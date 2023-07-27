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Общество27 июля 2023 14:45

Экспедиция «КП»: «На море. По следам отдыхающих». Воронеж – город красивых женщин и костей мамонта

Итак – первая остановка – Воронеж. Город, который среднестатистический отдыхающий проскакивает мимо
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ

Фото: Оксана ЗУЙКО

Причем со скоростью изменения новостной повестки в наших современных реалиях, спасибо, трасса М4 «Дон» отличная. И только настоящие пытливые путешественники, вроде нас Оксаной, не могли себе позволить проехать мимо этого старинного купеческого города.

Наша справка:

«Комсомолка» отправила двух самых капризных и придирчивых журналисток – Дину Карпицкую и Оксану Зуйко инспектировать курорты Краснодарского края, где ежегодно отдыхает около 20 млн человек.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Транспорт выбран народный – машина. И не просто машина, а современный электрокар «EVOLUTE I-JOI», первый отечественный кроссовер, работающий от электрозарядки. Маршрут Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Анапа – Геленджик – Тупасе – Сочи.

Воронеж встретил нас теплым, уже южным ветром. И… неработающей навигацией – радиолокационная оборона, ничего не поделаешь. Но и с обычной навигацией – дорожными указателями – тут в Воронеже тоже все не очень. Их практически нет. В итоге мы долго кружили по улицам города, в котором оказались впервые в жизни, лишенные каких-либо вообще ориентиров. И уже в полном смятении и отчаянии я вдруг вспомнила: недалеко от нашего отеля самый высокий собор чуть ли не в мире – Благовещенский, буквально случайно накануне выезда мне попалась на просторах интернета эта, тогда казавшаяся малозначительной, информация. Одним словом, нашлись, с божьей помощью.

– Стоп, ты что пишешь? Ты людям про то, как ехать на электрокаре, сначала расскажи, – совершенно правильно, с одной стороны, подметила Оксана.

Да я и сама видела, что под нашими видеодневниками уже куча вопросов на эту тему. Но! Нет уж, дорогие мои, этот рассказ и вообще про дорогу я оставлю немного на попозже, все же Москва – Воронеж, первый отрезок пути. Впереди еще сотни километров родных просторов и знаменитые (печально) ростовские дэпээсники. Последний раз по трассе «Дон» я ездила в году этак 2010-м, воспоминания до сих пор хранят выскакивающих из-за кустов в ночи доблестных сотрудников с бесконечными досмотрами и проверками, а еще жуткие кафе-сосисочные… Мы от Москвы всего 500 километров отъехали, мало ли что будет дальше. И потом сам факт, что мы уже в Воронеже, говорит о том, что жизнь для электрокаров за МКАДом есть.

МОСКВА – ВОРОНЕЖ, НЕ ДОГОНИШЬ ПО ЧИСЛУ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ

В Воронеже нас встретила милая девушка, гид по городу из группы компаний «Группа компаний «Федерация туризма» – Любовь Колмакова.

Дина Карпицкая и Любовь Колмакова.

Дина Карпицкая и Любовь Колмакова.

Фото: Оксана ЗУЙКО

– Как вас называть? Воронежка? Воронежанка?

– Жительница Воронежа. Женщины нашего города не приняли такое обращение в свой адрес. А вообще, не надо меня только с городом ассоциировать. Я за всю нашу область. И буду делать все, чтобы про нас, наши красоты знала вся Россия. А то обидно, честно говоря, что люди просто проезжают мимо столицы Черноземья. Нам приходится прикладывать очень много усилий, чтобы туриста тут задержать.

То, что им обидно, было заметно еще с трассы. Как мы въехали в Воронежскую область, так сразу появились рекламные щиты с достопримечательностями. Меловые карьеры, дворец Ольденбургских (между прочим, не разрушенный в годы Великой Отечественной), экофермы и прочее, прочее, прочее.

– И дело сдвинулось, за прошлый год у нас побывало 2,2 миллиона человек. Но вот спрашиваю туристов, знали вы вообще про наш город? Слышали что-нибудь? Отвечают – нет. На самом деле причина такой безызвестности есть, в советские годы город был закрытым «почтовым ящиком». Кстати, и в дореволюционные царские годы воронежцы любили эту обособленность. Купцов заезжих в город не пускали, товар они свой продавали в пригороде, и вообще народ тут своенравный живет. Непростой. Вот вам пример – город наш между Москвой и Ростовом-на-Дону. При этом улиц Московских у нас три, а Ростовская одна, и та в тягулях.

– Где?!

– Тягули, ударение на последний слог, кстати. У нас так говорят и сейчас. На выселках значит. А вы вот русских лауреатов Нобелевской премии знаете?

– Бунин, Шолохов…

– Это все ваши познания? Вообще-то еще есть ученые-физики – Басов, Черенков. Бунин, между прочим, тоже наш. А Шолохов и Алферов (ученый) работали здесь.

Памятник Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Памятник Самуилу Яковлевичу Маршаку.

Фото: Оксана ЗУЙКО

А еще в этом городе жил поэт Осип Мандельштам. Самуил Маршак родился в Воронеже, и, хотя его увезли маленьким, в город детства он часто возвращался.

– Не знали, честно говоря, этих фактов. Но то дела давно минувших дней, хоть и славных. А сейчас-то что туристу в Воронеже можно интересного поделать и посмотреть?

– Да все! Пойдемте.

ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

И мы пошли гулять по городу. Был будний день, вечер, а на улицах просто праздник какой-то. Народу! Парочки целовались в уличных кафе, взрослое поколение не обращало на это никакого внимания, играя в шахматы. Прямо на центральном проспекте столы стоят. Машины с музыкой из динамиков проносились мимо. Просто как будто день города какой-то. А так, на минуточку, был будний день. А девушек красивых сколько! Мама дорогая.

Фото: Оксана ЗУЙКО

– Есть даже легенда, что Петр Первый специально сюда красавиц со всей страны завозил, чтобы кораблестроители остепенялись и не уезжали из этих мест.

Уж не знаю, может, и с петровских времен тут такой генофонд. Но вот стиль явно современный. Люба призналась, что и она прибегает к услугам стилиста.

– А что же вы думали, мы тут в платочках в цветочках ходим, что ли? Мне специалист подобрал образы про наши достопримечательные места, во дворец Ольденбургских я в одном езжу, на меловые карьеры – в другом. И на фото хорошо смотрится.

Стройный ряд домов центрального проспекта Революции пестрил историческими табличками.

– Вот здание почтамта еще с петровских времен. Вот дворец XVIII века, губернатор построил. А тут была духовная семинария, а прямо напротив женская Мариинская гимназия. Кстати, царь, когда к нам сюда приезжал, увидел и распорядился расселить подальше мужчин и женщин.

– Разделили?

– Нет, оставили. А вот, кстати, знаменитый дом Тулиновых, – показывает Люба на здание с живописным балконом. – Здесь в разные времена останавливались императорские особы – Александр Первый, Николай Первый, а еще великие князья. А вот наш знаменитый кукольный театр, здесь ставят и спектакли для взрослых. Шикарные! Советую «Шинель» по Гоголю и «Воронежские тетради» по Мандельштаму.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Памятник Белому Биму, герою одноименной повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Он находится на центральной улице города, проспекте Революции, напротив Театра кукол.

Памятник Белому Биму, герою одноименной повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Он находится на центральной улице города, проспекте Революции, напротив Театра кукол.

Фото: Оксана ЗУЙКО

– Говорят у вас тут еще кости мамонтов есть?

– Есть. В селе Костенки еще при Петре Первом обнаружили стоянку древнего человека. Кости торчали прямо из земли. И сейчас находят их, люди, если колодец хотят вырыть, к примеру, первым делом зовут археологов. Я там работала научным сотрудником, знаю. Там все дома на костях стоят.

– А кухню воронежскую где попробовать?

– Везде. Вы же в Воронеже, все, что тут будете есть, все наше. Мы, честно признаться, очень избалованы вкусными, натуральными продуктами. Молочка шикарная, овощи великолепные. А мясо! Знаменитая мраморная говядина. В любое место заходите, везде вкусно накормят.

– Ну все-таки для гурманов что посоветуете?

– Ресторан «Гармошка», ресторан «Москва», ресторан «1586» (год основания города), кулинария «Лавка Варвары», кондитерская «Баранкин». Кстати, купите в качестве сувенира наш знаменитый теперь уже черный зефир.

Кулинария «Лавка Варвары».

Кулинария «Лавка Варвары».

Фото: Оксана ЗУЙКО

– А почему черный?

– Потому что из чернозема. Шутка. Потому что Воронеж – столица Черноземья. Благодатные места. К нам знаете, сколько людей переезжает жить, потому что тут хорошо. И москвичи ваши, и северяне.

Кафе и рестораны, которые мы видели, прогуливаясь по городу, выглядели очень уютно и атмосферно. А отель, в котором остановились, располагался в историческом здании 1826 года, в нем раньше была школа (номер на двоих обошелся в 4500).

– А мы ехали на море, заехали в Воронеж, вот уже пять дней здесь, все не можем уехать, – встретили мы туристов из Москвы. – Жалко только купаться в водохранилище их городском нельзя.

– Почему нельзя? – спросили мы у Любы.

– Оно не очень чистое, потому что построили не по технологии когда-то, мелкое оно. Но уже идет его реконструкция. Скоро все исправят, не волнуйтесь.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Что сказать, друзья мои, хотела бы я лично в Воронеже задержаться на подольше. В театр сходить, в ресторан. Но… экспедиция, извините. Мы поехали дальше. Следующая остановка – Ростов-на-Дону. Он же «Ростов-папа» в народе.

Советы от блондинок:

– Учтите, что жительницы Воронежа очень красивые и модно одетые. Поедете в этот город, захватите наряды и туфли, чтобы не осрамить свой город.

– Девочки, будете в Воронеже, уделите время шопингу. Местные модницы уже догоняют парижских кутюрье. Шутка. Но если по-честному, я бы по магазинам их местных дизайнеров прогулялась.

– Если вы страдаете потерей ориентации на местности и опасаетесь заблудиться в незнакомом городе без навигатора. Не опасайтесь. Изучите знаковые здания заранее, воспользуйтесь нашим нечаянным опытом.

На море!Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ