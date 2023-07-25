Пока взрослые спорят, чей это ребенок, малышка умирает

Помните добрую песенку «ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети»? Увы. Еще как бывает! Полугодовалая Алвард – ничейная. С самого рождения глазастая улыбашка живет в больнице. Сначала в отделении для недоношенных малышей, так как родилась весом всего 950 граммов и намного раньше срока - на 25 неделе. Потом в хирургии и реанимации, потому что, как это часто случается у сильно недоношенных детей, развился некротизирующий энтероколит: начали отмирать клетки слизистой кишечника. Пришлось подряд провести несколько операций и вывести из живота стому.

Поначалу мама девочки была рядом, потом ее выписали домой. Что случилось дальше, никто не знает. То ли родители Алвард решили бросить «бракованную» дочку, то ли жизненные обстоятельства заставили на время уехать в родную Армению. Неважно. Главное, что Алвард осталась одна. Сейчас она живет в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости РДКБ. По документам девочка папина и мамина, и гражданство у нее, соответственно, армянское. В реальности же – брошенная в российской больнице сирота, которой очень нужна помощь взрослых. А взрослые все никак не решат, кто будет платить за спасение малышки от смерти. Родители не захотели подписать официальный отказ от ребенка, чиновники не хотят тратиться на лечение неофициальной сироты. А болезнь продолжает разрушать здоровье маленькой девочки.

- Необходима срочная реконструктивная операция на кишечнике, - твердят врачи. - Девочка к ней готова, она окрепла, весит около двух кило, и состояние ее таково, что ждать дольше нельзя. Если вовремя прооперировать, ребенок будет здоров. Если же затянуть, малышка погибнет от осложнений, анемии и иммунодефицита.

Стоимость лечения - полтора миллиона рублей. Часть суммы фонд оплачивает деньгами, собранными ранее «на уставные цели». Требуется помощь в сборе еще 500 000 рублей. Пожалуйста, помогите!

(По этическим соображениям мы не публикуем фамилию Алвард, потому что не знаем, вернутся ли ее родители, или со временем их лишат прав «заочно», но сейчас главное - помочь малышке выжить).

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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