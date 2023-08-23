Ипотека подскочила до 15%: Что будет с ценами на квартиры

Теперь могут вырасти и цены на квартиры, что еще больше увеличит суммы платежей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ

Повышение процентных ставок по ипотечным кредитам, о котором так долго говорили эксперты, свершилось. По данным сервиса «Сравни», с 15 по 22 августа из топ-30 банков условия по ипотеке изменили как минимум 15. На прошлой неделе, например, ставки подняли Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», «Дом.рф», «Открытие», Совкомбанк, на этой - ВТБ и «Сбер». Причем это уже вторая корректировка за месяц. В начале августа проценты и так подросли в среднем на 0,5–1 пункт. Случилось это после того, как ЦБ поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. А 15 августа, когда ключевая ставка была резко поднята на экстренном собрании Центробанка еще раз – сразу до 12%, стало понятно, что рост ипотечных кредитов неизбежен. И они выросли на 2-3%, приблизившись в среднем к 14% годовых.

Так, если еще в начале лета Сбербанк кредитовал ипотечников по ставкам от 10,6%, то теперь они начинаются от 13,4% (на новостройки) и от 13,7% на вторичное жилье. А если вы не получаете зарплату на счет в «Сбере», то ставки на готовое жилье стартуют от 14,7%. У «Тинькофф» ставки начинаются от 12,4%, у ВТБ – от 13,5%.

НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Как конкретно изменение условий по кредитам скажется на тех, кто собирается купить жилье? Если речь идет о заемщиках, которые намеревались взять обычный коммерческий кредит, то сумма ежемесячного ипотечного платежа вырастет довольно существенно. По подсчётам аналитиков агентства ЦИАН, рост ставок может привести к увеличению ежемесячного платежа на 19,2–19,6%. Что это значит? Для расчетов эксперты взяли стоимость 40-метровой однушки на вторичном рынке в городах-миллионниках. Средняя стоимость такой квартиры составляет сейчас 4,4 млн рублей (если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург). Эксперты сравнили среднемесячный платеж при покупке такой квартире по ипотечному кредиту по ставке 12% годовых (до последних повышений) и 15% (после повышений) при условии, что первоначальный взнос составляет 20%, а кредит берется на 20 лет.

Получилось, что среднемесячный платеж при 12% составил бы 38,7 тысяч рублей, при 15% годовых — 46,3 тысячи. То есть среднем рост составит 19,6%. В разных городах сумма переплаты будет разной, ведь цены на квартиры отличаются. В Москве, например, платеж вырастет со 106,5 тысячи до 127,4 тысячи, в Санкт-Петербурге с 70,5 тысячи до 84,3 тысячи, в Краснодаре – с 43,3 тысяч до 51,8 тысяч.

Но кроме того, теперь могут вырасти и цены на квартиры, что еще больше увеличит суммы платежей.

Новостройки могут подорожать уже на 8–10% к концу этого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Такой резкий рост ежемесячных платежей снизит спрос на коммерческую ипотеку, но приведет к увеличению спроса на льготные программы (см. «Вопрос ребром»). В результате новостройки могут подорожать уже на 8–10% к концу этого года. После 15 августа спрос на новое жилье уже резко подскочил, о чем сообщают многие застройщики.

- Причинами высокого спроса являются как общий тренд на восстановление рынка (он начался в марте — его не стоит недооценивать), так и новости финансового рынка, - комментирует руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. - Ослабление рубля, новости по ожидаемому (а затем — и фактическому) повышению ипотечных ставок заставили людей спешить с выходом на сделку. Сейчас на руках у покупателей есть достаточно много ипотечных одобрений еще по старым условиям. Эти сделки мы увидим в статистике за август и даже за первые недели сентября.

На вторичный рынок повышение ключевой ставки повлияло пока не так сильно. За неделю цены здесь, по данным «Циан.Аналитики», выросли на 0,3%. Эксперты полагают, что вскоре рынок успокоится, но спрос перераспределится в пользу сделок на первичном рынке. А продажи «вторички» снизятся, ведь на этом рынке нет льготных ставок.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ УСЛОВИЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ

В России существуют льготные ипотечные программы, условия по которым гораздо выгоднее, чем по обычным коммерческим кредитам. Суть этих программ - банки выдают клиентам займы на под низкий процент, а разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство. Базовые условия льготных программ устанавливает правительство, но банки могут предлагать клиентам дополнительные преимущества, чтобы привлечь их к себе. Ухудшать для заемщиков условия по льготной ипотеке банкам не выгодно, делать они этого не стали. Напомним об основных вариантах льготной ипотеки.

1. Семейная ипотека

Заемщики: семьи с детьми

Процент: 6% (для Дальнего Востока — 5%).

Требования:

- гражданство РФ у родителя и ребенка;

- наличие в семье ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

Квартира или дом от застройщика по договору участия в долевом строительстве, договору уступки или купли продажи. Строительство дома по договору подряда или на покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома.

Максимальная сумма кредита:

- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,

- для других регионов — 6 млн рублей.

2. Льготная ипотека

Заемщики: все совершеннолетние граждане России независимо от семейного положения и наличия детей.

Процент: 8%

Требование: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки: готовое жилье у застройщика или квартира в строящемся доме.

Максимальная сумма кредита:

- для Москвы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области — 12 млн рублей,

- для других регионов — 6 млн рублей.

Программа действует до 1 июля 2024 года.

3. Дальневосточная ипотека

Заемщики:

- супруги в возрасте до 35 лет включительно, оформляющие регистрацию в приобретаемом жилье,

- одинокий родитель моложе 36 лет с ребенком до 18 лет включительно,

- владелец дальневосточного гектара,

- участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов,

- педагоги и работники медицинских организаций со стажем от 5 лет,

- вынужденные переселенцы с территорий Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики

Процент: 2%.

Требования: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

- квартира или дом от застройщика,

- строительство дома, в том числе своими силами, без привлечения подрядчиков,

- вторичное жилье в селах или на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа,

- вторичное жилье на территории любого региона Дальнего Востока — вынужденным переселенцам с территорий Украины, ЛНР и ДНР.

Максимальная сумма кредита: 6 млн рублей.

Программа действует до конца 2030 года.

4. Сельская ипотека

Заемщики: все совершеннолетние граждане.

Процент: от 0,1% до 3%.

Требования: гражданство РФ.

Первоначальный взнос: от 10%.

Предмет ипотеки:

- новостройка или вторичное жилье,

- строительство дома.

Максимальная сумма кредита:

- для Ленинградской области, Дальнего Востока и Ямало-Ненецкого автономного округа — 5 млн рублей,

- для других регионов — 3 млн рублей.

Программа не действует на территориях Москвы, Московской области и Санкт Петербурга.

5. ИТ-ипотека

Заемщики: работники аккредитованных Минцифры ИТ компаний.

Процент: 5%.

Требования: стаж в ИТ компании не менее 3 месяцев. Зарплата – от 70 до 150 тысяч рублей. Для сохранения льготной ставки необходимо проработать в аккредитованной ИТ компании не менее 5 лет.

Первоначальный взнос: от 15%.

Предмет ипотеки:

- жилье на первичном рынке или строительство дома.

Максимальная сумма кредита:

- 18 млн рублей для регионов с населением 1 млн человек и более,

- 9 млн рублей — для регионов с населением менее 1 млн человек.