Кроссовки цвета «вырви глаз», трендовые сандалии и тапки: какую обувь этим летом носят Семенович, Кудрявцева и Бородина

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Сандалии, мюли, босоножки с тонкими ремешками, и, конечно же, практичная база — кеды и кроссовки — летом можно менять обувь хоть каждый день. Рассказываем про актуальные модели на примере знаменитостей. А заодно показываем, как носить (или не носить) трендовую обувь.

Ксения Бородина

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Плетеные сандалии — безусловный тренд этого сезона. Ксения сочетает актуальную модель от бренда Celine с белой миниюбкой и топом. Стоит отметить, что в таком образе Ксюше никогда не дашь 40 лет! На стройной звезде все смотрится гармонично, кроме жилета из экокожи, который совсем из другой оперы. В этот расслабленный отпускной образ просится что-то более воздушное, например, объемная белая рубашка. А заверишь лук можно с помощью плетеной сумки.

Елена Захарова

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Обувь с эффектом металлик во всех оттенках (серебро, золото, бронза) — еще один тренд 2023 года. Но ее нужно уметь носить и делать это точно не так, как Елена Захарова. Серебристые футуристичные босоножки актриса комбинирует с безумно скучным платьем «прощай молодость» и укороченным жакетом из твида. Странно и безвкусно. В данном случае нужно либо сменить весь образ, либо выкинуть босоножки и заменить их на лоферы — синие или бежевые.

Ида Галич

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Ида «до» стилиста и «после» — два разных человека. И если раньше к лукам ведущей и блогера были вопросы, то сейчас на каждый ее образ приятно смотреть. Во время поездки на концерт группы Depechemode Галич продемонстрировала, как круто можно обыграть обычные кеды (обязательная «база» любого лета!) и синие джинсы. Ведущая сочетала их с эффектным боди с открытой спиной. Стоит отдать должное и самой Иде: она провела большую работу над собой и похудела на 20 килограммов.

Нюша

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для похода на VK Kvartirnik Нюша выбрала беспроигрышный вариант — лаковые босоножки на высоком каблуке, которые сделали ее ноги визуально еще длиннее. Певица определенно знает, как подчеркнуть свои достоинства. И, в целом, образ получился сексуальным и актуальным: укороченный жакет с увеличенной линией плечей, минишорты, трендовая сумка-багет и черные колготки. Но только не в июле! Весь лук певицы буквально «переносит» нас в осень. Да, погода этим летом, действительно, не радует солнечными днями, но почему бы не порадовать глаз яркими цветами?

Анфиса Чехова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В список актуальной обуви сезона можно смело включить мюли, которые чем-то напоминают комфортные домашние тапочки. Идеальный вариант для поездки в отпуск. Как их носить, показывает Анфиса Чехова. Во время поездки на озеро Севан в Армении телеведущая составила образ в лучших традициях путешествий. Белые объемные джинсы и майку Анфиса сочетала с бежевым кардиганом с ярким принтом и мюлями, декорированными махрой, от бренда Chloe. Все отлично. Единственное, что кардиган можно было бы выбрать подлиннее.

Анна Семенович

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие звезды молодятся, и это совершенно нормально. Главное — не переборщить, чтобы не выглядеть нелепо. Анна Семенович смешала откровенно подростковый «низ» и «женский» верх. Главный акцент в образе 45-летней звезды сделан на неоновые кроссовки, которые она срифмовала со рваными джинсами. Черная базовая футболка в принципе тоже уместна. А вот кружевной кардиган в сочетании с укладкой и красной помадой все «смазывает». Так и хочется вместо кружева надеть на Анну однотонный черный бомбер, либо же снять кроссовки «вырви глаз» и заменить их на белые кеды. Кстати, красные губы, которые певице очень идут, можно оставить, а вот укладка явно нужна другая — например, небрежные пляжные локоны.

Лера Кудрявцева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще одна поклонница ярких цветов и пестрых нарядов Лера Кудрявцева иногда все же радует нас выдержанными образами. Воздушный белый костюм из муслина Лера сочетает с бежевыми лоферами на толстой подошве. Видеть телеведущую в таком спокойном луке даже как-то непривычно, но стоит отметить — ей очень идет. И да — лоферы — еще одна обувь, которой обязательно нужно обзавестись этим летом. Тем более, их можно носить потом еще и осенью.

Виктория Дайнеко

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как и Анфиса Чехова, Вика летом предпочитает носить мюли. Бежевую модель певица сочетает с костюмом ультрамодного сейчас розового цвета, который ей очень идет. Даже педикюр Дайнеко сделала в тон костюма. Единственное, из ансамбля выбивается материал, похожий на махру — из которого сшиты мюли. Обувь смотрелась бы куда уместнее, будь она просто кожаной.

Кристина Асмус

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Босоножки с тонкими ремешками — это уже классика, которая идет всем. Такая обувь визуально делает ногу изящнее и уместна, как на ковровой дорожке в сочетании с платьями в пол, так и в обычной жизни. Кристина Асмус показывает, как с такой обувью составлять расслабленные минималистичные образы, в которых можно отправиться, как на мероприятие (в случае Кристины это фестиваль Gorkyfest), так и на встречу с подругами. Актриса комбинирует босоножки с брюками клеш и оверсайз рубашкой. Все очень просто, а как стильно смотрится!

Алена Шишкова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для прогулки в Дубае Алена выбрала удобные базовые кроссовки, которая сочетала с платьем-рубашкой в полоску. Вроде бы все ничего, но как же скучно! С такими внешними данными 30-летняя модель может позволить себе одеваться намного ярче. К тому же носки с кроссовками так уже не носят. Носков должно быть либо совсем не видно, либо наоборот — выбираем длинную модель и спускаем гармошкой. Из модного на Шишковой разве что узкие очки «кошачий глаз».