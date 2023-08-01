Добрались до Коми: Автобус «Каникулы в Арктике» побывал… в Арктике

Фото: пресс-служба «Каникулы в Арктике»

«А мы пойдем на Север!» – именно с таким позитивным посылом (в отличие от героя «Книги джунглей» тигра Шер-Хана) пригласила наш автобус-музей совершить экомарафон «Каникулы в Арктике» по своей родной Республике Коми сенатор РФ Елена Шумилова. Финансовую поддержку марафонцам оказала горно-металлургическая компания «Норильский никель».

ВСЛЕД ЗА УРАГАНОМ

Автобус выехал из Москвы 7 июля аккурат после за ураганом, который пронесся с особой силой по Ярославской области. В районе Туношны пришлось преодолевать его последствия в виде поваленного вдоль дороги леса.

Однако к месту, как всегда несмотря ни на что, организаторы прибыли вовремя. Предварительно разбили площадку марафона: сам автобус-музей, гигантская уличная раскраска-панно, фотозона, и, конечно же, чум – настоящее жилище коренных малочисленных народов Севера. Кстати, в этот раз устанавливали чум под чутким руководством и при непосредственном участии Елены Шумиловой. Сенатор от Коми, коренная коми-зырянка, не раз в своей жизни кочевала по тундре, так что этот процесс ей очень знаком.

- Подворачивайте полотно брезента как юбку у бабы, чтобы не задувало внутрь, - подбадривала Елена Борисовна начинающих «чумостроителей».

Фото: пресс-служба «Каникулы в Арктике»

- Эко-просветительский марафон стартовал в Ухте 10 июля. Следом - Сыктывкар и село Объячево - таков был маршрут нашего марафона на этот раз, - рассказали организаторы. - Кстати, хоть Республика Коми частично входит в Арктическую зону РФ, жителям этого региона было чему удивиться, научиться и порадоваться, посетив наш мультимедийный и интерактивный автобус-музей со всеми другими активностями на площадке.

Фото: пресс-служба «Каникулы в Арктике»

Посетители удивлялись, что чукчи не живут в чумах как поется в известной песне «Чукча в чуме ждет рассвета», а в ярангах. Научились находить на карте единственную незамерзающую реку внутри Северного Ледовитого океана, которую ученые называют Великой Сибирской полыньей! Ну и конечно, радовались, что лапа в нашем автобусе-музее только точная копия, и никто из медведей при обследовании не пострадал. Впрочем, это лишь небольшой перечень всех удивлений, знаний и радостей за время северного марафона. Небесполезным в плане накопления собственных впечатлений и познаний, был марафон и для организаторов - сотрудников Фонда «Чистые моря».

- Каждый день мы восхищались Центром творчества имени Г.А. Карчевского, во внутреннем дворе которого расположился на время наш музей на колесах, - говорят они. - Созданный молодыми и активными жителями Ухты, этот современный центр обладает необыкновенным потенциалом для развития детей и подростков.

В редкие свободные минуты (до 10 утра и после 20.00) хозяева арктического автобуса успевали насладиться и красотами северного края. Посетили место силы под Ухтой – заповедную природную территорию «Параськины озера», окутанные тайнами и легендами и поражающие своими сказочными красками и видами.

Успели пробежаться и порадоваться красивым видам реки Сысола и набережной с парком вдоль нее в городе Сыктывкар.

Фото: пресс-служба «Каникулы в Арктике»

Бодрились и получали положительный заряд в селе Объячево, каждое утро любуясь цветущим северным полем и окунаясь в ледяную купель святого источника, известного еще с XVII века. А день заканчивали походом к другом «молодому» источнику, где можно было снять приятную усталость и напиться горько-соленой целебной водой.

Но, конечно же, главная радость от путешествия по Северу - это люди! Автобус тепло встречали и еще теплее провожали, неся в знак благодарности за познавательный досуг для их семей, рукотворные подарки, ягоды из собственных огородов и грибы из леса! А какая на Севере рыба! Передать это невозможно. Но возможно собраться в дорогу и отправиться в путешествие по России. Например, в Республику Коми - по следам марафона «Каникулы в Арктике».

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

В чем разница между лабазом и турышем?

Не так давно в социальных сетях Фонда «Чистые моря» мы разместили фотографию экспоната из нашего автобуса-музея. Деревянный дом на одной ноге, который у нас называется лабаз. И задали вопрос: встречал ли кто-то такой домик? И как он называется в ваших краях? Толкового ответа не получили, лишь комментарий из Архангельской области, что когда-то «в нашей деревне все магазины называли лабазами».

- На одном из диалектов коми-языка он называется «турыш», что означает «карман» или «запазуха», - рассказала сенатор Елена Шумилова. - Обрубалось дерево (чаще сосна) на высоте, чтобы не добралась росомаха. И обязательно рядом с водоемом. На этой сосне, как на ноге, ставили домик, чтобы там устроить схрон припасов. На сосновой «ноге» часто делали насечки топором и по ней стекала смола, превращая в подобие куриной ноги избушки Бабы-Яги. Смола препятствовала попаданию в дом мелкой живности - мышей и им подобных. В таком турыше иногда оставались на ночевку охотники, а порой и сама Баба-Яга! А кто такая Баба-Яга или Баба Ёма у коми? Это старейшая женщина в роду, которая как раз и ходила в ягельный лес и могла некоторое время пожить в турыше.