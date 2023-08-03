Геннадий Онищенко: На носу - учебный год

Воспитанием детей должна заниматься семья, а школа – оказывать только образовательные услуги. Фото: Иван МАКЕЕВ

12 внуков знаменитого учёного

Накануне прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» в семье академика Онищенко родилась внучка. Теперь всего их у него - внуков и внучек - 12!

- …Поздравляем вас, Геннадий Григорьевич! Ну, вот, одним учеником станет больше в большой семье Онищенко… через семь лет. Но проблемами школы вы занимаетесь уже сейчас. И какие вопросы волнуют вас прежде всего?

Так начался наш разговор со знаменитым учёным в нашем прямом эфире.

- Саша, Маша, не через семь лет, а раньше.

Сейчас школы объединены с детскими садами – это одно образовательное учреждение. И ребятишек начинают чему-то учить уже с четырех-пятилетнего возраста.

Есть федеральный образовательный стандарт для дошкольного образования. В Москве дети, которые приходят в первый класс, уже должны знать алфавит, уметь излагать мысли и читать даже. И потому нам нужно уже сейчас думать о том, чтобы в этих малышовых структурах школы работали не нянечки, а профессиональные педагоги.

Кто учит - попятно. А кто будет воспитывать?

- «Учебные заведения сейчас предоставляют только образовательную услугу, а воспитательную?» Геннадий Григорьевич, вот такой вопрос мы получили от радиослушателей.

- Действительно, в 2013 году, когда был принят Закон об образовании, там на минутку забыли, что детей нужно еще и воспитывать.

Проводилась эта политика под лозунгами деидеологизации учебного процесса.

Посчитали, что воспитанием должна заниматься семья, а школа – оказывать только образовательные услуги. Таблицу умножения знает, значит, воспитанный.

Ну, примерно такая была логика.

Время и опыт показали – это серьезная ошибка. Мы вырастили бездуховное поколение потребителей.

Потом все это в концепции поправили и внесли уточнение, что в задачи школы входит и воспитание, и просвещение – это тоже самостоятельная часть интеллектуального и духовного развития наших детей.

- Возвращать будут завучей по воспитательной работе?

- Насколько это сейчас возможно: старые специалисты ушли, а новых еще «создать» нужно.

Кстати, о пончиках…

- Геннадий Григорьевич, можно о наболевшем? Когда мы учились в школе, мы любили пончики и пирожки, которые в буфете продавали. Несколько лет назад школы перевели на новое меню, в том числе, благодаря вашим стараниям, составленное по принципам здорового питания.

- Мы ввели рецептуры приготовления блюд для школьников.

В 2020-м, по инициативе Президента России Владимира Путина, федеральный бюджет взял на себя ответственность за питание детей начальной школы, 1-4 класс.

Это 7 миллионов детей из 17,5 миллиона (это столько всего учеников у нас в стране). Более 60 миллиардов рублей в федеральном бюджете заложено на эту программу - на 9 месяцев.

- На весь учебный год.

- Да.

Москва и крупные города уже переходят на индустриальный тип питания.

- Это что такое?

- Например, в столице - за кольцевой дорогой в сторону Тулы - построен крупнейший комбинат, который до ста тонн в сутки производит питание для школ города.

Там человек не чистит картошку, не режет, все делают машины. Компьютер следит за процессом.

Другое дело, во всех ли школах есть условия для приготовления еды для ребятишек?

К сожалению, нет, далеко не везде.

В прошлом (2021-м - 2022-м) учебном году по этой причине были случаи отравления детей.

- Во многих школах оборудование устарело, его надо менять… А его не меняют

- Почему?

- То денег нет - не доходят до периферии, то - оборудования.

Родители стонут: дети учатся, не разгибаясь…

- Пища материальная – важная тема, но… Извините, ради Бога, мы одну тему упустили – по поводу нагрузки на детей. Родители буквально стонут, что они учатся, не разгибаясь: уроков много, материал обширный, домашнее задание…- «Домашка»

-… огромное!

Конечно, это одно с другим связано.

Да, нагрузка на детей – та проблема, о которую медики и учителя сломали немало копий.

Мы, медики, говорим, что наши дети перегружены, учителя говорят - да что вы нам голову морочите, жизнь усложняется, их надо учить всему…

- Еще и упрекают: ребята, мол, бездельники, ничего делать не хотят…

- Понятно, что, конечно, самый оптимальный путь решения этой проблемы – подбор индивидуальной программы для каждого ребенка в соответствии с его здоровьем, работоспособностью, талантами и желаниями.

Вот один прочитал разок учебник - и все, а другому надо пять раз повторить материал, чтоб он понял и усвоил.

Но в настоящее время такой идеал – недостижимая мечта. Мы пока вынуждены учить разных детей одновременно по одной программе.

Поэтому надо искать какой-то компромиссный, усредненный вариант. И в отношении насыщенности программы, и в отношении учебных нагрузок.

- Сколько уроков должно быть у школьников? Нет ли злоупотреблений в этой области?

- Есть определенный регламент обучения. Допустим, в первом классе ребята начинают учиться с трех уроков по 35 минут. Максимум - 4 урока в день.

У более старших классов от пяти до семи уроков уже по 45 минут.

Есть наши рекомендации и по количеству домашних заданий.

- Да детям гулять некогда, не то чтоб каким-то хобби заниматься.

- Вы правильно отметили, что сейчас у ребят наблюдается большой дефицит движения.

И медики долго добивались, чтоб увеличить в школе количество уроков физкультуры – до трех в неделю.

На всех детей первых парт не хватит

- А еще знаете, какая проблема: в средних классах до четверти детей имеют проблемы со зрением и им рекомендовано сидеть на первых партах. Что делать?

- У меня есть официальная государственная статистика: до 3% детей имеют проблемы со зрением.

- Все равно много: всех на первую парту не посадишь.

- Нас волновать должно другое: не где он сидит, а резкое внедрение в нашу школьную жизнь, и вообще в быт, компьютеров, смартфонов, досок виртуальных.

- Вы против интерактивных досок?

- Да. Точнее, не против них, а против неграмотного их использования.

Сегодня мы требуем: диагональ этой интерактивной доски должна быть не менее 165 см.. Мы также требуем выбирать контрастные цвета.

При этом угол учебной доски для учеников младших классов должен составлять 45 градусов. А для остальных - 35.

Ещё. Минимальная диагональ монитора персонального компьютера и ноутбука должна быть не менее 40 см.

Кроме этого, нормируется время, которое ребенок может заниматься за компьютерами. Использование интерактивной доски детьми до 10 лет не должно превышать 20 минут.

Старше 10 лет – 30 минут.

Школьная форма или школьная одежда?

- А что со школьной формой? Будет - не будет?

- У нас школьная форма всегда была. А потом ее не стало…

Вы вспомните, что говорили наши системные либералы: какая форма в школе? Зачем?

Слава Богу, сторговались мы, и в законе появилось такое понятие: школьная одежда.

И - наконец Госстандарт сейчас разрабатывает ГОСТ школьной…

- Одежды?

- Школьной формой они ее называют.

Хотя, неважно, как она называется.

Главное - что там содержится требование к тканям, к размерам, сезонности, цвету и так далее…

Ну, мальчишек можно всех одеть в одну форму, ничего страшного.

А вот девочкам нужна вариативность. Москва, например, предлагает 12 разных видов…

- Вариантов?

- …для девочек.

* * *

- Единственное, Саша и Маша, что меня там смутило. Цены уж больно высокие.

Ну, я-то куплю для своих 12 внуков. Но есть родители, которые вряд ли справятся с этими ценами. Конечно, дороговато.

Поэтому, здесь надо думать, - как и со школьным питанием. Кому-то, может, и бесплатно…

- А кому-то компенсировать хотя бы часть.

- Давно бы надо это уже все продумать.

Новый учебный год на носу!

Геннадий Онищенко - про нагрузку на детей в школах, прогноз новых эпидемий и прививки (слушать)