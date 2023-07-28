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Звезды28 июля 2023 16:11

Пушкинский «Онегин» продан за 26 миллионов рублей, Лермонтова оценили в четыре раза дешевле

Прижизненное издание «Евгения Онегина» продано за рекордные 26 млн рублей
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
За этот томик Пушкина выложили 26 миллионов рублей.

За этот томик Пушкина выложили 26 миллионов рублей.

Не секрет, что букинисты зарабатывают на стареньких книжках миллионы. Редкие экземпляры, рукописи, автографы, плакаты, фотографии - вся эта печатная продукция по-прежнему ценится даже в эпоху Интернета. Помнится, на одном зарубежном аукционе была продана «История Пугачевского бунта» Александра Сергеевича Пушкина с его автографом, адресованным Владимиру Далю, за... миллион долларов. Купил какой-то московский коллекционер, не пожелавший себя «светить».

Четыре года назад экземпляр прижизненного «Онегина» покинул Christie’s по ставке 467 250 фунтов стерлингов, что по тогдашнему курсу - 38 594 850 рублей.

На российских аукционах за уникальную букинистику тоже выкладывают суммы немалые. Прижизненные издания русских классиков продаются за миллионы, правда не долларов, а рублей.

27 июля на торги были выставлены редкие издания Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

Стартовая цена на редчайшее издание романа в стихах «Евгений Онегин» (Санкт-Петербург, 1826-1832 гг.) в роскошном марокеновом переплете с золотым тиснением была 12 миллионов рублей. Но в процессе торгов ставки удвоились. Книжку купили за 26 000 000. Цена хорошей «трёшки» в центре Москвы.

«Предыдущий рекорд в 18 миллионов рублей за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора продержался на российском антикварном рынке шесть лет и был побит Пушкиным», - рассказал руководитель «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Все прижизненные издания «солнца» русской поэзии стоят очень дорого. «Евгений Онегин» издавался трижды. Первый раз поэт публиковал свой роман в стихах по мере написания. Он выпускал его отдельными главкам в тетрадках на протяжении 7 лет. Каждая глава продавалась по 5 рублей. Таких тетрадок было восемь. 1-я глава романа увидела свет в феврале 1825 года, а последняя — в январе 1832. Собрать весь комплект – заветное желание коллекционера. Но и цена сборника будет около миллиона долларов.

В 1833 году – впервые был издан роман целиком, и это тоже редкость. Самый большой тираж был у третьего издания: 5 тысяч экземпляров. По тем временам это было много. После смерти поэта весь тираж смели подчистую.

Любая из этих книжек в хорошем состоянии - большая редкость. Приобрести экземпляр в оригинальной обложке, с неразрезанными страницами (значит книжку не читали) - мечта любого библиофила. Но таких девственных Пушкиных на весь мир единичные экземпляры. Поэтому они и ценятся.

«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова анонимный коллекционер оценил в 6 миллионов рублей.

«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова анонимный коллекционер оценил в 6 миллионов рублей.

На аукционе было продано и первое отдельное издание «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова (Санкт-Петербург, 1840 г.). «Героя …» купили за 6 миллионов рублей. Издание редкое, но не такое уж, чтобы совсем. В 1840 году роман напечатали тиражом 1000 экземпляров. Так что шансы обнаружить еще одну такую книжицу и разбогатеть, в принципе, есть.

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