ещё трое наших коллег попали под обстрел, были ранены. Одно из первых применений кассетных боеприпасов - со стороны украинских войск - как раз пришлось по журналистам. А ребята ехали делать сюжеты, писать статьи о том, что украинцы применяют эти самые кассетные заряды. И вот Ростислав как раз погиб от осколка такого боеприпаса.

- Володя, на кого ты возлагаешь ответственность - за гибель Ростислава Журавлева и ранения наших коллег?

- Считаю, что ответственность лежит не только на киевском режиме, на ВСУ, которые послали этот снаряд, но - и на американцах, поставивших их украинцам. Снаряды, запрещенные во всем мире, которые нигде не применяются. Ведь из-за того, что у них кончился там 155-й калибр, они стали присылать то, что на складе лежит. Запрещенные кассетные боеприпасы. Именно от них во многих странах мира гибли сотни тысяч людей, особенно - мирных жителей, потому что не все компоненты этих снарядов взрываются сразу.

- Скажи, ты уже пообщался с руководством РИА Новости?

- Да, мы же с коллегами в одном здании сидим. Я от них сегодня и узнал о том, что произошло. И мы сразу стали вместе решать все вопросы… А у нас, кстати, в руководстве Союза Журналистов много екатеринбуржцев, один наш коллега как раз будет заниматься помощью семье и присутствовать на похоронах Ростислава. Поддержка раненых коллег - тоже наша забота. Сразу, конечно, включились.

- Ты человек для нас авторитетный… А мы все, наверное, а не только военкоры, заняты сейчас темой спецоперации. Вот слова какие-то ободряющие – для нас для всех и, в частности, для ребят на передовой.

- Жизнь не кончается, жизнь продолжается, несмотря ни на что. В любом случае, мы должны быть уверены, что Победа будет за нами. И, конечно, журналисты всегда будут с нашими военными на передовой и будут рассказывать о том, что происходит. Мы не сможем удержать наших коллег от героических поступков даже в самых опасных и рискованных ситуациях. Будем стараться их поддержать во всем.