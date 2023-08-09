Президенту рассказали, что в России начали строить первую деревянную многоэтажку в сейсмозоне

Фото: Пресс-служба ВЭБ.РФ

8 августа в Кремле прошло совещание по вопросам развития стройотрасли. Гендиректор «CLT-девелопмент» Павел Карнаух рассказал президенту Владимиру Путину о строительстве деревянного дома в моногороде Байкальске Иркутской области. Причем речь не о частном коттедже (хотя их тоже можно строить по такой технологии), а о многоквартирном доме.

— Мы запроектировали дом на Байкале, который в данный момент строится по заказу ВЭБ.РФ, его дочерней компании «БАЙКАЛ.ЦЕНТР». Сейсмостойкость – толчки до 9 баллов по шкале Рихтера выдерживает. Еще одно из преимуществ – соответствует всем нормам и международного, и национального «зеленого» домостроения. То есть это буквально углеродно-нейтральные дома. Еще одно из преимуществ технологии – это энергоэффективные дома. Показатель по энергоэффективности А++ получается, — рассказал по время совещания Карнаух.

Идея звучит неординарно и вызывает много вопросов. Их мы и задали производителями.

1. В стране уже есть такие дома?

Да, пока их построили два. Оба в городе Сокол Вологодской области. Каждый дом представляет собой четырехэтажное здание, состоящее из двух частей, соединенных остекленным лестничным пространством. Всего в жилом комплексе из двух корпусов 64 одно- и двухкомнатные квартиры. В Соколе же базируется производство CLT-панелей, из которых и возводят объекты.

2. А что это за панели?

Аббревиатура CLT расшифровывается и переводится как «многослойные клееные деревянные панели». Пиломатериал, как правило, это хвойные породы, склеивают между собой. Может показаться, что это нечто вроде фанеры или ДВП — не новое изобретение. На деле же это одна из перспективнейших разработок последних лет, которую создали в Германии в 90-е годы прошлого века.

— Дома из CLT-панелей строятся в 2,5 раза быстрее, людей и техники необходимо в два раза меньше. В результате цена получается сопоставима с домами, построенными по другим технологиям, — объясняет Павел Карнаух.

По словам спикера, стоимость строительства конструктива (стены, перегородки и перекрытия) дома – доходит до четверти от общей стоимости. Остальную часть составляют фундамент, сети, фасады, окна, двери, отделка. Поэтому если на этапе конструктива смета превышается, то приходится экономить на других статьях расходов. Однако за счет легкости дерева по сравнению с остальными материалами требований к основаниям меньше. Значит на фундаменте можно сэкономить без ущерба для качества.

При этом CLT-панели в плане чистовой отделки и дальнейшего ремонта ничем не отличаются от традиционных стен. На них также можно нанести штукатурку, краску, обои. Или по дизайнерской задумке напротив, оставить их в неизменном виде.

— Кстати, показатель теплоизоляции дома из CLT до 50% выше, чем у зданий из кирпича и бетона – это дает экономию не только при строительстве, но и при эксплуатации, — добавил Карнаух.

3. Почему новый дом появится в Байкальске?

Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР, дочернее общество ВЭБ.РФ) разработал проект комплексного развития города — в этом документе и прописано возведение новых домов. Также оно согласовано с программой социально-экономического развития Байкальска до 2040 года, которую сформировали на основе стратегического мастер-плана города.

Технология деревянного домостроения соответствует принципам эколого-ориентированного развития. А Байкальск, согласно мастер-плану, как раз хотят превратить в эталон такого строительства.

— В Байкальске значительный объем жилого фонда представлен деревянными домами. Только эти дома являются ветхими, аварийными и подлежат сносу. Взамен предполагается комплексная реновация жилого фонда с использованием современных технологических решений – промышленного деревянного домостроения, — рассказал гендиректор «БАЙКАЛ.ЦЕНТР», старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.

Новый дом в Байкальске будет четырехэтажным: с одним подъездом на 28 квартир. Часть квартир выставят на продажу, часть станут сдавать в аренду.

4. Выдержит ли постройка землетрясение?

Иркутская область действительно считается довольно сейсмоактивным регионом. Устоит ли деревянная многоэтажка? Строительных норм, которые бы регулировали требования к сейсмозащите подобных объектов, пока нет. Соответственно, строить выше одного запрещена запрещено. Но не потому, что это опасно. А потому как не проводилось никаких научно-исследовательских работ и испытаний на сейсмическую безопасность.

«БАЙКАЛ.ЦЕНТР» обратился в Центральное научно-исследовательский институт строительных конструкций им. Кучеренко. Когда новый объект в Байкальске достроят, специалисты проведут натурные испытания на сейсмические воздействия в девять баллов по шкале МСК-64.

— На этом опыте будет скорректирована федеральная нормативная база, которая позволит строить дома в сейсмической зоне и вообще в принципе строить многоквартирные, многоэтажные дома из CLT-панелей. Во всем мире эти дома уже больше 30 лет строятся высотой в 8-9 этажей, включая сейсмозоны, — пояснил Антон Григоров.

Испытания пройдут в этом году. А ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году, когда завершат благоустройство.

Уже сейчас у будущего проекта сформирована сеть сейсмоопор, которые компания-девелопер впервые применила в нашей стране. На них делается опалубка для заливки пола первого этажа.

5. Раз технология новая, то наверняка нужно обучать новых специалистов работать с ней?

Дома из CLT-плит можно сравнить с очень умным и точным строительным конструктором. Бригада сборщиков просто устанавливает детали на место, сверяясь с чертежом. Из всего многообразия строительной техники может понадобиться только подъемный кран и обычный строительный инструмент.

— Мы выпускаем продукцию глубокой деревообработки. Это не просто клееный брус, балка или плиты CLT, а детали дома промышленного качества и высокой степени индустриальной готовности. Детали максимально обработаны — высокоточное заводское оборудование позволяет аккуратно вырезать проемы для дверей и окон, каналы и отверстия для коммуникаций. Все элементы точно подогнаны друг к другу, пронумерованы, их привозят на участок заказчика по плану монтажа, — объясняет вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение», Segezha Group (входит в АФК «Система») Маргарита Ли.

КСТАТИ

Пройдет ли испытание временем

Многоэтажные дома с деревянными перекрытиями и иными конструктивными элементами строились и в середине прошлого века. Вот только к 90-м годам большинство уже числилась аварийным. Не выйдет ли так, что CLT-плиты через 30-40 лет начнут гнить и разрушаться.

— Нормативный срок их службы деревянных домов из этого материала без капремонта 50 лет, — объясняет Маргарита Ли. — С другой стороны у нас есть многочисленные примеры деревянных домов, которые строили еще в 19 веке и они до сих пор стоят и не числятся аварийными. Многое зависит от правильной эксплуатации, надлежащего ухода и своевременного ремонта. Технологии, по которым строились дома в 50-60х гг. прошлого века, очень далеки от современных возможностей материалов. Иначе в мире не были бы возможны деревянные «небоскребы» - многоэтажные дома из дерева, о которых мы и помыслить не могли в те времена, но сейчас они уже построены и многие еще строятся. А дома прошлого века остаются в прошлом.