Новое лицо и платье - и на аукцион: Дизайнер Анна Милле восстанавливает ненужных кукол, чтобы помочь сиротам

Фото: Анна Милле

Жизнь Анны Милле поделена на две части. На работе она графический дизайнер-иллюстратор в индустрии компьютерного спорта и виртуальных развлечений. А в выходные девушка "играет в куклы". Точнее, дарит им вторую жизнь - перепрошивает старым игрушкам волосы, моет их, восстанавливает детали, шьет платья. Обновленные Барби и Синди находят новых владельцев на благотворительном аукционе, а деньги идут на оплату труда больничных нянь для детей сирот.

В руки Анны куклы попадают из боксов движения "Общие дети". С этим волонтерским движением девушка дружит уже больше девяти лет, а началось всё с макетов в соцсетях. Редко, когда у общественников в команде есть профессиональные дизайнеры, операторы или копирайтеры, поэтому волонтерам чаще всего приходится всё делать самим. Понятно, получается не так хорошо, как у профессионалов. Когда Анна подписалась на соцсети «Общих детей», поняла, что хочет оказать добровольцам помощь.

За годы работы с волонтерами дизайнер лучше узнала о многих программах помощи детским домам, семьям в трудной ситуации. Особенно Аню зацепила программа «Выжить без мамы», благодаря пожертвованиям организация оплачивает работу больничных нянь, которые находятся в больницах Воронежа с детьми-отказниками.

— Я узнала о проекте, когда к нему потребовался логотип. И я точно пару недель ходила в раздумьях о том, что такое "выжить без мамы". Я — человек, который вырос в полной семье, мне было трудно понять и прочувствовать тяготы брошенного ребенка. Я не знала, как выразиться графически. И в какой-то момент меня осенило идеей того, что "выжить без мамы" - это "все делать самому ради собственной жизни". От этой мысли подкатил комок к горлу, и появился логотип проекта.

Идея, как помочь проекту, родилась сама-собой – у Анны было хобби, она коллекционировала кукол. А после стала дарить вторую жизнь и игрушкам, которые жертвуют организации "Общие дети".

- По санитарным нормам использованные игрушки нельзя передавать детям. В детских домах и благотворительных фондах принимают только игрушки в заводской упаковке, а у б/у игрушек шансов жить долго и счастливо не много. Игрушку могут сдать на переработку. Или её можно восстановить и устроить аукцион, — объясняет Анна.

С этого началась кукольная благотворительность для движения «Общие дети». Когда сумки с куклами попадают к Анне, первым делом она хорошенько отмывает игрушки. Восстанавливает им волосы, перерисовывает макияж, шьет одежду.

Готовые куклы Анна фотографирует и выставляет в группе, где собираются коллекционеры. Каждый снимок она подписывает, объясняет, что собранные на аукционе деньги пойдут в фонд «Общие дети», и эти куколки могут помочь ребятам, которые оказались в больнице совсем одни.

Готовые куклы Анна фотографирует и выставляет в группе, где собираются коллекционеры

— Если раньше такие куклы выносили на помойку, то сейчас они, пусть даже небольшую сумму, но вносят в благотворительный бюджет. Средняя цена куклы, которая плохо выглядит, от 150 до 700 рублей в зависимости от состояния, возраста куклы, от принадлежности к марке. Такие куклы тоже хорошо берут коллекционеры. В России много творческих людей, которые занимаются восстановлением кукол, эти люди постоянно ищут куклу-донора, из которой можно что-то сделать. Собрать из двух или пяти поломанных куколок одну красивую по запчастям, как автомобиль.

Всего за полтора года, что существует проект, на благотворительность для сирот благодаря продаже кукол собрали порядка 100 тысяч рублей, и еще один важный бонус — десятки кукол вместо того, чтобы закончить карьеру на свалке, получили шанс вновь быть любимыми.

— Сначала мы сомневались, что идея вообще будет иметь какой-то результат: ну кто там купит куклы, сколько заплатит… Но когда Баба Яга принесла 30 тысяч рублей, мы были в шоке. Все деньги с аукционов тратили на детей-отказников, на оплату труда нянь, на покупку средств гигиены, стульчиков, купили одну коляску, москитные сетки на окна в палаты, — рассказала Ксения Пенькова, руководитель общественной организации «Общие дети».

Будет ли у доброго кукольного проекта новый этап развития после мировой премьеры фильма о Барби Анна сказать не берётся — покажет время. Всё-таки в широкий прокат картина пока не вышла. Но Барби уже сейчас могут помочь: отдать кукол на благотворительность можно по адресам по ссылке.

СПРАВКА

Организация «Общие дети» существует в Воронеже уже 15 лет.

Волонтеры помогают детям-сиротам и ребятам, чьи семьи попали в трудное положение. Разрабатывают и проводят обучающие программы, организуют праздники. Оказывают юридическую, психологическую помощь, помогают родителям из числа подопечных семей найти работу и справиться с жизненными трудностями.

Общественники делают ремонт и занимаются техническим оснащением палат, классов, комнат, передают продукты, средства гигиены, одежду, обувь нуждающимся.