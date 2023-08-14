Россияне стали чаще строить частные дома в ипотеку

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Больше половины россиян мечтают жить в частном доме — об этом не первый год говорят данные многочисленных соцопросов. Главными преимуществами такого жилья граждане считают хорошую экологию, тишину и возможность благоустроить территорию у дома. И, что удивительно, среди тех, кто хочет построить дом на природе, в том числе и в ипотеку, — молодежь.

Тенденция к переезду за город впервые появилась во время пандемии, но за последние годы она не стихает. Цифры это подтверждают: в июле 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство, выдав более 9 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в июле превысила 10%, в то время как во втором полугодии 2022 года этот показатель составлял 4–5%. И это далеко не предел.

– По нашим прогнозам, к концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян, – рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. – Почти 60% кредитов на строительство частных домов выдаётся по программе «Господдержка», чуть менее 30% — по «Семейной ипотеке», более 10% в выдачах занимает «Дальневосточная ипотека».

Средний размер кредита на ИЖС составляет 4,3 млн рублей, средний первоначальный взнос — 1,2 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости — 5,6 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тыс. рублей. Более половины заемщиков, взявших ипотеку, строят собственное жилье самостоятельно.