Песков: Африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, проходила информация о том, что Запад активно агитировал лидеров африканских государств не ехать в Питер, к Путину, на форум. Скажите, почему все-таки африканские государства ослушались западных лидеров? Будет ли это как-то отражено на пленарном заседании в выступлении нашего президента?

Эти вопросы журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля во вторник, 25 июля.

(Саммит «Россия - Африка» пройдёт в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.)

- Сейчас я не буду в детали вдаваться, - заметил Песков, и продолжил. - Но, разумеется, нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и Соединённых Штатов Америки…

И французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор.

И другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия. Чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству на нем африканских государств.

Мы считаем, что это такая линия Соединенных Штатов Америки, Франции и других государств должна осуждаться, она заслуживает осуждения.

По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров - как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем. Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами и поговорить, еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого.

Об усилиях России по поддержанию мировых рынков. Об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства и с чьей стороны не были выполнены.

- Еще один вопрос по форуму. Губернатор Беглов рекомендовал питерским организациям на время форума перевести народ на удаленку. Как вы думаете, почему вдруг питерские власти решили вот так?

- Мы абсолютно с пониманием к этому относимся, - сказал Песков, отвечая на следующий мой вопрос. - Мы знаем, что это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума.

Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей. Это и затруднение дорожного движения, затруднение трафика, определенные неудобства для горожан.

Но Питер всегда славился в этом плане своей гостеприимностью, и, чтобы горожанам просто минимизировать этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.