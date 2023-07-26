Неукротимая рок-легенда и неподражаемый секс-символ: Голая правда о Мике Джаггере

Возраст не мешает Мику думать о молодых красотках. Одну из них, балерину Мелани Хэмрик, он вот-вот возьмет в жены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложно поверить, что в юности Мик вполне серьезно собирался стать экономистом, даже изучал соответствующие науки в лондонском университете. Невозможно представить его, например, банкиром, хотя, с другой стороны, с деньгами он в итоге подружился - по некоторым данным, состояние артиста тянет на полмиллиарда долларов.

А еще он хотел быть политиком, утверждая, что от работы рок-звезды это ремесло почти не отличается. С учетом его бешеной энергии вряд ли кто-то удивится, если Джаггер однажды захочет стать, допустим, премьер-министром. Уж точно будет смотреться круче и солиднее тех персонажей, которые занимали в Британии этот пост в последние годы.

НЕУТОМИМАЯ РОК-ЛЕГЕНДА

Но, разумеется, прежде всего Джаггер - музыкант, один из величайших авторов в рок-истории, чей творческий дуэт с партнером по «Роллинг Стоунз» Китом Ричардсом можно поставить в один ряд с гениальным тандемом Леннон - Маккартни (собственно, без вечного соперничества роллингов с битлами рок-музыку вообще представить сложно). Его экспрессивная манера поведения на сцене заложила основы и традиции классического рок-представления - то, что в середине прошлого века многим казалось нелепыми ужимками, позже копировали все мало-мальски заметные артисты.

Мика и его товарищей по «Роллинг Стоунз» постоянно упрекают в том, что на протяжении почти 60 лет они играют одно и то же, что 25 их студийных альбомов (скоро, кстати, обещают 26-й) не то чтобы сильно друг от друга отличаются. Но, во-первых, гигантской армии фанатов «Стоунз» на эти обвинения плевать. А во-вторых, даже если легендарная группа и не желает разродиться вдруг чем-то неожиданным, скажем, этническим альбомом или электронным, нужно ли их за это ругать? Может, наоборот, сказать спасибо за верность традициям?

Ну а интерес к экспериментам всем, и Джаггеру в том числе, помогала удовлетворить сольная карьера, к слову, тоже вполне успешная (достаточно вспомнить, что записанная в дуэте с Дэвидом Боуи песня Dancing in the Street заняла в 85-м первое место в английском хит-параде).

Когда-то движения Джаггера на сцене казались неприличными, а потом стали образцом для более молодых звезд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ И ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

Личная жизнь Мика - отдельная и невероятно пестрая страница в его биографии. Популярный американский телеведущий Джей Лено в своем вечернем шоу как-то пошутил: «Вы знали о том, что у Джаггера было почти пять тысяч женщин? Невероятно, да? Впрочем, с учетом его возраста это получается всего по четыре в год...»

Шутки шутками, а подружек - на месяц, на день, на час - у неутомимого роллинга действительно было невероятно много. Среди его звездных любовниц были знаменитая певица Марианна Фейтфул и модель Карла Бруни, на тот момент еще не ставшая первой леди Франции в качестве супруги Николя Саркози.

При этом браков в активе Джаггера всего два, причем второй, с американской моделью Джерри Холл, не все считают официальным, ибо свадьба была сыграна на Бали и вроде как полноценной не считается. А первой женой артиста, отправившегося к алтарю в далеком 1971 году, стала никарагуанская актриса Бьянка Перес-Мора Масиас, подарившая Джаггеру дочь. Всего у музыканта 8 детей: в отношениях с Джерри Холл родились два сына и две дочери, еще по сыну подарили ему бразильянка Лучиана Хименес, американка Марша Хант и его нынешняя подруга, 36-летняя экс-балерина Мелани Хэмрик, которую, как говорят, Мик вот-вот поведет под венец. И правда, почему бы не остепениться к 80 годам?..

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