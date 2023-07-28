Помолодевшая Бледанс и исхудавшая жена Тарасова: звездные мамочки на премьере «Чебурашки»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После успеха в прокате фильма «Чебурашка» историей «ушастика» заинтересовались и театралы.

Режиссер нового детского шоу, которое стартовало в комплексе «Остров мечты», - известный театральный творец Нина Чусова. Новое шоу пестрит и трюками от звезды Cirque du Soleil Андрея Кольцова, и музыкой от хитмейкера Сергея Жукова, и танцами от ведущего шоу «Звезда танцпола» Сергея Мандрика. В общем, фильм получил новое продолжение, и дети, судя по реакции зала, в восторге от очередных похождений Чебурашки.

На премьеру приехали многие знаменитости с детьми. Ольга Казаченко вышла в свет со своим сыном Филиппом. Малыш не мог усидеть на месте, наблюдая за приключениями любимого мульгероя.

Ольга Казаченко с сыном Филиппом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я думаю, Чебурашка - это костюм, в котором прячется ребёнок, - рассуждал Казаченко-младший.

Футболист и бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов приехал на ковровую дорожку с семьей - с женой фотомоделью Анастасией Костенко и дочками. Репортеры заметили, как сильно постройнела супруга спортсмена. Видимо, всему виной стрессы, выпавшие на долю молодой мамы.

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией и дочками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Эвелина Бледанс, появившаяся на дорожке с сыном Семой в артековской форме, гордо демонстрировала свои формы. Артистка помолодела и выглядит весьма свежо. Правда, модных критиков смутила обувь звезды - на салатовые носки Бледанс надела такого же цвета пляжные шлепки «Дольче». Странный выбор для дождливой погоды, да и для звездной премьеры в целом.

Эвелина Бледанс с сыном Семой выглядели, как туристы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А адвокат Катя Гордон впервые за последние годы вывела в свет своих старших сыновей, которые перед премьерой угощались в кафе развесным мороженым. Гордон выбрала для премьеры ковбойский стиль - классические синие джинсы и полосатую футболку. О торжественности выхода говорили лишь босоножки на высоком каблуке.

Катя Гордон и ее сыновья. Адвокат предстала на дорожке в ковбойском образе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивила образом и певица Надя Ручка, которую в нулевых очень часто сравнивали с Анджелиной Джоли. Сейчас Надя уже не стремится к образу поп-дивы: строгое каре, удобный шерстяной костюм силуэта «оверсайз». Никаких блесток и перьев, эстрадная веха осталась позади.

Надя Ручка с сыном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса и жена Александра Самойленко Наталья Громова с дочкой Евой. Фото: Михаил ФРОЛОВ