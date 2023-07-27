Экспедиция «КП»: «На море. По следам отдыхающих». Воронеж – город красивых женщин и костей мамонта

Фото: Оксана ЗУЙКО

Причем со скоростью изменения новостной повестки в наших современных реалиях, спасибо, трасса М4 «Дон» отличная. И только настоящие пытливые путешественники, вроде нас Оксаной, не могли себе позволить проехать мимо этого старинного купеческого города.

Наша справка:

«Комсомолка» отправила двух самых капризных и придирчивых журналисток – Дину Карпицкую и Оксану Зуйко инспектировать курорты Краснодарского края, где ежегодно отдыхает около 20 млн человек.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Транспорт выбран народный – машина. И не просто машина, а современный электрокар «EVOLUTE I-JOI», первый отечественный кроссовер, работающий от электрозарядки. Маршрут Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Анапа – Геленджик – Тупасе – Сочи.

Воронеж встретил нас теплым, уже южным ветром. И… неработающей навигацией – радиолокационная оборона, ничего не поделаешь. Но и с обычной навигацией – дорожными указателями – тут в Воронеже тоже все не очень. Их практически нет. В итоге мы долго кружили по улицам города, в котором оказались впервые в жизни, лишенные каких-либо вообще ориентиров. И уже в полном смятении и отчаянии я вдруг вспомнила: недалеко от нашего отеля самый высокий собор чуть ли не в мире – Благовещенский, буквально случайно накануне выезда мне попалась на просторах интернета эта, тогда казавшаяся малозначительной, информация. Одним словом, нашлись, с божьей помощью.

– Стоп, ты что пишешь? Ты людям про то, как ехать на электрокаре, сначала расскажи, – совершенно правильно, с одной стороны, подметила Оксана.

Да я и сама видела, что под нашими видеодневниками уже куча вопросов на эту тему. Но! Нет уж, дорогие мои, этот рассказ и вообще про дорогу я оставлю немного на попозже, все же Москва – Воронеж, первый отрезок пути. Впереди еще сотни километров родных просторов и знаменитые (печально) ростовские дэпээсники. Последний раз по трассе «Дон» я ездила в году этак 2010-м, воспоминания до сих пор хранят выскакивающих из-за кустов в ночи доблестных сотрудников с бесконечными досмотрами и проверками, а еще жуткие кафе-сосисочные… Мы от Москвы всего 500 километров отъехали, мало ли что будет дальше. И потом сам факт, что мы уже в Воронеже, говорит о том, что жизнь для электрокаров за МКАДом есть.

МОСКВА – ВОРОНЕЖ, НЕ ДОГОНИШЬ ПО ЧИСЛУ НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ

В Воронеже нас встретила милая девушка, гид по городу из группы компаний «Группа компаний «Федерация туризма» – Любовь Колмакова.

Дина Карпицкая и Любовь Колмакова. Фото: Оксана ЗУЙКО

– Как вас называть? Воронежка? Воронежанка?

– Жительница Воронежа. Женщины нашего города не приняли такое обращение в свой адрес. А вообще, не надо меня только с городом ассоциировать. Я за всю нашу область. И буду делать все, чтобы про нас, наши красоты знала вся Россия. А то обидно, честно говоря, что люди просто проезжают мимо столицы Черноземья. Нам приходится прикладывать очень много усилий, чтобы туриста тут задержать.

То, что им обидно, было заметно еще с трассы. Как мы въехали в Воронежскую область, так сразу появились рекламные щиты с достопримечательностями. Меловые карьеры, дворец Ольденбургских (между прочим, не разрушенный в годы Великой Отечественной), экофермы и прочее, прочее, прочее.

– И дело сдвинулось, за прошлый год у нас побывало 2,2 миллиона человек. Но вот спрашиваю туристов, знали вы вообще про наш город? Слышали что-нибудь? Отвечают – нет. На самом деле причина такой безызвестности есть, в советские годы город был закрытым «почтовым ящиком». Кстати, и в дореволюционные царские годы воронежцы любили эту обособленность. Купцов заезжих в город не пускали, товар они свой продавали в пригороде, и вообще народ тут своенравный живет. Непростой. Вот вам пример – город наш между Москвой и Ростовом-на-Дону. При этом улиц Московских у нас три, а Ростовская одна, и та в тягулях.

– Где?!

– Тягули, ударение на последний слог, кстати. У нас так говорят и сейчас. На выселках значит. А вы вот русских лауреатов Нобелевской премии знаете?

– Бунин, Шолохов…

– Это все ваши познания? Вообще-то еще есть ученые-физики – Басов, Черенков. Бунин, между прочим, тоже наш. А Шолохов и Алферов (ученый) работали здесь.

Памятник Самуилу Яковлевичу Маршаку. Фото: Оксана ЗУЙКО

А еще в этом городе жил поэт Осип Мандельштам. Самуил Маршак родился в Воронеже, и, хотя его увезли маленьким, в город детства он часто возвращался.

– Не знали, честно говоря, этих фактов. Но то дела давно минувших дней, хоть и славных. А сейчас-то что туристу в Воронеже можно интересного поделать и посмотреть?

– Да все! Пойдемте.

ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

И мы пошли гулять по городу. Был будний день, вечер, а на улицах просто праздник какой-то. Народу! Парочки целовались в уличных кафе, взрослое поколение не обращало на это никакого внимания, играя в шахматы. Прямо на центральном проспекте столы стоят. Машины с музыкой из динамиков проносились мимо. Просто как будто день города какой-то. А так, на минуточку, был будний день. А девушек красивых сколько! Мама дорогая.

Фото: Оксана ЗУЙКО

– Есть даже легенда, что Петр Первый специально сюда красавиц со всей страны завозил, чтобы кораблестроители остепенялись и не уезжали из этих мест.

Уж не знаю, может, и с петровских времен тут такой генофонд. Но вот стиль явно современный. Люба призналась, что и она прибегает к услугам стилиста.

– А что же вы думали, мы тут в платочках в цветочках ходим, что ли? Мне специалист подобрал образы про наши достопримечательные места, во дворец Ольденбургских я в одном езжу, на меловые карьеры – в другом. И на фото хорошо смотрится.

Стройный ряд домов центрального проспекта Революции пестрил историческими табличками.

– Вот здание почтамта еще с петровских времен. Вот дворец XVIII века, губернатор построил. А тут была духовная семинария, а прямо напротив женская Мариинская гимназия. Кстати, царь, когда к нам сюда приезжал, увидел и распорядился расселить подальше мужчин и женщин.

– Разделили?

– Нет, оставили. А вот, кстати, знаменитый дом Тулиновых, – показывает Люба на здание с живописным балконом. – Здесь в разные времена останавливались императорские особы – Александр Первый, Николай Первый, а еще великие князья. А вот наш знаменитый кукольный театр, здесь ставят и спектакли для взрослых. Шикарные! Советую «Шинель» по Гоголю и «Воронежские тетради» по Мандельштаму.

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского. Фото: Оксана ЗУЙКО

Памятник Белому Биму, герою одноименной повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Он находится на центральной улице города, проспекте Революции, напротив Театра кукол. Фото: Оксана ЗУЙКО

– Говорят у вас тут еще кости мамонтов есть?

– Есть. В селе Костенки еще при Петре Первом обнаружили стоянку древнего человека. Кости торчали прямо из земли. И сейчас находят их, люди, если колодец хотят вырыть, к примеру, первым делом зовут археологов. Я там работала научным сотрудником, знаю. Там все дома на костях стоят.

– А кухню воронежскую где попробовать?

– Везде. Вы же в Воронеже, все, что тут будете есть, все наше. Мы, честно признаться, очень избалованы вкусными, натуральными продуктами. Молочка шикарная, овощи великолепные. А мясо! Знаменитая мраморная говядина. В любое место заходите, везде вкусно накормят.

– Ну все-таки для гурманов что посоветуете?

– Ресторан «Гармошка», ресторан «Москва», ресторан «1586» (год основания города), кулинария «Лавка Варвары», кондитерская «Баранкин». Кстати, купите в качестве сувенира наш знаменитый теперь уже черный зефир.

Кулинария «Лавка Варвары». Фото: Оксана ЗУЙКО

– А почему черный?

– Потому что из чернозема. Шутка. Потому что Воронеж – столица Черноземья. Благодатные места. К нам знаете, сколько людей переезжает жить, потому что тут хорошо. И москвичи ваши, и северяне.

Кафе и рестораны, которые мы видели, прогуливаясь по городу, выглядели очень уютно и атмосферно. А отель, в котором остановились, располагался в историческом здании 1826 года, в нем раньше была школа (номер на двоих обошелся в 4500).

– А мы ехали на море, заехали в Воронеж, вот уже пять дней здесь, все не можем уехать, – встретили мы туристов из Москвы. – Жалко только купаться в водохранилище их городском нельзя.

– Почему нельзя? – спросили мы у Любы.

– Оно не очень чистое, потому что построили не по технологии когда-то, мелкое оно. Но уже идет его реконструкция. Скоро все исправят, не волнуйтесь.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Что сказать, друзья мои, хотела бы я лично в Воронеже задержаться на подольше. В театр сходить, в ресторан. Но… экспедиция, извините. Мы поехали дальше. Следующая остановка – Ростов-на-Дону. Он же «Ростов-папа» в народе.

Советы от блондинок:

– Учтите, что жительницы Воронежа очень красивые и модно одетые. Поедете в этот город, захватите наряды и туфли, чтобы не осрамить свой город.

– Девочки, будете в Воронеже, уделите время шопингу. Местные модницы уже догоняют парижских кутюрье. Шутка. Но если по-честному, я бы по магазинам их местных дизайнеров прогулялась.

– Если вы страдаете потерей ориентации на местности и опасаетесь заблудиться в незнакомом городе без навигатора. Не опасайтесь. Изучите знаковые здания заранее, воспользуйтесь нашим нечаянным опытом.