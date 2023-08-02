Серпец ушел, павлин остался: необычные истории Серпухова

Павлинов в Серпухове начали разводить XVIII века чво Введенском Владычном монастыре. Фото: Александра БУДАЕВА

ИСТОРИЯ № 1: КАК ПАВЛИН НА ГЕРБЕ ОКАЗАЛСЯ

Павлины - изюминка Серпухова. Их миниатюрные скульптуры разбросаны буквально по всему городу (есть даже квест - найти всех 13 павлинчиков, которые делает скульптор Илья Дюков).

Павлин же изображен на гербе города. Стоп! А при чем тут Подмосковье?

Один из 13 павлинов. Фото: Александра БУДАЕВА

- Павлина в Серпухов привез купец в начале XVIII века, чтобы потешить публику. Но диковинная птица неожиданно прижилась, ее начали разводить во Введенском Владычном монастыре, - объясняет гид Яна Миленина.

А в 1722 году граф Франц Санти отправил своих учеников по разным городам России с наказом: найти в каждом какую-то изюминку, которую можно было бы изобразить на гербе.

Екатерина II утвердила официальный герб Серпухова: на червленом щите на серебряном холме стоит золотой павлин.

И вот один из учеников приезжает в Серпухов, спрашивает местных, что тут можно посмотреть, и ему вдруг показывают жар-птицу местного разлива. Лучший символ и придумать было нельзя. Так в 1781 году императрица Екатерина II утвердила официальный герб Серпухова: на червленом щите на серебряном холме стоит золотой павлин.

ИСТОРИЯ № 2: ЗА ЧТО ЧЕХОВ НЕ ЛЮБИЛ ГОРОД С.

Но что там павлины. Ведь Серпухов - это не что иное, как «город С.» в рассказах Антона Чехова. Писателя здесь очень любят, хотя это чувство не было взаимным. К примеру, в ноябре 1896 года он писал своей ученице Елене Михайловне Шавровой-Юст: «Пусть любители ставят «Чайку», но подальше, подальше от Серпухова! В этом городе я желаю быть присяжным заседателем, земским гласным, обывателем, но не драматургом. Если «Чайку» поставят в Серпухове, то я утеряю в своем уезде всякий престиж. К тому же серпуховская публика, это нечто такое серое, аляповатое, грубое и безвкусное! Ей нужна не «Чайка» (даже слово это ей незнакомо), а Галка...»

При жизни писателя «Чайка» так и не была поставлена в местных театрах. И все же, когда городу грозила эпидемия холеры, именно Чехов не спал ночами, разъезжал по дрянным дорогам и лечил людей.

В городе есть памятник Чехову и скульптурная композиция «Дама с собачкой», за отдельную плату (от 3000 рублей) можно взять экскурсию по чеховским местам, где вам покажут остатки уездного города, каким его мог видеть писатель.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОРИЯ № 3: КАК МИЛИЦИОНЕР ЛЕНИНА СВЕРГ

На ул. Советской, 45, во дворе школы № 1 стоит памятник Ленину. Выглядит это крайне необычно, и я поинтересовалась, за что такая честь. Мне рассказали две версии: официальную и городскую легенду.

По официальной, монумент «Призывающий вождь», когда его поставили в 1934 году, казался слишком мал на просторах площади, и его сменили на памятник побольше.

По неофициальной версии, Ленина с площади ликвидировал милиционер:

- Говорят, однажды на памятнике решил повеситься милиционер. И веревку завязал на руке вождя, которая так удобно тянулась ввысь, - пересказывает байку Яна Миленина. - У него ничего не получилось - то ли веревка оборвалась, то ли вождь не выдержал позора (или веса) и упал. Милиционер выжил, но памятник с центральной площади отправили «в ссылку» к школе. А на его место привезли новый.

ИСТОРИЯ № 4: ЧТО ТАКОЕ СЕРПЕЦ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Если начнете искать, что такое серпец, найдете массу публикаций про то, что в стародавние времена он был символом удачи. Местные говорят: да, был такой вид хлеба. Белый, сдобный, но не сладкий. Его было удобно разламывать пополам из-за формы полумесяца, а так как купцы частенько обсуждали дела за обедом, то и серпец был при них: отсюда, мол, и поверье про то, что кусок хлеба приносит удачу в делах.

Серпец наш корреспондент так и не отведала, но 13 павлинов нашла! Фото: Александра БУДАЕВА

Но шепотом туристу жители объяснят: серпец был разработан несколько лет назад как гастрономический бренд, чтобы привлекать в город туристов. В 2019 году в честь него даже провели фестиваль. Но вскоре идея зачахла.

- Когда-то и у нас в музее можно было попробовать серпец, - призналась экскурсовод в Музее хлеба. - Но говорят, будто посетители как-то пожаловались: мол, хлеб старый, черствый подали им. А дело в чем было? Хлеб-то свежий, для гостей его даже подогрели. Но кончики у него, как и ручка у коломенского калача, подсыхают. Вот и не пришелся по вкусу гостям наш серпец.

Кассовый чек

ИСТОРИЯ № 5: ПРО МОПСА НАПОЛЕОНА И КОПИЮ МЛАДЕНЦА

Пожалуй, одна из самых удачных идей Серпухова, на мой взгляд, - это совмещение Музея кукол и Дома мороженого. Интересно и вкусно будет и взрослым, и детям.

Здесь сначала расскажут об истории кукол, а потом покажут коллекцию: куклу из бумаги и клея, которая выглядит как обычная резиновая или пластиковая. И мопса Наполеона, медведя Шаляпина и графа Орлова в шубах из натуральных мехов. Или крылатого Пегаса с прекрасной девушкой рядом. А еще младенца, который выглядит точь-в-точь как настоящий.

Историю мопса Наполеона вы узнаете в Музее кукол. Фото: Александра БУДАЕВА

- Мастерица создала точную копию своей дочери. И волосы на кукле - это волосы ее дочки, - рассказывает Яна Миленина. - И это не единственная копия человека в нашем музее. Смотрите, вот работы другого автора: первый президент Арабских Эмиратов, а это - Роуз из «Титаника», а вот Уитни Хьюстон. Таких кукол создает Елена Тимкаева. Как-то она сделала копию Софи Лорен, отфотографировала ее, выложила в интернет, после чего ей написала сама Софи Лорен. Елена подарила ей куклу, а актриса пригласила ее к себе в гости.

В общем, поглазеть есть на что. Купить тоже можно, но очень дорого: Пегас, к примеру, стоит 150 000 рублей.