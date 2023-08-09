«Синергия» обучит школьников робототехнике и программированию дронов

Университет «Синергия» в рамках проекта Минцифры России «Код будущего» в новом потоке образовательной программы откроет для школьников и студентов колледжей дополнительные новые программы обучения беспилотным технологиям и робототехнике. Выпускники смогут создавать приложения для смартфонов и писать программы для управления дронами.

Перед стартом нового потока обучения проекта «Код будущего», Университет «Синергия» проведёт в середине августа для школьников бесплатный трёхдневный интенсивный курс по IT в онлайн-формате. За несколько дней ребятам расскажут, что собой представляет каждый язык программирования, что такое геймдизайн и веб–разработка. Школьники и студенты колледжей получат знания в востребованных сферах, включая нейросети и разработку игр. А те, кто успешно подготовят проект и пройдут итоговый тест, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов.

Будущее — за программированием и искусственным интеллектом, поэтому уже сейчас идёт активное обучение специалистов. По федеральной программе «Код будущего» для учащихся 8–11 классов до 2030 года будут проводить бесплатные курсы программирования. Школьники не только познакомятся с IT–профессиями, но и смогут подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Попасть на такие курсы можно по результатам онлайн–тестирования. Каждый выпускник получит соответствующий сертификат.

Курсы по программированию проводят вузы и IT–компании. Лидер по количеству выпускников среди вузов — Университет «Синергия» — уже обучил по таким программам более 20 тысяч школьников. Теперь они могут программировать на различных языках, в частности Java, JavaScript, PHP, Python и C++, создавать приложения для любых устройств на базе iOS и Android, а также верстать макеты. Это учащиеся из разных регионов России — от Москвы до Сахалина. «Ребята попробовали себя в IT, узнали о новых и самых востребованных направлениях, в которых они смогут развиваться в дальнейшем, а также пообщались с практикующими специалистами», — рассказал ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

Многие выпускники этой программы от «Синергии» стали победителями и призёрами различных олимпиад и конкурсов. Так, ученик из Нижегородской области Андрей Таланов выиграл международную онлайн–олимпиаду по математике, Алина Попова из Краснодарского края победила во Всероссийской онлайн–олимпиаде Яндекса, а Ильхан Сабиров из Татарстана занял первое место во Всероссийском конкурсе научно–исследовательских, проектных и творческих работ «Обретённое поколение».

После курсов ребята смогут продолжить обучение по специальности в вузе. «Синергия» готова их зачислить на факультет программирования или в университетский колледж со скидкой на обучение. «Основным фактором успешной учёбы в вузе является правильный выбор специальности и хорошая подготовка. Курсы в рамках проекта «Код будущего» помогут школьникам, во–первых, понять, какой язык программирования им нравится, какое направление в IT их привлекает, чтобы они могли развиваться в конкретной специализации. Во–вторых, что не менее важно, ребята смогут подготовиться к поступлению в вуз», — подчеркнул Артём Васильев.

Сейчас «Синергия» запустила набор новых учеников на второй поток проекта «Код будещего». В этот раз, помимо школьников, курсы смогут пройти и студенты колледжей. Кроме того, в этом году в курсы включили новые программы. Речь о летающей робототехнике и программировании беспилотников. Составлять образовательные программы помогали представители крупных компаний —потенциальные работодатели для молодых специалистов. Обучение, которое проводится как в очном, так и в онлайн–формате, начнётся не позже 1 октября.

«Программирование очень востребовано, рынок всегда растет и нужны хорошие специалисты. Чем раньше ребенок начнет слушать экспертов из профессии и узнает актуальные прикладные вещи, тем лучше. Это поможет ему лучше ориентироваться в профессии, понять, что для него лучше и к чему он тяготеет», — говорит эксперт комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Артём Геллер.

Популярность профессии программиста связана не только со стремительным развитием цифровых технологий в мире, но и с курсом российской экономики на формирование технологического суверенитета страны. «В нынешних экономических условиях на фоне внешнего санкционного давления подготовка квалифицированных кадров для IT–отрасли становится приоритетной задачей. И здесь необходима комплексная работа. Сначала школьники смогут пройти через подобные программы обучения, а затем получить высшее образование в университете. Учебные программы «Синергии» — не просто прикладные. Они ещё предполагают стажировку у компаний-партнёров — работодателей», — добавил Васильев.