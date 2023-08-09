Не прошел на бюджет – что делать? 5 идей для тех, кто не нашел себя в списках зачисленных

Часть вузов проводили набор на платку одновременно с набором на бюджет, и туда уже не попасть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня день икс для абитуриентов этого года: вузы страны должны опубликовать списки зачисленных на бюджет студентов. Но даже если не повезло, шансы поступить еще есть. Вот какие варианты предлагает рассмотреть эксперт по поступлению, куратор проекта Vvuz Екатерина Александрова.

1. Пойти на платное

Часть вузов проводили набор на платку одновременно с набором на бюджет, и туда уже не попасть.

Ищите такие, где принимают документы и после 9 августа. Срок может быть любой (вузы сами устанавливают), но не позднее 20 августа. Если подавали документы на бюджет в максимально разрешенное количество вузов (лимит - 5), но не прошли ни в один, перед подачей заявления на платное нужно забрать документы из предыдущего места - чтобы не превысить лимит.

Большинство вузов заключают договоры о платном обучении со всеми абитуриентами, которые преодолели минимальный порог баллов для подачи документов (если не хватает даже одного балла, документы не примут). Однако в высокорейтинговых вузах нередко проводят конкурс даже среди желающих платить (некоторые кафедры МГТУ им. Баумана, МГИМО, МФТИ, ВШЭ, СПбГУ).

В этом году ряд вузов подняли цены в среднем на 20%, особенно на IT-специальности, экономику, маркетинг и дизайн, медицину. По некоторым направлениям ценник достигает космических 600 - 700 тысяч рублей за семестр. Хорошая новость - вузы дают скидки. Часто размер бонуса зависит от баллов за ЕГЭ или от диплома олимпиады. Чтобы заманить старательных ребят, делают даже 100% скидку - это называется псевдобюджет (когда студент числится на платном, но ничего не платит).

Имейте в виду - скидки обычно предоставляют только на первый семестр или год, а продлевают их только тем, кто, например, сдаст сессию на отлично.

Так что внимательно изучите условия. Еще вариант - взять государственный образовательный кредит с льготными условиями. Его может оформить даже несовершеннолетний, а если заемщик - родитель, можно получить налоговый вычет до 50 тысяч рублей за каждого ребенка-студента.

К слову, для уверенности договор можно заключить сразу с двумя вузами (например, с тем, где есть конкурс, и тем, где нет) - ограничений нет. А потом ненужный расторгнуть. До 1 сентября это можно сделать без объяснения причин, и вуз вернет деньги, внесенные за обучение. А можно учиться и в нескольких вузах - закон не запрещает.

Платку рассматривают даже ребята с высокими баллами, которые могли бы легко пройти на бюджет в вуз попроще. Они рассчитывают перевестись на бюджет в университете мечты (это можно сделать после первого семестра или первого курса - решает учебное заведение). Еще вариант - перепоступить на следующий год. Однако парням стоит учитывать, что, не поступив, можно попасть под призыв в армию.

Иногда комиссии добирают абитуриентов из текущего конкурсного списка, если кто-то из зачисленных вдруг отказался от места. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2. Дополнительное зачисление

Иногда комиссии добирают абитуриентов из текущего конкурсного списка, если кто-то из зачисленных вдруг отказался от места. Редкость, конечно, но и такое бывает. Возьмут только тех, кто подал оригинал аттестата (совет на будущее, потому что это делается до 3 августа).

Поэтому, если не нашли себя в приказе о зачислении на бюджет и знаете, что ваше положение в конкурсном списке было пограничным, подождите несколько дней - вдруг повезет.

3. Вторая волна

Бывает, что не все бюджетные места заняты, тогда вузы объявляют допнабор и по новой принимают документы. Обычно это происходит в сентябре. Недобор случается даже в топовых вузах на некоторых программах, но в первую очередь мониторьте ситуацию на сайтах филиалов и региональных вузов.

4. Колледж

Прием документов в СПО тоже уже стартовал, а завершится чуть позже, чем в вузах, - до 15 августа (на бюджет). Так что успеваете. В колледжи берут и после 9-го, и после 11-го класса, а баллы ЕГЭ там вообще не нужны - прием идет по конкурсу аттестатов. А с дипломом колледжа потом можно поступить в вуз.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Поступить через год

Судя по абитуриентским чатам, такое решение активно принимают те, кто не прошел на бюджет, но отказаться от мечты не готов. По новым правилам в заявлениях на поступление нужно пронумеровать направления от 1 до 5, где 1 и 2 - самые желаемые, остальные - запасные.

Польза от перерыва есть и для тех, кто неудачно сдал ЕГЭ, - в следующем году можно попробовать улучшить баллы. Или поступать по старым, ведь результаты ЕГЭ действительны 4 года.

Можно также досдать нормативы ГТО и получить значок, за который вузы дают дополнительные баллы для поступления.

Можно пройти стажировку или поработать по выбранной специальности - чтобы убедиться в правильности выбора. Или избрать другой путь, не теряя время и деньги.