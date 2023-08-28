Информация оказалась фейком: Отечественный смартфон будет производиться не в Китае, а в России

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На днях появились сообщения о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» на самом деле не российский. Он производится в Гонконге. Информация об этом содержится в таможенной документации. На поверку все оказалось не так однозначно. Пока производство действительно находится в Китае, но в самое ближайшее время сборка начнется в Подмосковье. Об этом Forbes заявили в НТЦ ИТ «РОСА», который является создателем отечественной операционной системы Rosa Mobile.

Чтобы выяснить все нюансы, «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» , направленного на разоблачение недостоверной информации, обратилась за разъяснениями к Владимиру Зыкову, директору Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Ранее он первым опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео нового смартфона «Р-ФОН».

- Телефон будет производиться на российском заводе и паяться в России, на нем будет написано Made in Russia. На том же айфоне написано, что он сделан в Китае, то есть он собирается и изготавливается в Китае. И никого это не смущает. Да, некоторые комплектующие действительно не будут отечественными. Мировой рынок смартфонов сейчас так устроен, что почти все производится в Китае. Самое главное – что операционная система у него будет российская. Это сложно, дорого, но очень интересно и перспективно, - заявил KP.RU Владимир Зыков.

"Р-ФОН" Телефон будет производиться на российском заводе и паяться в России, на нем будет написано Made in Russia.

По его словам, в ближайшие годы в России могут появиться отечественные производители отдельных комплектующих. В будущем производитель «Р-ФОН» может переключиться на российские аналоги, если они будут удовлетворять качеству. Но в конечном итоге все будет решать рынок и поддержка со стороны государства. По мнению Владимира Зыкова, сейчас НТЦ ИТ «РОСА» находится в самом начале пути. Их проект и их видение очень амбициозные. Такого еще никто не делал в России.