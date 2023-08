Кутуньо - настоящее воплощение итальянской поп-музыки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался в Милане. Ему было 80 лет. Артист умер после продолжительной болезни. В 64 года у него обнаружили рак простаты. Он прошел курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению почки. Болезнь отступила, но недавно случился рецидив.

Причина смерти Тото Кутуньо

Тото Кутуньо последние месяцы провел в больнице Сан-Раффаэле в Милане. "После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже", - сообщил его помощник.

Певец умер около 16:00 на руках врачей. Они не отходили от артиста, пытались облегчить его страдания. Дело в том, что у звезды случился рецидив онкологического заболевания.

Путь к славе Тото Кутуньо

Кутуньо - настоящее воплощение итальянской поп-музыки. Слава к нему пришла, когда Сальваторе Кутуньо -это настоящее имя маэстро - было уже за 30. Хотя музыкой он увлекался с детства. В юные годы мальчик выступал с разными группами в качестве ударника. Тото в конце 60-х освоил несколько музыкальных инструментов.

Впрочем, родители считали, что нужно иметь серьезную профессию, и отправили мальчика учиться на бухгалтера. А потом он стал писать музыку для многих известных исполнителей. Что не песня, то хит выходила у Кутуньо каждый год. За свою жизнь он написал больше 300 песен. Для Джо Дассена - "Et si tu n existais pas" ("Если б не было тебя"), "Salut" ("Привет"), для Мирей Матье - "Ciao, bambino, sorry", для Адриано Челентано - "Amore no", "Soli".

К слову, "Lasciate mi cantare" должен был исполнить Челентано, но почему-то отказался. Автору пришлось петь самому. Композиция заняла на фестивале в Сан-Ремо первое место. С этим хитом вокалист выступал в "Голубом огоньке - 86".

Две любви Тото Кутуньо

Его отношения с женщинами - настоящая итальянская драма. С женой Карлой он познакомился на концерте. А потом во время одного из перелетов у 46-летнего Тото прямо в самолете завязался роман со стюардессой Кристиной. Она родила маэстро сына Нико. "Я любил свою жену, но был потрясен Кристиной… Просто потерял голову. Мчался на машине за 1300 км из Сицилии в Рим, чтобы увидеть ее. Когда же откровенно рассказал обо всем жене, это стало для нее страшным ударом. Карла долго переживала, очень страдала. И ее боль стала для меня самым тяжким наказанием", - делился певец.

Жена измену простила, приняла ребенка любовницы как своего. Тото и его жена жили на вилле в городке Портофино. Артист приобрел яхту, на которой совершал водные прогулки вместе с сыном и женой.