Пойти в ИТ: Как молодежь России приобщают к технологиям будущего

Фото: Shutterstock

Спрос на «цифровых» специалистов в России растёт с каждым годом. По словам вицепремьера РФ Дмитрия Чернышенко, стране не хватает 1 млн ИТ-кадров и к 2027 году этот показатель может вырасти в 2 раза. Помочь России преодолеть кадровый голод в сфере цифровых технологий был призван национальный проект «Цифровая экономика», который инициировал Президент России Владимир Путин в 2019 году. Он нацелен на обучение школьников и студентов программированию, выработке цифровых навыков у обучающихся по другим направлениям и повышение ИТ-компетенций преподавателей вузов.

«Я Б В АЙТИШНИКИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Проект «Код будущего» для школьников (8-11 классы) стартовал осенью 2022 года, а в новом учебном году в нем могут принять участие и студенты колледжей. Благодаря проекту подростки бесплатно изучают современные языки программирования на курсах как очно, так и в онлайн-формате. Инициатором программы выступило Минцифры РФ, а оператором - Университет 2035. «Код будущего» стал крайне популярен у зумеров - в прошлогоднем наборе на курсы записались и начали обучение почти 130 тысяч ребят. По планам, к концу 2030 года проект позволит обучить не менее 1,2 млн подростков.

В каталоге проекта учащимся доступно более 200 курсов начального, базового и продвинутого уровней по востребованным языкам программирования - Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другим. Записаться можно на программы от 30 ведущих ИТ-компаний и вузов -Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и др. На них ребята изучают не только теорию, особое внимание педагоги уделяют практическим знаниям, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ, олимпиадам и хакатонам. Программа занятий позволит подросткам совмещать курсы с основной учебой и секциями. Успешно сдав итоговые экзамены, ребята получат сертификат об окончании курса.

«С этого года участники будут сдавать единое вступительное испытание для распределения в подходящие группы по трех уровням сложности. Доступны программы от ведущих вузов и ИТ-компаний, отобранных оператором проекта Университетом 2035. Появится много новых курсов, где будет не только изучение ИИ, разработки игр и приложений, но и программирование для юристов, журналистов и врачей. На каждом курсе ребята разработают собственные цифровые продукты. Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» обучение для ребят бесплатное. Подать заявку можно уже сейчас, само обучение начнется в новом учебном году», - отметил ректор Университета 2035 Вадим Медведев.

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИЛИ ПРОСТО ИИ»

1 сентября Сириус.Курсы запускают бесплатные курсы по искусственному интеллекту для учеников 7-11 классов со всей России. Подростки смогут узнать о применении ИИ в разных отраслях, математике, которая лежит в его основе, научатся создавать алгоритмы машинного обучения и работать с данными в различном представлении.

«В этом году на курсах обучились уже свыше 18 тысяч школьников. Кроме того, мы впервые запускаем курсы по линейной алгебре и анализу данных на Python. Знания, полученные на них, станут основой для углубленного изучения технологий ИИ», - рассказал руководитель отдела аналитики АНО «Сириус.Курсы» и преподаватель курсов по искусственному интеллекту Александр Садовников.

На странице «Навигатора «Сириуса» по искусственному интеллекту» школьники смогут пройти 19 онлайн-курсов по ИИ, ИТ и математике, а также ознакомиться с программами «Уроки настоящего» и «Сириус.Лето», на которых можно получить навыки применения ИИ-технологий. В 2022 году обучение на онлайн-курсах и проектных программах прошли более 23 тысяч школьников.

ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ НА МИЛЛИОН

Также Минцифры РФ разработало программы профессиональной ИТ-подготовки для студентов. В 2022 году в 114 вузах заработали «Цифровые кафедры», в которых молодежь получает дополнительную квалификацию в области ИТ, а в новом учебном году к программе присоединятся еще 5 университетов. Создано почти 900 образовательных программ, где преподают практики из реального сектора экономики и эксперты со стажем в ИТ-отрасли от 3-х лет. Все студенты получат не только диплом о профпереподготовке, но и дополнительную ИТ-профессию.

Как сообщили в Минцифре РФ, подать заявку на обучение могут бакалавры 2-го курса и выше, специалисты 3-го курса и выше, магистранты, обучающиеся не по ИТспециальностям и ординаторы. Срок обучения - от 9 до 15 месяцев. Всего к обучению с 2022 года приступило более 112 тысяч человек, а к 2030 году «цифровые кафедры» выпустят более 1 млн специалистов, что способствует восполнению кадрового дефицита отрасли.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УЧИМСЯ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Кстати, в России действует программа обучения с господдержкой в области искусственного интеллекта. Обучение проходит в онлайн формате и на выгодных условиях - до 90 % стоимости курса финансирует государство. Так, в 2023 году на обучение записалось около 2 тысяч человек. На выбор доступны 26 курсов по востребованным специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проекта в сфере ИИ. А всего до конца 2024 года обучение с господдержкой пройдут не менее 5,5 тысяч человек.

По словам руководителя проекта «Искусственный интеллект» Университета 2035 Натальи Минасовой, участвовать могут россияне старше 18 лет и не достигшие пенсионного возраста со средним профессиональным или высшим образованием, а также студенты колледжей и вузов. «Почти 1700 человек со всех регионов России успешно закончили обучение в 2022 году. При этом более 55% из них - молодые люди от 18 до 35 лет. В этом году планируется обучить со скидкой от государства не менее 1950 человек. Кстати, ИT-сфера интересна не только мужчинам, около трети обучившихся на программах - представительницы прекрасного пола », - рассказала спикер.

В этом году в обучение вошли программы от 11 ведущих вузов и ИТ-компаний: Университета ИТМО, Финансового университета при Правительстве РФ, Яндекса, СберУниверситета, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университета Иннополис, ТУСУР, РосНОУ, 1Т, Мобильного электронного образования. В следующем году Университет 2035 совместно с Минэкономразвития РФ проведут очередной отбор провайдеров и программ. Актуальная информация появится на сайте проекта.

НА ЗАМЕТКУ

КРАТКО О КУРСАХ «КОД БУДУЩЕГО» НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

• Продолжительность обучения - 144 академических часа (4 модуля по 36)

• Частота занятий - 2 раза в неделю (в среднем)

• Запись проходит на Госуслугах (понадобится подтвержденная учетная запись и справка с места учебы)

Всего предусмотрено 140 тысяч мест. Прием заявок начался в июле и продлится до конца сентября, если свободные места не закончатся раньше. Так что не советуем тянуть с этим делом и подавать документы на Госуслугах уже сейчас.