Деревня Кустурицы, горнолыжные курорты и гастрономические открытия: чем удивляет российских туристов Сербия

Крепость Калемегдан — самый важный исторический памятник Белграда Фото: Shutterstock

Если у итальянцев есть уникальное понятие «dolce far niente» («сладкое ничегонеделание»), которое хорошо характеризует умение жителей Апеннин наслаждаться жизнью, то у сербов есть свое - «полако». Буквально это слово переводится как «полегоньку» или «медленно». Но на самом деле это целая житейская философия по-сербски.

Опоздал курьер, сантехник не пришел на вызов, лихач подрезал на дороге - выдохнули, махнули рукой и живем дальше потихоньку-полегоньку - на всё один ответ - полако. Отсюда и берется сербская неспешность и расслабленность, которая подчас так удивляет нашего брата, привыкшего к ритму больших городов. Но когда, если не летом проникнуться балканской философией?!

ВОСТОЧНЫЙ ХАБ

Несмотря на давление европейских соседей, сербы искренне любят Россию. На вопрос почему, только пожимают плечами: так сложилось исторически. Поэтому Сербия к европейским санкциям не примкнула. Сербские авиакомпании по-прежнему летают в Россию, превратив Белград для многих россиян в пересадочный пункт для дальнейших поездок по миру. Правда, цены на прямые перелеты иногда зашкаливают, доходя до неприличных 70 тысяч в один конец.

Конечно, есть альтернативные варианты, чтобы добраться до Белграда - Стамбул, Дубай или Ереван. В июле к ним присоединился Кувейт. Местная авиакомпания лоукостер Jazeera Airways запустила рейсы по маршруту Москва-Кувейт-Белград. Пересадка в собственном терминале авиакомпании максимально комфортная и занимает около часа. За это время можно выпить кофе и купить восточных специй и сухофруктов. Цены на билеты весьма демократичны - от 50 тысяч туда-обратно.

Сербские авиакомпании по-прежнему летают в Россию Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

РАЗНОСТОРОННИЙ БЕЛГРАД

В Сербию можно отправиться, как самостоятельно организовав путешествие, так и купив тур. Самостоятельным путешественникам волноваться по поводу языкового барьера не стоит: многие сербы знают русский или хотя бы понимают его, а молодежь отлично говорит по-английски.

Для первого знакомства со страной можно ограничиться уикендом в Белграде. За это время можно насладиться шоппингом, устроить гастрономический тур по местным заведениям, прогуляться по историческим и живописным улочкам Земуна (некогда самостоятельного города, а теперь района Белграда), побывать в римско-византийской крепости Калемегдан, а также музее истории Югославии.

Для первого знакомства со страной можно ограничиться уикендом в Белграде Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Для тех, кому одного Белграда мало, можно отправиться в путешествие по стране.

Сербия до конца недооценена российскими туристами. Летом от жары можно сбежать в горы или отправиться на море в соседнюю Черногорию или Боснию и Герцеговину, зимой тут работают высококлассные горнолыжные курорты, которые дешевле российских.

Вот несколько рекомендаций от «Комсомолки», которая прокатилась через всю Сербию, потратив на путешествие по стране всего четыре дня.

Прогуляйтесь по историческим и живописным улочкам Земуна Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

СИНИЕ ДАЛИ

Прямиком из аэропорта Белграда можно отправиться на юго-запад Сербии, в ее гористую часть, где среди холмов и лугов возвышается гора Златибор. Местами дорога петляет между высокими обрывами, но местный серпантин не укачивает даже самых маленьких туристов.

По пути - Овчарско-Кабларское ущелье - речка Западная Морава, меняющая цвет в зависимости от освещения, покрытые лесом горные массивы. По обе стороны реки расположились 10 старинных монастырей, образующих Малый сербский Афон.

Стопича пещера Фото: EAST NEWS

Далее - Стопича пещера. Она находится на высоте 711 метров и уникальна тем, что температура внутри напрямую зависит от температуры снаружи, поэтому летом в пещере тепло, а зимой - холодно. Вход в нее - через огромный «светлый» зал. А фирменной карточкой пещеры Стопича стали каскадные ванны, подсвечиваемые разноцветной иллюминацией, а также подземный водопад «Источник жизни».

Подняться на Златибор совсем не трудно - на вершину ведет фуникулер. Из кабины открываются виды на выжженные солнцем склоны холмов и озеро Рибничко. Но картина кардинально меняется - с вершины Златибора хорошо видны раскинувшиеся голубовато-синие горные дали, поросшие соснами и елями, зеленые луга, которые не уступают альпийским, а под ногами множество душистых луговых цветов - от диких гвоздик до полевых анютины глазок.

В ГОСТЯХ У КУСТУРИЦЫ

Совсем недалеко от Златибора, на его северных склонах, раскинулась Мокра Гора. Там же находится уникальная этнодеревня Дрвенград (деревянный город), созданный по задумке известного режиссера Эмира Кустурицы. У этого места несколько названий - Мечавник (в честь холма, на котором стоит деревня) и Кустендорф (деревня Кустурицы по-немецки).

На сегодня Дрвенград - огромный этнокомплекс, где улицы названы в честь знаменитых людей Фото: EAST NEWS

В начале 2000-х для съемок фильма «Жизнь как чудо» Кустурица выстроил на Мечавнике несколько деревенских домов в качестве декораций. Но за время съемок, а они длились больше года, место настолько приглянулось ему, что он решил построил дом сначала для себя, а затем и для своего сына.

На сегодня Дрвенград - огромный этнокомплекс, где улицы названы в честь знаменитых людей - Феллини, Михалков, Тесла, Марадона, Тарковский. Каждый дом обладает своим характером. Кустурица частенько бывает в этих местах и любит тут прогуливаться.

Примерно в то же время, когда Кустурица снимал свою картину, в Мокра Гора была отреставрирована и запущена старинная железная дорога - Шагранская восьмерка. Целью ее строительства, которое началось еще в начале ХХ века, было соединение Боснии и Сербии. Главной трудностью был трудный горный ландшафт. Но из-за низкой рентабельности в 70-е годы дорогу закрыли. Только в конце 90-х было решено превратить ее в туристическую достопримечательность.

Эмир Кустурица в Дрвенграде Фото: EAST NEWS

Сейчас путешествие по Шагранской восьмерке в 15,5 км занимает около часа. На рельсы поставлен состав из 8 исторических вагонов, а из их окон открывается головокружительный вид на обрывы и горы.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО

После Златибора стоит посетить не менее живописный горный хребет - Копаоник. Здесь один из самых популярных горнолыжных курортов Сербии. Летом тут тоже есть, чем заняться: велопрогулки, треккинг, поездки на квадроциклах и внедорожниках по горам.

Курорт Копаоник Фото: EAST NEWS

Отсюда на обратной дороге в Белград стоит заглянуть в монастырь Студеница, основанный в конце XII веке основоположником сербского государства Стефаном Неманя. Благодаря усилиям архиепископа Саввы (одного из самых почитаемых в Сербии святых) Студеница стала духовным и культурным центром Сербии в Средневековье. Любители старины найдут в монастыре уникальные фрески, выполненные местными мастерами в разные периоды, одни из поздних датируются XIV веком.

Неподалеку располагается монастырь Жича, основанный королем Стефаном Первовенчанным и построенный при Святителе Савве в начале XIII века. Монастырь в народе получил название Царская лавра. Для росписи главного собора были приглашены византийские мастера.

ВКУС ЖИЗНИ

Нельзя обойти стороной гастрономическую сторону любого путешествия в Сербию. Кухня на Балканах простая, жирная и вкусная.

В основе сербской кухни лежит мясо. Плескавица, чевапчичи, зажаренный ягненок - все это стоит пробовать, не боясь лишних килограмм, они уходят после насыщенных прогулок. К мясным блюдам подаются свежие овощи и салат из мелко нашинкованной капусты, приправленной уксусом.

Кухня на Балканах простая, жирная и вкусная Фото: Shutterstock

Всему этому предшествует свежеиспеченный хлеб и каймак - нежный творожный сыр, напоминающий скорее масло. Для разгона аппетита любой сербский хозяин предложит своему гостю ракию - фруктовый дистиллят. А под основные блюда - домашнее вино. Виноделен в Сербии много, они достойны отдельного внимания, как и автохтонные вина, например, тамьяника, оно придется по вкусу ценителям белых вин.