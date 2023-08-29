Кто и как проверяет гидов в России: аттестация станет обязательной только летом 2024 года

На данный момент необходимую аттестацию прошли в-основном гиды Санкт-Петербурга и Крыма. Фото: Shutterstock

Аттестация гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников станет обязательной во всех регионах России с 1 июля 2024 года. Собственно, планировали сделать это уже нынешним летом. Но перед летним сезоном отпусков Президент РФ Владимир Путин своим указом отложил новшество на год.

При этом аттестация уже вовсю идёт, комиссии работают. В каждом регионе - своя комиссия, ее формирует тот орган государственной власти, который отвечает за туризм. В Москве - Комитет по туризму, в Крыму - Министерство курортов и туризма. Входят в комиссии не только чиновники, но и сотрудники музеев, профильных вузов и так далее. Собираются комиссии обычно раз квартал, иногда чаще. Как раз необходимость быстро поверить тысячи экскурсоводов и была одной из причин переноса сроков обязательной аттестации. Не успевали!

Желающие получить карточку официального гида записываются на аттестацию (обычно через Госуслуги), оплачивают пошлину, 1300 рублей. Допускают только граждан РФ. Это был принципиальный момент при принятии закона в своё время - иначе получалось, что группы китайских туристов водили гиды-китайцы, например. И хлеб у наших турфирм отбивали, и об истории России раскалывали по своему усмотрению. Образование - среднее или высшее, плюс дополнительное по профилю, если основное с туризмам не связано.

Экзамен состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая - тест с вопросами и вариантами ответов, в каждом регионе свой. Вопросы не только об истории, архитектуре, природе, но и о туристическом законодательстве России, а также о том, как обеспечить безопасность экскурсантов. Тест могут не сдавать гиды с опытом работы более 3 лет.

Практическая часть - собственно, экскурсия, точнее, ее фрагмент, и ответы на вопросы комиссии.

Претендующих на «корочки» гида-переводчика проверяют также на знание иностранного языка.

В Москве и многих других регионах предусмотрен онлайн-формат.

Все, кто успешно прошёл аттестацию, получают карточку с QR-кодом на 5 лет и попадают в реестр на сайте Минэкономразвития. Реестр открытый, доступен уже сейчас, с поиском по регионам и фамилиям экскурсоводов. В уже нем более 5 тысяч человек. Вроде бы много, на самом деле нет: в одной только Москве порядка 4 тысяч гидов (и это только официально), в Петербурге примерно столько же.

Так что, когда соберётесь на экскурсию в Москве или в отпуске, будь то в Сочи, на Алтае или Кольском полуострове, - поищите своего гида в реестре. Если есть - это хороший знак: человек ответственный, уже прошёл аттестацию. Больше всего таких на данный момент в Санкт-Петербурге и Крыму.

Но если нет - что ж, пока он ничего не нарушает, до 1 июля 2024 года имеет право работать и так.

С инструкторами-проводниками для походов и прочих активных и экстремальных маршрутов немножко другая история. Их аттестуют не чиновники, а некоммерческие организации, внесённые в специальный реестр. Но срок тот же - до 1 июля 2024 года.

После трагедии с диггерами в Госдуме заговорили о необходимости внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а именно в статью 14.51 «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности». И штрафовать незаконно работающих экскурсоводов на 3 - 5 тысяч рублей, инструкторов-проводников на 5 - 10 тысяч рублей, а туркомпании, отправившие гидов без нужных документов работать с гостями, - на 15 - 50 тысяч.

Такой законопроект депутаты уже вносили, но он был отправлен не доработку и до сих пор не принят. Теперь планируют принять в осеннюю сессию.