Федор Смолов забил победный гол в матче "Динамо" - ЦСКА с пенальти. Фото: пресс-служба ФК "Динамо" (Москва).

В субботу, 19 августа, футболисты "Динамо" победили в "столичном дерби" ЦСКА со счетом 2:1. По ходу встречи армейцы вышли вперед - на 6-й минуте отличился форвард "красно-синих" Антон Заболотный.

Но потом "Динамо" переломило ход поединка. На 46-й минуте Муми Нгамале сделал счет равным. Ну а в конце матча Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной и судья назначил пенальти в ворота ЦСКА. Федор Смолов был точен - забив гол на 83-й минуте он принес победу "Динамо" со счетом 2:1. KP.RU рассказывает о том, что произошло после матча Динамо - ЦСКА.

ЧТО ГОВОРИЛИ ФУТБОЛИСТЫ ОБ ИТОГАХ МАТЧА ДИНАМО - ЦСКА ПОСЛЕ ИГРЫ

Вратарь "Динамо" Антон Шунин перед матчем против ЦСКА. Фото: пресс-служба ФК "Динамо" (Москва).

Полузащитник "Динамо" Вячеслав Грулев назвал большой удачей выигрыш у ЦСКА в поединке 5 тура чемпионата России по футболу:

- Тяжелая игра, хороший соперник. Было очень жарко, тяжело бегать без мяча. Обоюдно равная игра. Где то мы давили, где то они. Повезло, что мы выиграли. Это не весь наш потенциал, еще можем прибавить, - сказал Грулев в эфире "Матч ТВ".

Признаный официально лучшим игроком встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил:

- Знали, как «Динамо» играет с приходом Лички. Практически как «Оренбург» в прошлом сезоне. Мы хорошо действовали, перекрывали их. Невозможно без моментов у наших ворот было, у них квалифицированные игроки в атаке, а мы неплохо играли, вели по делу. К сожалению, не удалось даже ничью удержать, - заявил Обляков в эфире "Матч ТВ".

КАК ТРЕНЕРЫ ОБЪЯСНИЛИ РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА ДИНАМО - ЦСКА

Матч "Динамо" - ЦСКА был главным по афише в субботней программе 5 тура РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Динамо" (Москва).

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка после окончания матча заявил, что успех пришел только благодаря характеру и самоотдаче:

- Сегодня порадовало то, что победили проигрывая. Значит, есть характер, желание, умение разворачивать ход матча. В первом тайме играли не так уверенно, словно сомневались в атаке.

Ну а окончательно поверил в успешный исход встречи Личка только после того, как прозвучал финальный свисток поединка.

Наставник ЦСКА Владимир Федотов, говоря про итоги матча, заявил прямо - должны были закрыть все вопросы еще в первой половине встречи:

- Все могли решить в первом тайме. Имели моменты. Но таков футбол, соперники тоже пытались выиграть. Какие к претензии к вратарю Владу Торопу? Пенальти не поймал? Наоборот, увидели много положительных моментов и уверенность вратаря, - сказал Федотов в эфире "Матч ТВ".

Но уже совсем скоро наставник армейцев анонсировал появление новых футболистов в команде:

- Надеемся в ближайшее время доукомлектоваться такими футболистами, чтобы не терять качество. Укреплять нужно все линии полевых игроков. Уже в понедельник, надеюсь, у нас появится новичок, - цитирует Федотова "Матч ТВ".

КАК ОБЪЯСНИЛИ ПЕНАЛЬТИ В МАТЧЕ ДИНАМО - ЦСКА ПОСЛЕ ИГРЫ

Как же радовался голу в ворота "Динамо" форвард ЦСКА Антон Заболотный. Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА (Москва)

Роковой и главный эпизод матча - это пенальти в ворота ЦСКА после игры рукой форварда Антона Заболотного. Достаточно деталь в эфире "Матч ТВ" объяснил этот эпизод главный тренер армейцев Владимир Федотов:

- Антон всем своим телом защищал ворота. Так случилось, что руки — часть нашего тела. Сложно в этом быстром эпизоде сделать по другому. Антон двигался, был удар, попал мяч в руку. Стечение нелепых обстоятельств. Как я сказал, мы принимаем это поражение, анализируем и двигаемся дальше.

ЧТО ДАЛЬШЕ ЖДЕТ ЦСКА И ДИНАМО В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

"Динамо" проигрывало по ходу игры ЦСКА, но в итоге одержало победу со счетом 2:1. Фото: пресс-служба ФК "Динамо" (Москва)

После выигрыша у ЦСКА динамовцы с 10 баллами сразу же поднялись на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. У армейцев остались 9 баллов и пока что они на четвертой позиции в табели о рангах. Следующий поединок у динамовцев пройдет 26 августа в Казани против "Рубина", а за день до этого в гости к "Оренбургу" приедет ЦСКА. Для обеих коллективов это будут встречи в рамках уже 6-го тура сезона РПЛ.

Динамо – ЦСКА 2:1 (0:1)

Динамо – Шунин, Бессмертный (Даса, 46), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Макаров (Грулев, 66), Нгамале (Лесовой, 89), Смолов (Сазонов, 89), Тюкавин (Гладышев, 77).

ЦСКА – Тороп, Набабкин (Гайч, 85), Мойзес, Виллиан Роша, Глебов (Рядно, 62), Обляков, Здьелар, Мендес (Кучаев, 62), Мухин (Файзуллаев, 87), Заболотный, Чалов.

Голы: 0:1 – 6 Заболотный, 1:1 – 46 Нгамале, 2:1 – 83, пенальти Смолов.

Предупреждения: Нгамале (34), Виллиан Роша (41), Смолов (76).