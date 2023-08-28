Зеленский поставил обескураживающий ультиматум США: Вы дадите нам деньги, защиту, технологии и тренировки, при Байдене и без него

Зеленский поставил обескураживающий ультиматум США Фото: REUTERS

Все-таки в Киеве сидят люди, хоть и с больной, но с богатой фантазией. Президент Украины Зеленский, который вчера отметился самыми нелепыми высказываниями вроде того, что он не хочет воевать на территории России (милый, так ты уже на ней) и прочего, вдруг заявил, что у США с Украиной будут отношения, как с Израилем. Не в плане, как у Израиля с Украиной, которые сейчас оставляют желать лучшего, а как у Израиля с США. Вашингтон, дескать, предоставит Киеву гарантии безопасности по израильской модели.

- С США, наверное, у нас будет такая модель, израильская, где будут и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее, - рассказал Зеленский. Ни больше, но и не меньше. Потому что Штаты не дадут никаких обещаний участвовать своими военными в боевых действиях на территории Незалежной. Зато, как пообещал Зеленский, эта гарантия будут действовать при любом президенте, даже если сменят Байдена: "Она будет действовать, потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств".

При этом Зеленский посоветовал всем настроиться на долгий конфликт, но пообещал "быструю победу". Как это укладывается в одной голове одномоментно, лучше спросить у него самого.

- Нам надо не сидеть, как памятники, будто мы все уже победили, и вот пришла победа. Так не будет. Нам нужно всё увеличивать и увеличивать усилия. Мы все должны жить, ежедневно понимая, что это только начало войны. Для того, чтобы приблизить день, когда настанет конец, - заявил он и тут же сам себя опроверг. - Победа придёт быстро и для кого-то неожиданно, но начинать нужно с таким настроением, что ещё долго.

По Зеленскому, если ему верить, должно получиться так, что все потужно (какое хорошее слово!) напрягаются, света в конце тоннеля все нет и нет, а потом вдруг – раз! Типа, не ждали! А я вот она, ваша Перемога!

Кстати мечтатель об украинской неожиданности Зеленский не один такой. Есть еще советник главы Офиса президента Украины "Черный рот" Михаил Подоляк. Такое ощущение, что после совместного принятия расширяющих сознание веществ Подоляк и Зеленский и мечтают парочкой.

- Часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью, - заявил Подоляк. - По мере продвижения на Юге (орфография и пунктуация Подоляка – прим. авт.) и выхода украинских войск на админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент.

Насчет платы кровью за каждый километр Подоляк явно погорячился, потому что в реальности ВСУ платят кровью своих солдат буквально за каждый метр. Впрочем, слова Зеленского про "день, когда настанет конец" тоже ведь имеют, как минимум, двойное толкование. И более очевиден совсем не тот смысл, который подразумевал президент Украины.

Но самая большая тайна Незалежной, по всей видимости, что они там потребляют в команде Зеленского, если их так колбасит после этого? Подоляк вообще вообразил себя ни больше ни меньше, а не иначе, как царицей морскою, у которой Эрдоган на посылках аки сказочная золотая рыбка. И отчитал президента Турции, как застигнуто в чужом саду мальчишку.

- Вас лишили субъектности, унизили в акватории Черного моря, где вы считаетесь страной мощной, я о Турецкой Республике, после этого вы едете в Сочи говорить: "А может ты все же согласишься на то, что можно продлить зерновое соглашение?" – отчитал Подоляк Эрдогана. - Это "обнуление" многих репутационных составляющих и нельзя дальше так себя вести.

После чего Подоляк особо отметил, что единственное субъектное государство в акватории Черного моря — это Украина. Мало того, что тем самым нагадил в карман не только Турции, но и Румынии с Болгарией. На всех хватило. И что самое главное, такие вещи говорит представитель страны, которая просит уже деньги, как сказал бы Виталий "златоуст" Кличко, не только лишь на все, но и даже моторные лодки для ушедшего на дно и несуществующего флота. А скоро будет просить еще и на туалетную бумагу для похода в туалет.

При этом если кто и ведет из иностранных государств действительно независимую внешнюю политику, то так это как раз Турция, которая не боится ставить ультиматумы даже блоку НАТО, членом которого она сама же и является. В отличие от Украины, способной лишь на попрошайничество и более ни на что.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начнет переговоры с Украиной только с позиции победителя (подробнее)