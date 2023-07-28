Окна со скрытыми петлями Roto Designo в современном остеклении загородных домов

Фото: Roto

Но и вокруг крупных мегаполисов с их небоскребами, жилыми комплексами и обычными домами на полсотни квартир сегодня все больше и больше поселков, где люди строят свое, совершенно индивидуальное жилье. Аналитики сходятся во мнении, что большинство россиян предпочли бы жить в собственном доме, если еще там не живут. Опросы* свидетельствуют: больше половины обитателей многоквартирных домов хотели бы переехать в индивидуальный дом, около 54% таких горожан готовы рассмотреть ипотеку для покупки или строительства своего дома, в том числе 8% покупали бы или строили только при ее наличии.

*В частности, совместный опрос «Дом.РФ» и ВЦИОМ*, представленный на тамбовском форуме «Среда для жизни — 2022», свидетельствует: больше половины обитателей многоквартирных домов (около 19,7 млн российских семей) хотели бы переехать в индивидуальный дом, около 54% таких горожан готовы рассмотреть ипотеку для покупки или строительства своего дома, в том числе 8% покупали бы или строили только при ее наличии.

Каким бы не был загородный дом вашей семьи, ему обязательно понадобятся окна —“глаза” жилья. Без этого архитектурного элемента не обходится ни одно жилое здание, и не имеет никакого значения — построено оно из дерева или выложено из керамических крупноформатных блоков. Именно поэтому подходить к их выбору следует осознанно, тогда окна прослужат эффективно и долго. Система остекления является весомым элементом любого дома, должна иметь высокие эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид.

Тренды в оформлении окон в частном доме или в ИЖС

В СОВРЕМЕННОМ ОСТЕКЛЕНИИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПОБЕДИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНД НА СТИЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Говоря о современном дизайне и трендах в оформлении окон сложно не обратить внимание на тенденции стилей, оттенков и текстур в целом в дизайне интерьера и частных домов. Уже давно появившаяся мода на минимализм и разгруженность помещений становится только устойчивее, благодаря не только более комфортному пространству, но и эстетичности.

Идеальное окно имеет минимум выступающих элементов без преобладающих петель и открывается автоматически. Если это невозможно, то на окне может остаться только стильная цветная ручка в цвете или нержавеющая, но петель не должно быть. В оконной моде теперь высокие технологии, спокойные стильные цвета, неброские аксессуары.

Окно со скрытыми петлями Roto NХ Designo. Фото: Roto

Отличительной особенностью таких окон являются именно скрытые петли и, соответственно, практически полное отсутствие видимых элементов фурнитуры при закрытой створке. Все лаконично, нет никаких выпирающих деталей, из видимых элементов для пользования окном устанавливается только оконная ручка или, в случае применения системы электронного управления Roto E-tec Drive, ручка вовсе не нужна.

Окно с системой Roto E-tec Drive. Фото: Roto

Незаметные глазу петли Roto Designo отличаются множеством достоинств:

• Скрытые петли не видны извне, нет накладок, которые мешают при мытье, — ничто не нарушает лаконичный внешний вид ваших окон.

• Скрытые петли не пережимают внутренний контур уплотнителя, как это происходит при применении накладных петель, конструкция получается более герметичной и энергоэффективной.

• Скрытые петли позволяют открыть створку — угол до 100°.

• Уникальное предложение от Roto – скрытые петли Roto Designo в черном цвете, специально для фурнитуры Roto Black Edition. Идеальное решение для окон из профиля, окрашенного в массе. Даже на открытом окне они не будут привлекать внимание.

• Стандартные скрытые петли Roto Designo выдерживают вес створки до 100 кг. Для больших створок панорамных окон есть специальное решение, вес створки может достигать 150 кг.

• Скрытые петли Roto NХ Designo предоставляют возможность изготовления окон повышенной взломостойкости. Система фурнитуры, помимо петель, подразумевает оснащение оконной конструкции специальными противовзломными элементами, которые дают возможность увеличить уровень безопасности до класса RC 2).

Окно со скрытыми петлями Roto NХ Designo. Фото: Roto

Скрытолежащая фурнитура Roto NХ Designo — великолепное решение для частных домов или ИЖС, с повышенными требованиями к дизайну интерьера.

ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТИ, НИЧЕГО ЛИШНЕГО.

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