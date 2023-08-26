Нужно ли родителю делать с ребенком домашние задания: Семь простых и важных советов

Нужны ли домашние задания? И должны ли сидеть над ними родители? Фото: Мария ЛЕНЦ

Неизвестно, кто меньше рад началу учебного года - ученики или их родители. Родительские чаты бурлят. И нередко слышатся стоны: «Опять делать ненавистные уроки!..»

Нужны ли домашние задания? И должны ли сидеть над ними родители?

Закладывается характер

- Я за домашние задания. Когда учились мы с вами, домашнее задание было простым, - считает Татьяна Дьячкова, учитель начальных классов, стаж 27 лет. - Дома ты должен был просто писать палочки, как показал учитель в школе. Сейчас основная функция - научить ребенка учиться. Любое действие, которое связано с волевым участием, преодолением препятствий, формирует в мозге определенные нейронные связи, которые потом помогут решать какие-то жизненные задачи. Закладывается характер. Но домашнее задание должно быть дозированным. Суббота и воскресенье - святые дни без домашки.

- Как научить ребенка самостоятельности?

- Любой навык формируется в несколько этапов. Нельзя сказать 31 августа, что с завтрашнего дня ты большой, теперь все сам... Самостоятельность закладывается задолго до школы. Если ребенок ходил в детский сад, занимался в кружках, родители общались с ним, если у него были в свободном доступе книги, то специально учить ничему не надо. К первому классу у ребенка формируются навыки, которые позволяют ему выполнять задания самостоятельно. Он учится самоконтролю. А если этого нет, то задание будет делать родитель, а ребенок в это время уронит ручку, почешется, сходит в туалет - и ничего не поймет.

Алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания прост:

1. Сначала ребенок наблюдает за взрослым.

2. Учим совместно.

3. Учит самостоятельно.

Первые два этапа формируются еще в 3 - 4 года, когда ребенок пытается все делать сам. В этом возрасте и закладывается навык самостоятельного приготовления домашнего задания. И если вы не давали ему самостоятельности - значит, придется проходить эти этапы уже в школе.

- То есть надо сидеть вместе с таким ребенком над домашкой?

- Да, чтобы он понимал, что от него вообще требуется. Одному надо просто подсказать, а другому придется растолковать каждое слово. Бывает, что ребенок на уроке не слушал (нет самоконтроля) и не запомнил, что нужно сделать. Он открывает учебник и ничего не понимает. А еще ребенок привыкает к определенному темпу речи и лексике. У учителя они другие. И школьник не усваивает материал, потому что слова ему незнакомы.

Если ваш ребенок такой, значит, на первых этапах с ним надо сидеть и обсуждать задания. Постепенно расширять его зону ответственности. И все этапы прописать. Когда он пишет печатными буквами, у него в памяти откладывается лучше. Пропишите: «Пришел, открыл дневник, открыл учебник математики, сам сделал один номер...» И постепенно задания расширяйте. Ваша задача - поддержка. Сами помощь не предлагайте.

Зачастую школьнику нереально выполнить весь объем заданий самому, особенно если он активно занимается в кружках. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Бывает, что ребенок начинает учиться с азартом, но со временем теряет интерес к учебе. Почему так происходит?

- Этому ребенку не хватает энергии. Ее запас у всех разный: кому-то хватает на весь учебный год, а кому-то только на урок. И этот запас энергии нужно постоянно подпитывать. Почему у детей постоянно падают ручки со стола? Или они просятся выйти с урока? Когда они выполняют какую-то деятельность, не связанную с учебой, они подпитываются. Что может помочь ребенку: сладкое, спорт, режим дня, прогулки, общение, положительные эмоции.

Возможно, у ребенка не хватает мотивации. К примеру, он строит планы: «Буду отличником!» Но после первых троек запал пропадает. «Не стал отличником, и ничего страшного». Рухнула мотивация - и ребенок не видит, зачем дальше стараться. Тут нужна помощь родителей. Проговаривайте, для чего это нужно. Например: «Если ты что-то не выучишь, перед тобой маленькая ямка, не выучил еще - ямка вырастет. И маленькую ямку проще перепрыгнуть и заполнить, чем большую».

ВАЖНО

Советы учителя

Не дергайте ребенка во время выполнения домашней работы. Не отвлекайте его на бытовуху. Этим вы снижаете значимость его работы. Но если вы понимаете, что он сидит над домашкой очень долго, установите таймер. Учите готовить определенный предмет за заданное время.

Играйте с детьми. В обычные дворовые игры вашего детства. Это больше даст детям, чем писание палочек в 5 лет. Многие из них в первый класс приходят с игрушками, потому что не наигрались. И пока эта потребность не реализована, учеба будет на втором плане.

Расставляйте приоритеты. Особенно при больших объемах домашних заданий. Между сном и домашкой выбирайте сон. Ну не выполнит он сегодня это задание. С учителем всегда можно договориться, объяснить ситуацию и сделать это задание к следующему уроку. Особенно это касается детей, которые активно занимаются спортом. Из-за постоянных тренировок и соревнований время на домашние задания у них очень ограниченно.

Делите большие объемы. Это только кажется, что «Войну и мир» никогда не прочитать. Постепенно, главу за главой - такой принцип можно применять ко всем урокам.

Не требуйте переписывать заново, если есть помарки. Тут лечить родителей от перфекционизма надо! Лучше вместо этого поиграйте с ребенком в мячик. Многие дети приходят в первый класс, а мяч поймать не могут, особенно маленький. И уж тем более кинуть обратно или попасть в цель. Это мелкая моторика, согласованная работа рук, глаз. А потом родители удивляются, почему ребенок строчки не видит.

Не заставляйте ребенка делать задание самостоятельно на черновике, а на чистовик переписывать с родителями. Лишняя трата времени. Для чего это надо? Чтобы показать, как красиво и аккуратно он пишет?

Верьте в ребенка и любите его. Только вы можете понять, когда с ним надо посидеть над уроками, а когда отправить учиться самостоятельно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«В старших классах задавать бесполезно»

- Домашнее задание в среднем и старшем звене - бесполезное занятие! - считает Эльвира Загуменова, учитель русского языка и литературы с 27-летним стажем. - Старшеклассники сами прекрасно понимают, какие предметы им важны. По тем дисциплинам, на которые они не делают упор, им достаточно поработать на уроке. Если задали что-то на оценку и из учебника - точно спишут из ГДЗ*! Можно, конечно, дать творческое задание, которое не списать, но это лишняя нагрузка на самого учителя.

В идеале - сделать так, чтобы ученики все поняли за 45 минут. Еще лучше - заинтересовать, чтобы ребенку захотелось дополнительно что-то узнать, посмотреть, почитать. Но делают это единицы. Большинство детей нацелены на материальные блага. Если они видят, что в семье никто не читает, но родители прекрасно зарабатывают, - зачем им это надо?

Зачастую школьнику нереально выполнить весь объем заданий самому, особенно если он активно занимается в кружках. У него все-таки должно быть детство! А не постоянная учебная рутина из-под палки.

*Готовые домашние задания (ГДЗ) - цифровые или печатные сборники решенных заданий из школьных учебников по различным предметам.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Мы свое отучились. Вы - сами»

У нас трое детей - школьников. И мы не учим с ними уроки. Потому что:

а) это их зона ответственности;

б) мы им доверяем.

Каждому перед первым классом объясняли, что мы сидеть с вами за уроками не будем, потому что у нас есть множество взрослых дел. Но если что-то непонятно - подходите, поможем и объясним. Мы не будем заставлять писать домашку сначала в черновик, потом начисто - делай сразу хорошо. И да, за плохие отметки будем ругать.

Конечно, помогаем, когда «не могу придумать начало сочинения», «не решается задача» или «а где это находится на карте...».

Мы не гоним их учить уроки и не заставляем. «Можешь не делать, если не хочешь. Но оценки должны быть хорошими».

И знаете, учатся и учат. И не хуже других. А зачастую даже и лучше.