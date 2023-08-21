БМВ и Ауди отключили россиян от своего программного обеспечения

БМВ и Ауди отключило россиян от своего программного обеспечения (ПО). А еще раньше это сделал Мерседес. Фото: Shutterstock

БМВ и Ауди отключило россиян от своего программного обеспечения (ПО). А еще раньше это сделал Мерседес. Как это скажется на поездках российских владельцев топовых иномарок?

Как владелец «Мерседеса», честно могу сказать: на моей машине это никак не отразилось. Гоняет себе и гоняет. По-прежнему показывает, сколько дней осталось до очередного ТО (техобслуживания) и сколько дней я просрочил, если не отправился вовремя на сервис. И электроника не подводит, и все связанные с ней системы — от тормозов до парктроников.

Но все же есть нюансы. Раньше, например, информация о заменах деталей, да и о любых работах, у какого дилера их бы не делал, стекалась в единый информационный центр компании. И если не сохранилось бумажного документа, можно было запросто позвонить дилеру и спросить: «А не напомните мне, с двигателем я что-то делал?» Тут же ответят и копию заказ-наряда пришлют. Даже если звоню в один центр, а ремонт делал в другом — база-то общая.

Особенно удобно это было для покупателей. Вся история машины — как на ладони. Не было никакой необходимость в бумажных сервисных книжках. Теперь ситуация изменилась. Официального доступа к единой базе нет. И покупатель уже не сможет узнать всю информацию об автомобиле — что продавец покажет, тому и верь. Или ходи по дилерам собирай информацию, собственные дилерские базы сохранились.

Этим дело не ограничиваются.

- Если будут проблемы с блоком управления автомобиля, потребуется его ремонт или замена, то его надо будет «перепрописать» под данный конкретный автомобиль — а этого сделать уже нельзя, - сказал kp.ru директор СТО Фит- Сервис Бутово Александр Почкин. - Проблемы с блоком управления — это не только лампочка, допустим, не включилась. Двигатель может не включиться, и все - в современных автомобилях практически все функции проходят через блок управления. Вообще, обновление программного обеспечения требуется периодически, не только в случае поломки.

По идее, через программное обеспечение водитель должен получать, например, информацию и об отзывных компаниях, если выяснится какой-то заводской дефект, делается это за счет компании. Раза два я попадал в такую ситуацию. Но оба раза узнавал об этом не из сообщения на табло автомобиля, а от дилера, когда приезжал на плановое ТО. Теперь и дилер, получается, не будет знать о таких компаниях.

Еще одна крупная неприятность, которая может случиться с владельцами топовых немецких иномарок — это потеря ключа. Изготовить болванку — дело нехитрое. А вот дать ей доступ к блоку управления можно только через программное обеспечение. Так что не теряйте.

А вот опасения по поводу диагностики напрасны: даже не авторизованные дилеры имеют сканеры, которые считывают неполадки в автомобиле, а после ремонта «говорят», порядок или нет.

Еще один страх автовладельца — не будет ли проще угнать машину, если ее отключили от центрального программного обеспечения. На защиту оно не влияет, пояснил Почкин. Да, фирменное ПО поможет найти угнанный автомобиль, определит его координаты, может даже отключить работу двигателя, если убедится, что это угон. Но то же самое может сделать и противоугонная система.

Отключение от ПО может сделать бесполезной функцию дистанционного включения зажигания: уже с балкона, например, не запустишь движак, чтобы он прогревался, пока хозяин допивает утренний кофе. Тут уж ничего не попишешь.

Директор по сервису и запасным частям компании «Авилон» Алексей Шпикалов признал в сообщении kp.ru наличие сложностей, однако от подробностей уклонился. При этом оптимистично отметил, что «сегодня есть возможность удовлетворить любые технические запросы владельцев автомобилей брендов Mercedes, BMW и Audi».