Самые точные прогнозы современных фантастов: Каким будет мир через 30 лет и какую роль в нем будет играть Россия?

Если Россия станет самой могущественной военной державой мира, как обещают некоторые фантасты, то без боевых роботов, конечно, не обойтись. Именно так, по мнению нейросети, они и будут выглядеть. Фото: Дмитрий ОРЛОВ/Midjourne

Шел 2023-й год. Человечество так и не освоило путешествий во времени, до сих пор не совершило первый контакт с инопланетянами и даже не колонизировало самую захудалую планету. Увы, то будущее, которое в своих книгах описывали многие фантасты XX века, так и не наступило. По крайней мере, пока.

С другой стороны, писатели, даже если не угадывают, часто освещают дорогу в будущее настоящим изобретателям и визионерам. Известно, что Стиву Джобсу, Марку Цукербергу и Илону Маску некоторые из их идеи пришли еще в юности после прочтения книг любимых фантастов.

«Комсомолка» решила узнать, о чем пишут современные фантасты и какие сценарии грядущих десятилетий они нам пророчат. Вдруг что-то из этого сбудется наяву.

ТАЮЩАЯ МЕРЗЛОТА

Свежий роман американского писателя Секвойи Нагамацу «Как высоко мы поднимемся в темноте» посвящен модной теме глобального потепления. Более того, его зачин непосредственно связан с Россией. По сюжету, в 2030 году американский ученый направляется к кратеру Батагайка (реально существующий географический объект в Якутии), чтобы исследовать там тело древнего человека. Однако из-за таяния вечной мерзлоты там происходит вспышка древнего вируса, который находился в законсервированном состоянии сотни тысч лет. Дальнейшее можно себе представить... Арктическая чума становится настоящим бедствием человечества, от которого все население (то, что от него останется) будет оправляться еще долгие годы.

Самое удивительное, что сюжет романа, кажется, начинает повторяться в реальной жизни. Во всяком случае буквально на днях сибирские ученые заявили о том, что Батагайка, действительно, начала таять очень быстрыми темпами. Так что ждать секретов, скрытых на глубине кратера, кажется, осталось недолго.

НОВЫЕ РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ

В последнее время все чаще звучат голоса, что искусственный интеллект может вытеснить людей из многих сфер жизни, а то и вообще привести к вымиранию человеческой расы. Но что если все наоборот, и разумные роботы станут для людей кем-то вроде древнеримских рабов? И будут остро ощущать несправедливость такого положения вещей?

Этой дилемме посвящена книга «Иерархии» британской писательницы Роуз Андерсон. Здесь в будущем мужчины могут иметь сразу двух жен: настоящую, с которой вместе они воспитывают детей, ходят в театры и кино, делят все радости и горести, и искусственную, которая необходима только для того, чтобы удовлетворять самые извращенные сексуальные фантазии. Этот роман, конечно, не столько о восстании машин, сколько об извечной склонности людей к эксплуатации себе подобных и о том, как быстро спадают все моральные ограничения, если человек чувствует себя наделенным особым правом хозяина ситуации.

ДИСТАНТ НАВСЕГДА

Последний на сегодня роман живого классика современной британской фантастики Кадзуо Исигуро «Клара и солнце» явно был навеян периодом пандемии, когда миллионы школьников по всему миру учились в школе удаленно, через компьютерные программы. В будущем такой способ обучения станет единственно возможным, считает Исигуро. А для того, чтобы хоть как-то приучить детей к общению родители покупают им специальные гаджеты - «искусственных друзей», которые представляют собой нечто среднее между домашним питомцем и виртуальным помощником. Еще одна «фишка» романа - в состоятельных семьях дети являются генетически отредактированными («форсированными») для улучшения их умственных способностей. Что, конечно, же выводит неравенство и дискриминацию в обществе на совершенно новый уровень.

КРАСНЫЙ МАРС

Хао Цзинфан - восходящая звезда китайской фантастики. Ее повесть «Складной Пекин», которую она опубликовала в 28 лет, получила престижную премию «Хьюго». В этом произведении рассказывается о китайской столице будущего, где живет 80 миллионов человек, а люди разделены на три класса. Высшему позволено выходить из дома в течение 24 часов каждые двое суток, среднему - 16 часов, а низшему - 8 часов. Соответственно каждый из этих классов совершенно не пересекается между собой.

А в своей новой книге «Бродяги», вошедшей в шортлист премии Артура Кларка, Хао Цзифань пишет о противостоянии Марса и Земли в 2201 году. Заселенная в XXI веке людьми Красная планета в итоге стала отдельной цивилизацией и построила социалистическое общество, тогда как жители «старой Земли» погрязли в самой радикальной версии капитализма. В общем, снова два мира - два Шапиро... К достоинствам «Бродяг» критики относят тот факт, что автор честно показывает достоинства и недостатки обеих систем, а также дает очень продуманную историю того, как «марсиане» пришли к войне с своими отцами-основателями.

И ТЕБЯ ЧИПИРУЮТ

А что же российские авторы? В списках отечественных фантастических бестселлеров сейчас представлены, в основном, в жанрах космической оперы, славянского фэнтези или альтернативной истории (про «попаданцев» в различные эпохи). Классической научной фантастики в традициях Стругацких или Ивана Ефремова не так много. Из того, что можно отметить, книга Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» с мрачными предсказаниями, что Россия-де оказалась колонизирована Китаем, а в стране идет полным ходом проект по чипизации населения. Более оптимистичный взгляд представлен в цикле «Крылья Родины» Андрея Земляного, где в 2043 Россия оказывается ведущей военной державой мира и единственной, которая может отразить атаку инопланетян на нашу планету. Другую версию враждебных пришельцев можно встретить в одном из последних романов мэтра Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», где землян поработили насекомоподобные инсеки, которые раскололи Луну надвое и - о ужас - вырубили весь интернет. Но как ни удивительно, жизнь на этом не закончилась. А у кого-то, как у главного героя романа - простого русского парня Максима Воронцова только началась.