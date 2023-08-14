Деревня Кустурицы, горнолыжные курорты и гастрономические открытия: чем удивляет российских туристов Сербия

Крепость Калемегдан — самый важный исторический памятник Белграда
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Если у итальянцев есть уникальное понятие «dolce far niente» («сладкое ничегонеделание»), которое хорошо характеризует умение жителей Апеннин наслаждаться жизнью, то у сербов есть свое - «полако». Буквально это слово переводится как «полегоньку» или «медленно». Но на самом деле это целая житейская философия по-сербски.
Опоздал курьер, сантехник не пришел на вызов, лихач подрезал на дороге - выдохнули, махнули рукой и живем дальше потихоньку-полегоньку - на всё один ответ - полако. Отсюда и берется сербская неспешность и расслабленность, которая подчас так удивляет нашего брата, привыкшего к ритму больших городов. Но когда, если не летом проникнуться балканской философией?!
Несмотря на давление европейских соседей, сербы искренне любят Россию. На вопрос почему, только пожимают плечами: так сложилось исторически. Поэтому Сербия к европейским санкциям не примкнула. Сербские авиакомпании по-прежнему летают в Россию, превратив Белград для многих россиян в пересадочный пункт для дальнейших поездок по миру. Правда, цены на прямые перелеты иногда зашкаливают, доходя до неприличных 70 тысяч в один конец.
Конечно, есть альтернативные варианты, чтобы добраться до Белграда - Стамбул, Дубай или Ереван. В июле к ним присоединился Кувейт. Местная авиакомпания лоукостер Jazeera Airways запустила рейсы по маршруту Москва-Кувейт-Белград. Пересадка в собственном терминале авиакомпании максимально комфортная и занимает около часа. За это время можно выпить кофе и купить восточных специй и сухофруктов. Цены на билеты весьма демократичны - от 50 тысяч туда-обратно.
Сербские авиакомпании по-прежнему летают в Россию
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
В Сербию можно отправиться, как самостоятельно организовав путешествие, так и купив тур. Самостоятельным путешественникам волноваться по поводу языкового барьера не стоит: многие сербы знают русский или хотя бы понимают его, а молодежь отлично говорит по-английски.
Для первого знакомства со страной можно ограничиться уикендом в Белграде. За это время можно насладиться шоппингом, устроить гастрономический тур по местным заведениям, прогуляться по историческим и живописным улочкам Земуна (некогда самостоятельного города, а теперь района Белграда), побывать в римско-византийской крепости Калемегдан, а также музее истории Югославии.
Для первого знакомства со страной можно ограничиться уикендом в Белграде
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Для тех, кому одного Белграда мало, можно отправиться в путешествие по стране.
Сербия до конца недооценена российскими туристами. Летом от жары можно сбежать в горы или отправиться на море в соседнюю Черногорию или Боснию и Герцеговину, зимой тут работают высококлассные горнолыжные курорты, которые дешевле российских.
Вот несколько рекомендаций от «Комсомолки», которая прокатилась через всю Сербию, потратив на путешествие по стране всего четыре дня.
Прогуляйтесь по историческим и живописным улочкам Земуна
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Прямиком из аэропорта Белграда можно отправиться на юго-запад Сербии, в ее гористую часть, где среди холмов и лугов возвышается гора Златибор. Местами дорога петляет между высокими обрывами, но местный серпантин не укачивает даже самых маленьких туристов.
По пути - Овчарско-Кабларское ущелье - речка Западная Морава, меняющая цвет в зависимости от освещения, покрытые лесом горные массивы. По обе стороны реки расположились 10 старинных монастырей, образующих Малый сербский Афон.
Стопича пещера
Фото: EAST NEWS
Далее - Стопича пещера. Она находится на высоте 711 метров и уникальна тем, что температура внутри напрямую зависит от температуры снаружи, поэтому летом в пещере тепло, а зимой - холодно. Вход в нее - через огромный «светлый» зал. А фирменной карточкой пещеры Стопича стали каскадные ванны, подсвечиваемые разноцветной иллюминацией, а также подземный водопад «Источник жизни».
Подняться на Златибор совсем не трудно - на вершину ведет фуникулер. Из кабины открываются виды на выжженные солнцем склоны холмов и озеро Рибничко. Но картина кардинально меняется - с вершины Златибора хорошо видны раскинувшиеся голубовато-синие горные дали, поросшие соснами и елями, зеленые луга, которые не уступают альпийским, а под ногами множество душистых луговых цветов - от диких гвоздик до полевых анютины глазок.
Совсем недалеко от Златибора, на его северных склонах, раскинулась Мокра Гора. Там же находится уникальная этнодеревня Дрвенград (деревянный город), созданный по задумке известного режиссера Эмира Кустурицы. У этого места несколько названий - Мечавник (в честь холма, на котором стоит деревня) и Кустендорф (деревня Кустурицы по-немецки).
На сегодня Дрвенград - огромный этнокомплекс, где улицы названы в честь знаменитых людей
Фото: EAST NEWS
В начале 2000-х для съемок фильма «Жизнь как чудо» Кустурица выстроил на Мечавнике несколько деревенских домов в качестве декораций. Но за время съемок, а они длились больше года, место настолько приглянулось ему, что он решил построил дом сначала для себя, а затем и для своего сына.
На сегодня Дрвенград - огромный этнокомплекс, где улицы названы в честь знаменитых людей - Феллини, Михалков, Тесла, Марадона, Тарковский. Каждый дом обладает своим характером. Кустурица частенько бывает в этих местах и любит тут прогуливаться.
Примерно в то же время, когда Кустурица снимал свою картину, в Мокра Гора была отреставрирована и запущена старинная железная дорога - Шагранская восьмерка. Целью ее строительства, которое началось еще в начале ХХ века, было соединение Боснии и Сербии. Главной трудностью был трудный горный ландшафт. Но из-за низкой рентабельности в 70-е годы дорогу закрыли. Только в конце 90-х было решено превратить ее в туристическую достопримечательность.
Эмир Кустурица в Дрвенграде
Фото: EAST NEWS
Сейчас путешествие по Шагранской восьмерке в 15,5 км занимает около часа. На рельсы поставлен состав из 8 исторических вагонов, а из их окон открывается головокружительный вид на обрывы и горы.
После Златибора стоит посетить не менее живописный горный хребет - Копаоник. Здесь один из самых популярных горнолыжных курортов Сербии. Летом тут тоже есть, чем заняться: велопрогулки, треккинг, поездки на квадроциклах и внедорожниках по горам.
Курорт Копаоник
Фото: EAST NEWS
Отсюда на обратной дороге в Белград стоит заглянуть в монастырь Студеница, основанный в конце XII веке основоположником сербского государства Стефаном Неманя. Благодаря усилиям архиепископа Саввы (одного из самых почитаемых в Сербии святых) Студеница стала духовным и культурным центром Сербии в Средневековье. Любители старины найдут в монастыре уникальные фрески, выполненные местными мастерами в разные периоды, одни из поздних датируются XIV веком.
Неподалеку располагается монастырь Жича, основанный королем Стефаном Первовенчанным и построенный при Святителе Савве в начале XIII века. Монастырь в народе получил название Царская лавра. Для росписи главного собора были приглашены византийские мастера.
Нельзя обойти стороной гастрономическую сторону любого путешествия в Сербию. Кухня на Балканах простая, жирная и вкусная.
В основе сербской кухни лежит мясо. Плескавица, чевапчичи, зажаренный ягненок - все это стоит пробовать, не боясь лишних килограмм, они уходят после насыщенных прогулок. К мясным блюдам подаются свежие овощи и салат из мелко нашинкованной капусты, приправленной уксусом.
Кухня на Балканах простая, жирная и вкусная
Фото: Shutterstock
Всему этому предшествует свежеиспеченный хлеб и каймак - нежный творожный сыр, напоминающий скорее масло. Для разгона аппетита любой сербский хозяин предложит своему гостю ракию - фруктовый дистиллят. А под основные блюда - домашнее вино. Виноделен в Сербии много, они достойны отдельного внимания, как и автохтонные вина, например, тамьяника, оно придется по вкусу ценителям белых вин.