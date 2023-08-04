Роскошный новый отель Grand Rostov Hyatt Regency гостеприимно распахнул свои двери для журналисток «КП»

Фото: Оксана ЗУЙКО

Одним из городов на пути, как и у тысяч россиян, отправляющихся на юг, был Ростов-на-Дону. Город казачьей славы, вкусной кухни и веселых гуляний. И здесь, в самом центре, прямо за зданием музея Шолохова, и стоит великолепный, буквально год назад открывшийся отель Grand Rostov Hyatt Regency. Он гостеприимно принял наших корреспонденток.

Что нужно усталому путнику после долгой дороги? Конечно, вкусно поесть и сладко поспать, скажете вы. Это-то да. Но если это сделать еще и с шиком, то путешествие становится куда более красочным и ярким. Проверено!

– Ого! Как красиво! – фраза, которую мы с Оксаной повторили раз 10 уже за первые 10 минут пребывания в этом отеле.

Скажу честно, много я отелей повидала в разных странах мира. Но в таком роскошном еще ни разу не останавливалась. Потому что дорого, скажете вы. Да, наверное. И тут приятный сюрприз: цена в Grand Rostov Hyatt Regency вполне доступная — около 10 000 рублей за номер на двоих. И это пятизвездочный отель вообще-то. Я в Плесе под Владимиром жила в гостевом скромном доме за такую же цену.

Фото: Оксана ЗУЙКО

А тут… номер какой! Огромный, 35 метров квадратных. Гигантская кровать, шикарная, отделанная мрамором ванная. Везде зеркала, зеркала. И уютные бра. Есть туалетный и рабочий столики, кресло-козетка с горой подушек. И это «стандартный», то есть обычный, всего в отеле 187 номеров. А еще есть люксы (29 номеров стоимостью от 25 000 за сутки – 70 кв. м.). Нам показали один такой, с ванной у панорамного окна с видом на весь город.

– Люксы очень популярны у новобрачных. Или для проведения девичников. Девушки принимают ванны с лепестками роз, – рассказали сотрудники.

Я видела эти фото в соцсетях. Выглядит очень эффектно. Интерьеры отеля разработаны известными английскими дизайнерами. Но на стенах картины ростовских художников, таких как Иван Коршунов, Юлия Грязнова и др. А какие необычные люстры и светильники! Очень колоритно. Отель открылся буквально в прошлом июне. Все новенькое, с иголочки.

Фото: Оксана ЗУЙКО

– Британские дизайнеры из ARA Design несколько раз приезжали в Ростов-на-Дону, чтобы изучить местный колорит и придать отелю дух нашего современно развивающегося мегаполиса. А за идею с наружными жалюзи, защищающими от солнца и придающими фасаду здания стильный вид, архитектор Александр Ракита в 2014-м году даже получил престижную награду European Property Award в категории «Лучший Отель».

Но на открытии все эти люди не побывали. Компания Hyatt в мае 2022 ушла из России.

– Компания ушла, а такие роскошные отели остались, – пошутили мы.

– Да, причем все стандарты этой международной сети отелей у нас остались неизменными, т.к. в отеле работает команда профессионалов с опытом работы международного уровня Hyatt, – серьезно ответили сотрудники. – Так что на уровне комфорта и сервиса как был, так и остался на высшем уровне.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Отдельно стоит рассказать про рестораны, а их в Grand Rostov Hyatt Regency два — итальянский Amalfi (кстати, тут подают и бизнес-ланчи, всего за 650 рублей с 12:00 до 15:00, а в будние дни скидка на все меню 15%).

И паназиатский sky-бар на 16 этаже, с просторной панорамной террасой Empire. По выходным тут собирается на модные тусовки с диджей-сетами ростовская богема. Но помимо ярких вечеринок здесь с 14:00 подают суши, роллы, том ям и др. паназиатские блюда.

Также есть дизайнерский лобби-бар, где в любое время суток можно вкусно поесть, заказать фирменный бургер. Кстати, обслуживают тут не только постояльцев, гурманы Ростова-на-Дону любят назначать тут встречи, ужинать с семьей и друзьями. А уж о вкусной кухне в этом городе знают все, поверьте.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Отдельно хочу написать про завтраки. Они потрясающие, проходят в итальянском ресторане Amalfi и приготовлены шеф-поварами. И впервые я жила в отеле, где был мой любимый морковный свежевыжатый сок. Это чудо. Ну а перед дальней дорогой (наш с Оксаной путь дальше лежал в Анапу) мы поплавали в бассейне с морской водой в World Class Deluxe на 6-м этаже. И позагорали на террасе.

– Может, никуда дальше не поедем? Тут останемся, – вздохнула моя коллега-попутчица.

– Хотелось бы, конечно. Но придется. Дела.

Фото: предоставлено отелем Grand Rostov Hyatt Regency

Grand Rostov Hyatt Regency находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121. Тел.: 8 (863) 238-12-34

ООО «Премиум Отель Ростов». Реклама. LjN8JuZpW