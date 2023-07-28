Пушкинский «Онегин» продан за 26 миллионов рублей, Лермонтова оценили в четыре раза дешевле

За этот томик Пушкина выложили 26 миллионов рублей.

Не секрет, что букинисты зарабатывают на стареньких книжках миллионы. Редкие экземпляры, рукописи, автографы, плакаты, фотографии - вся эта печатная продукция по-прежнему ценится даже в эпоху Интернета. Помнится, на одном зарубежном аукционе была продана «История Пугачевского бунта» Александра Сергеевича Пушкина с его автографом, адресованным Владимиру Далю, за... миллион долларов. Купил какой-то московский коллекционер, не пожелавший себя «светить».

Четыре года назад экземпляр прижизненного «Онегина» покинул Christie’s по ставке 467 250 фунтов стерлингов, что по тогдашнему курсу - 38 594 850 рублей.

На российских аукционах за уникальную букинистику тоже выкладывают суммы немалые. Прижизненные издания русских классиков продаются за миллионы, правда не долларов, а рублей.

27 июля на торги были выставлены редкие издания Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Стартовая цена на редчайшее издание романа в стихах «Евгений Онегин» (Санкт-Петербург, 1826-1832 гг.) в роскошном марокеновом переплете с золотым тиснением была 12 миллионов рублей. Но в процессе торгов ставки удвоились. Книжку купили за 26 000 000. Цена хорошей «трёшки» в центре Москвы.

«Предыдущий рекорд в 18 миллионов рублей за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора продержался на российском антикварном рынке шесть лет и был побит Пушкиным», - рассказал руководитель «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Все прижизненные издания «солнца» русской поэзии стоят очень дорого. «Евгений Онегин» издавался трижды. Первый раз поэт публиковал свой роман в стихах по мере написания. Он выпускал его отдельными главкам в тетрадках на протяжении 7 лет. Каждая глава продавалась по 5 рублей. Таких тетрадок было восемь. 1-я глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832. Собрать весь комплект – заветное желание коллекционера. Но и цена сборника будет около миллиона долларов.

В 1833 году – впервые был издан роман целиком, и это тоже редкость. Самый большой тираж был у третьего издания: 5 тысяч экземпляров. По тем временам это было много. После смерти поэта весь тираж смели подчистую.

Любая из этих книжек в хорошем состоянии - большая редкость. Приобрести экземпляр в оригинальной обложке, с неразрезанными страницами (значит книжку не читали) - мечта любого библиофила. Но таких девственных Пушкиных на весь мир единичные экземпляры. Поэтому они и ценятся.

«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова анонимный коллекционер оценил в 6 миллионов рублей.

На аукционе было продано и первое отдельное издание «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, 1840 г.). «Героя …» купили за 6 миллионов рублей. Издание редкое, но не такое уж, чтобы совсем. В 1840 году роман напечатали тиражом 1000 экземпляров. Так что шансы обнаружить еще одну такую книжицу и разбогатеть, в принципе, есть.