Открытие Василия Пескова: Эволюция подарила человеку совесть

12 августа 2023 года в редакции «Комсомольской правды» прошел День памяти ее легендарного журналиста, приуроченный к 10-й годовщине его кончины. Фото: Людмила СЕМИНА

Каждый год редакция «Комсомольской правды» отмечает 12 августа День памяти Василия Пескова. Всегда это - событие. В первую годовщину вышло в свет 23-томное Полное собрание всех публикаций Василия Михайловича за 57 лет его работы а «КП». Затем его именем по инициативе редакции назван остров в Охотском море.

Остров Василия Пескова в Большой Курильской гряде в Охотском море. На снимке из космоса он похож на лист речной кувшинки. Фото: из интернета

Памятные таблички доставлены журналистскими экспедициями газеты на маршруты Пескова: в Якутии, в Уссурийской тайге, в Мещёрском заповеднике. В редакционном музее создан уголок Пескова. В 2018 году мы отметили 55-летие выхода в свет книги «Шаги по росе», получившей Ленинскую премию.

Летом 2020 года в редакционной галерее в День памяти состоялся вернисаж, который открыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв на открытие вернисажа фотопортретов лауреата звания «Легенда российской журналистики» Василия Пескова. Фото: Иван Макеев

Галерея пополнилась коллекцией из 65 портретов Василия Михайловича последних лет жизни, подаренных «Комсомолке» его оренбургским другом и учеником, известным фотографом-анималистом Сергеем Ждановым.

Эта же коллекция украсила стены редакционного Голубого зала в этом году.

Коллекция портретов Василия Пескова работы Сергея Жданова в Голубом зале «Комсомолки» в День памяти 12 августа 2023 года. Фото: Людмила СЕМИНА

На этот раз в Голубом зале редакции собрались те коллеги Василия Михайловича, которые работали с ним в газете его времени.

На День памяти Василия Пескова 12 августа 2023 года в Голубом зале редакции собрались его коллеги прежних лет, члены Клуба журналистов КП. Фото: Татьяна АДАБАШ

Лауреат звания «Легенда « Комсомольской правды» Владимир Снегирёв, автор изданного ИД КП «Антиучебника по журналистике», вспоминая свои встречи со старшим другом, рассказывал о необыкновенной работоспособности и профессиональной отваге Василия Пескова, которого, например, во время фотосъёмок Северного полюса из открытого люка самолёта приходилось, буквально, держать за ноги, чтобы не выпал.

Владимир Снегирев (слева) проводит автограф-сессию. Фото: Людмила СЕМИНА

Журналист-международник Александр Анциферов рассказывал о встрече Пескова с собкорами советских газет в Бонне, когда в нашей стране шла борьба защитников природы против поворота северных рек в Среднюю Азию и зарубежная западная пресса подавала эти протесты как выступления против власти. Василий Песков, отвечая на вопросы наших журналистов, проявил, по словам Анциферова, незаурядный дипломатический дар и тонкое политическое чутье, разведя борьбу против проекта и против власти, подчеркнув демократический характер общественной дискуссии. Масштаб личности Пескова, его высочайший профессионализм ярко проявились и в этой ситуации.

Выступает Александр Анциферов, рядом Нина Катаева. Фото: Людмила СЕМИНА

Известный писатель и историк Вячеслав Недошивин подчеркнул, что Василий Песков, по сути, был философом, его занимал вопрос о смысле и ценности жизни как таковой. Недаром, одно из его научно-биологических открытий относится и к этическим категориям: эволюция подарила человеку чувство совести, которого у животных нет. Здесь и лежит граница между гуманизмом и скотством, красноречиво описанном Оруэлом, другим героем Недошивина.

Вячеслав Недошивин (слева) и Василий Устюжанин. Фото: Людмила СЕМИНА

Обмен своими книгами: Валерий Хилтунен (слева), Алексей Бархатов (в центре), Юрий Соломонов. Фото: Людмила СЕМИНА

Воспоминания и размышления о феномене легендарного журналиста продолжались более трех часов. Была представлена творческая биография Василия Пескова как первая попытка систематизации его необъятной и многогранной деятельности; спецвыпуск «Библиотечки КП» о путешествии по маршруту Василия Пескова через аксаковское Поволжье; издатель и поэт Андрей Панкратов и историк журналистики, поэт и путешественник Валерий Хилтунен прочли стихи, посвященные Василию Михайловичу и его служению не правде, но истине. Преемница песковской экологической темы в «Комсомолке» 80-х Татьяна Корсакова говорила о создании Песковым фонда охраны зоопарков, который помог тогда спасти зверей от голода. Главный редактор еженедельника «Новый вторник» Леонид Арих выразил сожаление о том, что лучший опыт советской журналистики, рождавшей такие мощные фигуры как Василий Песков, мало востребован сегодняшней медиапрактикой, в том числе профессиональным сообществом и учебными заведениями. Политический обозреватель «Комсомолки» 90-х Василий Устюжанин, наоборот, подчеркнул, что творческое наследие Пескова продолжает работать и сегодня, даже самым неожиданным образом, на бытовом уровне: рассказал, как читал своим маленьким дочерям вместо вечерних сказок песковские «Окна в природу», а потом, вдохновившись этим, и сам принялся писать шутливые энтомологические фантазии про жучков-паучков. Известный писатель и преподаватель журналистики Алексей Бархатов добавил, что всякая теория оживляется личностью педагога, поэтому, в первую очередь, просвещать необходимо его, для чего должны быть образованы соответствующие спецкурсы по великому профмастерству прошлого. И «Комсомольская правда» могла бы и здесь взять это на себя, будучи почти уже сто лет ведущей кузницей лучших медиакадров страны.

Остается надеяться, что разговор будет иметь продолжение.

В атриуме редакции выставлена до конца августа экспозиция фоторабот Василия Михайловича. Фото: Людмила СЕМИНА

На экране идет слайд-шоу фотоматериалов о Василии Пескове и его героях. Здесь - знаменитая отшельница Агафья Лыкова из «Таёжного тупика», один из первых ее портретов, сделанных Песковым. Фото: Людмила СЕМИНА

Стихи читает Андрей Панкратов. Фото: Людмила СЕМИНА

Выступает Татьяна Корсакова. Фото: Людмила СЕМИНА