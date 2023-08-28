Володин предложил выделять больше денег на подготовку космонавтов

Председатель Думы Вячеслав Володин осмотрел Звёздный городок. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— А космонавт Леонов в этом скафандре летал?

— Не в этом, но принципиальная конструкция такая же… Он мне рассказывал, что, когда выходил в открытый космос, то скафандр раздуло — и он едва смог протиснуться на корабль…

Такой диалог депутатов Думы я записываю в коридорах Звёздного городка. Народные избранники — давно не подростки, но сегодня они стали детьми. Ведь, наверное, каждый мальчишка когда-то мечтал стать космонавтом. Или хотя бы восхищался научно-фантастическими фильмами и романами. Поэтому выездное совещание Совета Государственной Думы в подмосковном Центре подготовки космонавтов 28 августа 2023 года выдалось особенно тёплым.

Да и «земная» повестка никуда не исчезла. В коридоре Звёздного городка — депутаты пересеклись с двумя белорусскими космонавтками: как раз в это время те проходили спецподготовку на массогабаритных макетах наших «Союзов». То есть Союзное Государство России и Беларуси имеет и такое, звёздное измерение.

Вёл совещание Председатель Думы — Вячеслав Володин. Именно на его малой родине, в Саратовской области, приземлился первый космонавт — Юрий Гагарин. Память звездоплавателя почтили перед совещанием: Володин, первая женщина-космонавтка Валентина Терешкова и другие депутаты возложили цветы к памятнику Гагарину рядом с корпусами Звёздного городка.

Вячеслав Володин лично оценил тренажёрные комплексы для будущих космонавтов. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Последовавшая затем экскурсия по территории Центра Подготовки была интересной даже для бывалых экспертов из профильных комитетов. Например, депутатам рассказали, что ресурс того самого скафандра — порядка 12 выходов в открытый космос, и на российском секторе Международной космической станции тот может храниться пять лет.

— Наша земля — огромный космический корабль, который несётся… знать бы — куда, — философски заметил один из участников совещания — бессменный глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

— Думаю, все поддержат: при обсуждении бюджета на 2024-й и последующие годы нам обязательно нужно отдельной строчкой определить поддержку Центра подготовки космонавтов! — предложил Володин.

И добавил:

— Развитие страны и ее экономики неразрывно связано с освоением космического пространства. Поэтому нам нужно создавать условия для космической отрасли!

Представители всех пяти думских партий, которые по иным вопросам нередко спорят, — в ответ были единодушны: космос — наше достояние, и Звёздный городок надо развивать. В конце концов, здешние уникальные тренажёры, наподобие знаменитой центрифуги, имитирующей перегрузки до 10 и более «g», — одна из самых светлых страниц Советской эпохи. И в обиду всё это — и советскую космонавтику, и нынешний Звёздный городок — давать никому нельзя.