Музей Распутина и термальные источники: тюменский губернатор Александр Моор высоко оценил туристический потенциал Ярковского района

Губернатор Александр Моор рассказал о новом туристическом комплексе, который появится рядом с музеем Григория Распутина. Фото: пресс-служба правительства Тюменской области.

В Ярковском районе Тюменской области появится крупный туристический комплекс, сочетающий природные и исторические достопримечательности. Инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства региона. По словам губернатора Александра Моора, район обладает большим туристическим потенциалом. Место для строительства комплекса выбрано удачное: рядом расположен музей Григория Распутина и термальные источники.

«В селе Покровском Ярковского района родился Григорий Распутин. Неоднозначную и загадочную биографию этой исторической личности до сих пор изучают во всем мире. Рядом с Покровским проходит федеральная автотрасса, здесь часто останавливаются гости. Инвесторы планируют создать крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и один из двух имеющихся в селе музеев Распутина», – рассказал Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Строительство комплекса начнет в 2023 году тюменская компания «Сибинтел». Соглашение, предусматривающее инвестиции в туристическую инфраструктуру, было подписано между руководителем «Сибинтела» Владимиром Шевчиком и правительством Тюменской области на Петербургском международном экономическом форуме. В проекте будет немало изюминок – от пунктов питания с продуктами местных производителей, кемпингов и пешеходных маршрутов до терм и бассейнов.

Александр Моор также осмотрел новый термальный комплекс в селе Дубровном. По дороге в музей Распутина здесь можно искупаться в бассейне с лечебной минеральной водой и гидромассажными зонами. Комплекс может принять до 250 посетителей в день. В реконструкцию термального комплекса местный предприниматель Андрей Потапов инвестировал 15 миллионов рублей. В 2025 году бизнесмен планирует открыть еще один термальный комплекс с 50-метровым бассейном и гостиницей на 100 посетителей.

«В 2022 году термальные комплексы Тюменской области посетили в общей сложности 1,3 миллиона человек. Уверен, в дальнейшем эта цифра будет еще больше, потому что появляются новые точки притяжения», – отметил Александр Моор.

Вместе с туристической обновляется и социальная инфраструктура региона. Накануне 1 сентября губернатор осмотрел школу в Дубровном, обновленную после капитального ремонта. Кирпичное здание 1967 года полностью преобразилось: строители модернизировали системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, электрического освещения, отремонтировали учебные кабинеты. Школу, рассчитанную на 210 учеников, оснастили новой мебелью и оборудованием.