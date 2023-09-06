Россия не должна стоять в очереди за вакцинами

Заместитель директора Центра им. Гамалеи, Павел Вандышев (слева) и ректор РХТУ им. Менделеева, доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

О главных задачах импортозамещения в области иммунобиологической защиты населения мы поговорили с заместителем директора Центра им. Гамалеи, разработчиком противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» Павлом Вандышевым и ректором РХТУ им. Менделеева, доктором технических наук, профессором Ильей Воротынцевым.

Насколько наша иммунобиология зависит от импортных поставок, будь то готовые вакцины или компоненты для их производства? И как снизить эту зависимость?

П. Вандышев:

– В отрасли наблюдается достаточно высокий процент зависимости как по основному оборудованию, так и по компонентам и различным химическим элементам, которые используются при производстве. Самостоятельно мы производим лишь 10-15% оборудования, в основном емкости, элементы фильтрации и стационарное оборудование лабораторий. Если говорить о высокотехнологичном оборудовании: волновых реакторах, проточных центрифугах, то здесь мы отстаем. Заменить все и сразу невозможно, на это уйдут десятилетия. К тому же, спрос на оборудование локальный, потому что на этом рынке немного игроков: Национальная иммунобиологическая компания, входящая в контур госкорпорации «Ростех», группа компаний «Биннофарм», компания «Нанолек» и ряд научных институтов, которые имеют собственное производство. Поэтому, вероятнее всего, мы будем переходить на то, что нам доступно: европейских и американских производителей заменят компании из дружественных нам стран. И это нормальное развитие событий.

В производстве фильтрационных материалов, материалов для хранения и транспортировки полупродуктов все намного лучше. В России есть компании, которые делают эти компоненты, и способны выпускать еще больше. Задача в другом: открыть этим компаниям доступ к испытаниям и практическому применению. Российские производители вакцин должны усилить взаимодействие с отечественными поставщиками, и в перспективе трех-пяти лет доля замещения здесь может составлять до 50 %.

Наконец, химические компоненты... Самыми перспективными в сфере производства вакцин считаются технологии клеточных культур. Чтобы клетка работала, нужны синтетические среды, которые ее питают. В России сегодня нет ни одного завода, который выпускает синтетические среды в промышленных объемах. С другой стороны, это мелкотоннажная химия: она более доступна с точки зрения импортозамещения и высокомаржинальна. Есть такой компонент, бета-пропиолактон, он инактивирует вирус. Если раньше мы его покупали по 600-700 евро за килограмм, то сегодня его цена 4-5 тысяч евро. Локализовать это производство – одна из первоначальных задач. И мы можем ее решить, причем довольно быстро. И тогда нам больше не придется кратно переплачивать. Здесь нужно использовать потенциал научных и научно-образовательных центров, которые способны внедрить инновацию. И идеи у нас тоже есть — важно дать им возможность коммерциализации. Именно здесь я вижу точку совместного приложения сил научного сообщества и крупных производственных компаний.

И. Воротынцев:

- Разделяю эту точку зрения. Решение практикоориентированных задач — вот то, чему мы учим студентов, выпуская каждый год в индустрию, в бизнес более тысячи специалистов. Да, промышленности не хватает большого количества химических соединений. Но у нас есть человеческий капитал, который способен создавать эти технологии, проектировать оборудование нового типа. В конце минувшего года на встрече Президента с молодыми учеными директор Иркутского института химии Сибирского отделения РАН Андрей Иванов предложил Владимиру Путину, чтобы химические университеты и институты на базе своих лабораторий занялись производством микротоннажной химии за небольшие государственные субсидиии под гарантии продажи по себестоимости. Глава государства обещал дать поручения Минпромторгу и Министерству науки и образования. В различных центрах, в том числе в РХТУ, эта работа уже налажена. Никаких законодательных ограничений нет, так что у научных центров, как говорится, полный карт-бланш.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть, химические научные центры уже делают компоненты для производства вакцин?

П. Вандышев:

- Взаимодействие производственных площадок с научными центрами скорее инициативное. Если же мы хотим создавать инновационный продукт, то необходимо еще на стадии задумки оценить, какие компоненты нам понадобятся, и кто в России может их произвести. Ответ на этот вопрос есть у регуляторов: министерства точно знают, какой научный центр способен быстро наладить производство. В научных учреждениях и университетах, в свою очередь, уже запускаются инжиниринговые центры, стартап-студии, которые могут взяться за решение актуальной задачи с конкретным сроком выполнения. Такое системное взаимодействие позволит нам совершить прорыв и не только закрыть собственные потребности в современных вакцинах, но и продавать их на внешних рынках, зарабатывая дополнительный авторитет и формируя валютную выручку.

И. Воротынцев:

Именно так работает наша Передовая инженерная школа. Потому что сегодня недостаточно разработать технологию производства: заказчики, в том числе государство, уделяют внимание еще и оборудованию, на котором вещество будет производиться. Поэтому мы сразу разрабатываем и оборудование.

В прошлом году у нас открылась стартап-студия. Механизм следующий: мы вкладываем собственные средства в разработку стартапа, государство добавляет еще 5-10 миллионов рублей, и этого достаточно для появления новой компании, которая готова производить химическую и связанную с ней продукцию. Да, какие-то проекты экспертный комитет и совет директоров отправляют на доработку, но три производства уже организовано, на подходе еще несколько.

Кроме того, с этого года наши студенты имеют возможность в качестве дипломной работы написать и защитить стартап. Фактически, это бизнес-план, который затем проходит проверку на реализуемость. У нас есть акселератор – «Менделеев Центр», там ребята учатся эффективно взаимодействовать в команде, с бизнес-партнерами и инвесторами. То важно, потому что без навыков в области коммуникации и презентации бизнес не построишь. Особенно если он первый. Да еще и в научно-технологической сфере.

- О роли регуляторов вы рассказали… Что еще может сделать государство для стимулирования новых разработок?

П. Вандышев:

- Стартапы в области микротоннажной химии — это в подавляющем большинстве случаев малый бизнес. И здесь свою роль должны сыграть регионы. Все площадки по производству вакцин — в регионах, региональные власти должны стимулировать развитие промышленности. Не только загонять малый бизнес в технопарки, но и подталкивать крупные компании к созданию небольших инновационных производств, которые будут закрывать потребности в компонентах. Подталкивать — это значит экономически стимулировать, все эти меры должны носить системный характер и быть прописаны в стратегиях инвестиционного развития каждого субъекта федерации. И тогда у нас будут появляться малые предприятия, способные решать большие задачи.

Я хочу видеть Россию лидером в области производства иммунобиологических препаратов, поэтому позволю себе кратко обрисовать систему, по которой мы должны работать. Ключевая роль — у государства, оно формирует первичный спрос на инновационные продукты как для защиты населения России, так и для выхода на внешние рынки — в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, ЕврАзЭС. Это достаточно большие объемы. Далее, научные и образовательные центры должны уметь в кратчайшие сроки создавать новые препараты на основе прорывных технологий. Крупные государственные и частные компании должны быть ориентированы на внедрение этих препаратов, их быстрое освоение и вывод на рынок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Также нам необходима программа, которая могла бы оценивать возможность масштабной локализации компонентной базы любого иммунобиологического препарата, который у нас пока не производится. Все эти меры позволят нам в ближайшие десять лет захватить лидерство в этой сфере. Россия не должна стоять в очереди за вакцинами.

И. Воротынцев:

- Развитие образования и науки – это тоже задача государства. На подготовку высококлассного специалиста уходит примерно 10 лет, это вместе с написанием и защитой диссертации. И это не должно быть только сидение за партой – человек должен участвовать в реализации отраслевых проектов. Поэтому университеты сейчас активно развернуты к бизнесу. Мы хотим быть реальным игроком, понятным для всех участников бизнес-процессов. Что касается производства вакцин, то это экспортно-ориентированное направление. У нас есть все для того, чтобы изменить цепочки поставок, а значит – и мировой рынок. Тридцать лет назад Россия присоединилась к существующим цепочкам, почти не создав своих. Нужно это изменить, потому что технологический суверенитет как раз и обусловлен наличием собственных цепочек.

А химики – это первое звено импортозамещения. Мы создаем вещества, на основе которых делаются материалы, которые затем превращаются в конечный продукт. Мы хорошо понимаем роль, которая нам отведена – создавать фундамент для новых материалов и технологий. На это мы и настраиваем своих студентов, не забывая и про науку, конечно. Слоган приемной кампании РХТУ – «Я химик, я создаю будущее».

- Сколько нам нужно сегодня создать вакцин? И какие задачи предстоит решить для организации производства?

П. Вандышев:

- Национальные календари разных стран включают от 14 до 17 вакцин по основным видам инфекций. Россия сегодня самостоятельно производит те же 14, 2 из которых нужно перевести на более совершенные технологические «рельсы». Еще три препарата предстоит создать «с нуля». Каждая вакцина содержит до 20 компонентов. По 5-6 мы зависим от поставок из-за рубежа. Это и есть наша основная задача – разработать программу замещения этих компонентов, что нам вполне по силам. Успех позволит не только повысить уровень защищенности граждан и выйти на внешние рынки, но и воспитать новое поколение молодых кадров, от которых в будущем можно ждать новых прорывов.

И. Воротынцев:

- Создание новых российских производств, особенно в текущих условиях – это ни что иное как деятельный патриотизм. Давайте создавать российские производства в России и за ее пределами – по нашим лицензиям. Сопричастность к такой деятельности дорогого стоит. Это лучший механизм патриотического воспитания в технических университетах.

- Можно ли ждать появления заводов по производству вакцин на Дальнем Востоке?

П. Вандышев:

- Сегодня ведущие производители иммунобиологических препаратов сосредоточены в европейской части России, а также на Урале и в Сибири. Однако дальневосточные регионы соседствуют со странами АСЕАН, в которых проживает более 650 миллионов человек. Это колоссальный рынок сбыта. Поэтому, когда экспорт в Юго-Восточную Азию приобретет должные масштабы, на Дальнем Востоке вполне могут появиться филиалы заводов-изготовителей, на которых можно накапливать полупродукты либо производить из полупродуктов готовые формы – и отправлять конечным потребителям. Кроме того, производство иммунобиологических препаратов нельзя сосредотачивать в одном месте. В случае нештатных ситуаций страна фактически останется без производства.

И. Воротынцев:

- Дальневосточный регион очень интересен. И государство очень активно его развивает. Посмотрите, какие классные университеты построены – Дальневосточный, Тихоокеанский. Мы являемся участниками программы «Приоритет-2030», это масштабная волна трансформации вузов. И развитие дальневосточных университетов выделено в специальный трек – «Дальневосточный приоритет». Коллеги-ректоры активно работают, развивая территорию. С одной стороны, это диверсификация производства, а с другой, это решение задачи равного доступа к материальным благам – еде, воде, лекарствам, транспорту. Нужно, чтобы условия жизни людей на всей территории России были одинаково хорошими.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023