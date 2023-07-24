На форуме в Санкт-Петербурге обсудят помощь России голодающим Африки

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На этой неделе в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. В течение двух дней здесь пройдут десятки дискуссий и заседаний круглых на столов, на которых участники обсудят все аспекты взаимодействия между нашей страной и Южным континентом.

Безусловно, одной из актуальных тем обсуждения станут вопрос продовольственной безопасности. По оценкам ООН, 278 миллионов африканцев страдают от хронического голода, это каждый пятый из числа жителей континента. При этом в Африке не используются 60% плодородных земель. Потенциал для роста — огромный. Именно поэтому многие африканские страны видят в России не только поставщика продовольствия, но и партнера, который может помочь с развитием сельскохозяйственной инфраструктуры и аграрных технологий.

Панельная дискуссия, посвященная продовольственной безопасности, откроет программу форума Россия — Африка 27 июля. В ней примут участие президент Промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, председатель правления «Россельхозбанк» Борис Листов, председатель Афрэксимюанка Окей Орама и другие участники.