Акция «Вода России» по уборке берега Волги от мусора прошла в Нижнем Новгороде 30 июля

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

Все мы не раз видели мусор там, где его не должно быть. Например, на берегах рек, озер и морей. Такая картина не просто огорчает и пугает, но и заставляет задуматься о том, каким будет мир для следующих поколений. К счастью, неравнодушных к этой проблеме людей с каждым годом становится все больше. Волонтеры оберегают чистоту берегов по всей стране – выходят на уборки, развивают раздельный сбор отходов и занимаются экопросвещением. Так, 30 июля большой экологический субботник прошёл в Нижнем Новгороде. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Вода России» и программы финала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

– Природа на сегодняшний день достаточно сильно исчерпала свои ресурсы. Человек забрал слишком много, а это значит, пора отдавать долги. Если мы сегодня не будем заниматься уборкой территорий, сортировкой мусора, то завтра природа может нам не дать уже ничего, – сказал лидер акции и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. – Те люди, которые уже поучаствовали в акции «Вода России», а за полгода таких набралось уже 700 тысяч человек, ни один из ни не оставит мусор, как минимум, в том месте, где отдыхает, и, как максимум, начнет сортировать мусор дома, вовлекая его во вторичный оборот.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

В этот раз убираться решили на пляже рядом с Борским мостом. Накануне субботника синоптики предупреждали о залповых ливнях, но с самого утра было понятно, что с погодой волонтерам повезло: на улице ярко светило солнце и было довольно тепло. Желающих поучаствовать в уборке набралось несколько сотен человек. Многие пришли целыми семьями, прихватив даже домашних животных.

Получив весь необходимый инвентарь для уборки и выслушав приветственную речь, волонтёры отправились на расчистку берега Волги. Повсюду встречался мусор в виде пластиковых бутылок, стаканчиков, пакетов, разбитых стёкол и окурков. Буквально за полтора часа нижегородцы наполнили четыре огромных мусорных контейнера 36 мешками со стеклом, 8 мешками с металлом, 33 с пластиком и 99 со смешанными отходами.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

– Экологическая культура у населения растет, но работы впереди ещё много. Такие акции обязательно нужно проводить, потому что когда мы вместе со своими детьми убираем мусор, мы не только показываем пример, но и сами понимаем, что так делать нельзя, – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

Самой необычной находкой волонтеров на субботнике стал ржавый боевой пистолет, который потом забрали сотрудники полиции. Среди интересных «трофеев», найденных на берегу Волги, также несколько кресел, шины, шампуры, детская книжка, одеяло, разделочные доски и дорожный конус.

– У молодежи выросла популярность к подобным акциям. Знаете, как я это определяю? По реакции на посты. Потому что если шесть лет назад люди воспринимали это неоднозначно, мол зачем тебе это надо, ты же артистка. А сейчас людям, наоборот, интереснее фотографии с наших акций, нежели мои фотосессии. Интерес и сознательность людей растет. Выросло и количество участников, некоторые из них выросли на подобных акциях, – высказалась амбассадор акции «Вода России» актриса Юлия Михалкова. – Бабушка всегда брала меня на субботники в детстве. Когда я была маленькая мне это нравилось тем, что можно наравне со взрослыми приносить какую-то пользу. Субботники были в школе, потом в институте, сейчас они тоже продолжаются. Субботники сопровождают меня всю свою жизнь.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

На площадке акции также была организована зона, где для участников уборки проводились мастер-классы о важности бережного отношения к природе. Самые любознательные могли научиться правильной сортировке мусора и узнать о богатстве волжских ресурсов.

– Мы с семьей постоянно участвуем в подобных акциях. Мы живем здесь и беспокоимся о природе. Ребёнка взял сюда впервые и, несмотря на то, что мы пришли сюда поздновато, активно включились в уборку, – признался нижегородец Антон. – Я хочу, чтобы моя дочка выросла экологически осознанным человеком. Она уже знает, что мусор на землю бросать нельзя, надо всё в урну. Я считаю, что такие акции очень полезны и для нашего и будущего поколения.

К слову, после уборки нижегородцы получили памятные призы, а также смогли попробовать вкусную кашу на полевой кухне.