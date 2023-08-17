«Розовая мода» добралась до России: Как шоу-бизнес пытается угодить новому Барби-тренду

Таня Тузова в образе Барби. Фото: Личный архив

О заокеанском фильме "Барби" "Комсомолка" уже писала - выдающимся его не назовешь, и тем не менее люди по всему миру на нем буквально помешались. Планету накрыло цунами, которое называют Barbiecore (дословно - Барби-суть, хотя, наверное, проще назвать это Барби-бумом). В моде все, что связано с куклой Барби и ее стилем. Наряды розового цвета примерили даже те, от кого этого никто не ожидал. Впрочем, спецкор «КП» и стилист-имиджмейкер Ольга Родина помнит о том, что многие наши знаменитости любили и носили розовые вещи задолго до того, как все помешались на Барби.

Лариса Долина

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Где вы? Мои 67?» — подписала опубликованный в соцсетях снимок в розовом костюме Лариса Долина. Действительно, где? Несмотря на свой возраст, Долина не боится экспериментировать со стилем. В конце концов, не ходить же ей в платочке! Да, иногда у Ларисы Александровны бывают перегибы в сторону излишней моложавости, но в данном случае образ получился гармоничным. Оверсайз-костюм в оттенке Barbie очень идет певице и «освежает» ее, а брюки с разрезами на коленях делают лук еще более современным. Плюс базовая белая рубашка, минималистичное шейное украшение и выдержанный макияж. Все в тему!

Оксана Самойлова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многодетная мама Оксана Самойлова обожает семейные образы, и у нее они действительно получаются эффектными. Так, по случаю окончания второго класса средней дочкой Леей Оксана нарядила и себя, и девочку в образы в стиле Barbiecore. Кстати, если насыщенный розовый кажется вам излишне «поросячьим», то обратите внимание, какой невероятно нежный оттенок выбрала 35-летняя Самойлова! Пастельно розовый одинаково идет как и ей, так и ее восьмилетней дочке. А сама Оксана с ее длиннющими ногами и осиной талией запросто сойдет за ожившую куклу.

Ольга Бузова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оля одевалась во все розовое еще тогда, когда только пришла на «Дом 2», а это, на минуточку, 19 лет назад! Со временем ее стиль поменялся и стал строже, но с любимым цветом Оля не расстается и по сей день. Вообще, по образам Бузовой можно рассказывать, как адаптировать стиль Барби для реальной жизни.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мне очень понравился розовый жакет с пайетками, который Ольга накинула на кроп-топ. Волосы телеведущая собрала в тугой пучок, выпустив пару прядей, а также сделала нежно-розовый макияж. Отличный пример праздничного образа, который одинаково пойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Кстати, в тотал-розовом луке, состоящим из миниплатья и босоножек, Оля отмечала 19-летие на ТВ в этом мае.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица частенько наряжается в кукольный оттенок и в путешествиях. Так, во время поездки в Испанию она облачилась в розовый хлопковый костюм с тропическим принтом. Образ дополнила такой же банданой и солнцезащитными очками. Ну и наконец, пляжный образ. Купальник, юбка, шляпа, шлепанцы — все розовое! «Сегодня у меня жизнь в розовых очках», — подписала это фото в личном блоге Оля.

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Длина мини, приталенные силуэты, много розового — все это обожает Барби. А еще она любит твидовые костюмы в клетку. На Инстасамке, конечно, не такой костюм, но ее образ в целом тоже можно отнести к Barbiecore. Ультракороткое платье-пиджак в розовую клетку, лодочки оттенка фуксии от Valentino Garavani и сумка в тон — получилось стильно и сексуально.

Алсу

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Розовый цвет идет всем брюнеткам без исключения, и Алсу — яркий пример. Певица часто носит одежду данного оттенка. Свой 40-й день рождения она встретила в розовой шелковой пижаме, образ звезда дополнила чокером со стразами. Получилось ярко и в то же время удобно. В таком виде можно и день рождения отметить, и в ресторан отправиться, или просто красиво лечь на диване с бокалом шампанского!

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще один классный образ в стиле Barbiecore от Алсу — платье с перьями в оттенке фуксия, крупные серьги-кольца, розовый макияж и укладка в стиле 60-х.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И третий лук, который легко повторить — брючный костюм цвета фуксии в сочетании с белой майкой и крупными акцентными украшениями. Такой комплект при желании можно надеть и осенью. Но помните: когда речь идет о ярких цветах, аксессуары лучше выбирать нейтральные, чтобы не подумали, что вы сбежали из цирка.

Евгения Феофелактова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-участница «Дома-2» выбирает женственное кукольное платье, которое подчеркивает все ее выдающиеся стороны. Наряд Евгении хорош еще и тем, что имеет баску, которая визуально формирует талию. Простая укладка, минимум украшений — Женя правильно делает, что не утяжеляет образ дополнительными и абсолютно ненужными в данном случае деталями.

Мария Погребняк

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как и Бузова, Мария одевалась в стиле Барби задолго до выхода фильма. Розовая футболка, такого же цвета шорты и кукольная укладка — сейчас в таком виде можно хоть в магазин за хлебом отправиться, никто крутить пальцем у виска не будет.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также мне очень понравился образ Марии в твидовом костюме. Хочется добавить, что у Барби всегда был хороший вкус, и она, например, любила костюмы из твида в стиле Шанель. На Погребняк более современный, но не менее стильный комплект, который она сочетает с ботильонами на шнуровке и белыми носками Dior и микросумочкой, тоже Dior.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И еще один образ в стиле Barbiecore от Маши Погребняк, который стоит взять на заметку: розовый оверсайз-жакет, широкие джинсы с рваными коленями и кроссовки Louis Vuitton.

Таня Тузова

Таня Тузова, она же кукла Таня, увлекается Барби с детства. Розовая квартира, розовая машина — розовое все! А еще - огромная коллекция кукол стоимостью около $2 млн. И если раньше Тузову, которая много лет носит банты и кукольные платья, могли посчитать сумасшедшей, то сейчас нет. Кстати, у Тани есть даже собственный бренд одежды (разумеется, розовой), в который она уже одела Настю Волочкову и Сергея Зверева.

Розовое платье - дитя флэш-моба Фото: Личный архив

Розовые шмотки Светки Соколовой. Фото: Личный архив

Виктория Дайнеко

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вике розовый подходит идеально. Этот цвет певица носит как на сцене, так и в обычной жизни. Интересно выглядит ее повседневный образ с объемным розовым жакетом, жилетом такого же оттенка и трендовой юбкой макси из денима.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для вечернего выхода Дайнеко выбрала платье бандо в нежном оттенке Барби с юбкой, декорированной перьями. «Совсем несложно догадаться, какой цвет мой самый любимый», — подписала снимок в соцсети певица.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также стоит отметить еще один образ Вики, в котором она пришла на программу «Злые языки». Безразмерный розовый жакет в сочетании с уличной серой футболкой и микрошортами смотрится очень стильно.

Нелли Ермолаева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ведущая «Дома-2» смешала оттенок Барби с фуксией и получился крутой образ, который легко можно повторить осенью. Нелли поиграла с фактурами, скрестив пушистое платье и тканевые туфли Versace на толстом каблуке.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще один удачный лук от Нелли — розовый оверсайз-жакет, который она носит, как платье, и все те же туфли Versace.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И снова костюм-тройка в клетку, которую обожает знаменитая кукла. Образ Нелли дополнила сандалиями на грубой подошве.