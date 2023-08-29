Зеленский загнал себя в ловушку: Запад готов отдать бешеные деньги, чтобы сменить президента Украины

Зеленский понял, что он попал. Потому что шансов на переизбрание у него чуть меньше, чем нисколько Фото: REUTERS

В ответ на предложение Зеленского своим союзникам профинансировать будущие выборы на Украине, чтобы они могли состояться в положенные по законодательству сроки, сенатор Линдси Грэм, которому и были адресованы эти слова, принял подачу. И заявил, что он согласен на то, чтобы Запад дал Киеву и эти деньги, но именно что на выборы.

И тут Зеленский понял, что он попал. Потому что шансов на переизбрание у него чуть меньше, чем нисколько. Нет, по идеологии он нынешнее население бандеровской Украины вполне устраивает, но какой-нибудь кандидат обязательно раскроет реальные потери ВСУ, которые с каждым днем скрывать все труднее (кладбища в Незалежной разрастаются с очень высокой скоростью), и все – прости, прощай, я уезжаю в дальние края…

Наверное, поэтому Зеленский и выставил совершенно дикую цифру необходимых для выборов средств, что хотел вынудить Запад отказаться от этой идеи. Или хотя бы урвать напоследок сумму с девятью нулями, да еще в свободно конвертируемой валюте. Простейшие арифметические действия показывают, что Зеленский завысил необходимые суммы на порядок, а то и на два. 5 миллиардов долларов, которые он запросил на выборы – это около 200 миллиардов гривен. Между тем, выборы президента Украины в 2019-м, которым и стал Зеленский, обошлись государственному бюджету в 2,3 млрд гривен (около 82,6 млн долларов США по курсу гривны на тот момент). А расходы на последние по времени досрочные парламентские выборы составили еще меньшую сумму - 1,9 млрд. гривен. 4 миллиарда за все про все. Но уж никак не 200 ярдов.

Впрочем, американцам все равно, сколько. Они повесят эти деньги на Украину и свое вернут в том или ином варианте. В этом можно не сомневаться. А вот сам Зеленский им, по-видимому, уже серьезно надоел, но пока они хотят привести на пост гетмана всея остатков Украины кого-то, кто больше их устраивает.

И тут у Зеленского поняли, как налажал их "нелох", и начали спешно исправлять ситуацию. На едином всеукраинском телемарафоне выступил "грязный рот" команды Зеленского советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого суют уже буквально в каждую дырку, чтобы ее им заткнуть, и популярно объяснил, почему выборы не могут быть проведены в те сроки, которые рассматривают американцы. Причем, как и Зеленский, выставивший пять условий, Подоляк собрал комплект из пяти причин, "почему нет".

- Во-первых, у нас действительно военное положение, - начал загибать Подоляк пальцы, апеллируя к действующему законодательству. - Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах.

- Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить? – продолжил перечислять Подоляк причины, которые не позволяют провести голосование. - Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?

И наконец, последняя озвученная советником причина отказаться от выборов – это их стоимость и отсутствие денег в бюджете.

Что ж ты, фраер, сдал назад? Понял, что вместе со своим наркофюрером можешь пролететь и даже оказаться в окопах?

Совершенно беспомощные отмазки Подоляка убираются легким движением, что уже, в принципе, продемонстрировал сам Зеленский, выставляя свои условия американскому сенатору. Другое дело, что самому недоНаполеону Зеленскому стало страшно, когда он понял, в какую ловушку сам себя загнал.

Но это, по большому счету, никого не волнует. Все будут решать американцы. И никого в Киеве про их "хотелки" Вашингтон спрашивать не будут, какие аргументы ни выставляй в команде Зеленского в свою защиту. Они ему неинтересны.

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