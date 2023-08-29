Слив тайных переговоров Макрона и Шольца: Путин в беседе с ними не жаловался на санкции и объяснил цели СВО

Немецкая газета Bild выложила скандальные отрывки из диалогов между Берлином и Парижем в первые недели после начала СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публикация стенограмм переговоров западных лидеров — дело обычное. Например, в прошлом десятилетии были преданы гласности беседы экс-президента США Джорджа Буша-старшего с коллегами-политиками, включая Горбачёва и Ельцина, датированные рубежом 1980-90-х. Или опять-таки расшифровки зажигательных диалогов другого хозяина Белого дома, Билла Клинтона, всё с тем же Борисом Николаевичем. За одним лишь «но». Как правило, один из участников того диалога — как в случае с Бушем или Ельциным — уже отошёл в мир иной, да и происходило это спустя 25, 30, а то и более лет с момента исторических созвонов.

Но вот теперь немецкая газета Bild выложила отрывки разговоров Олафа Шольца и Эммануэля Макрона — лидеров двух мощнейших экономик ЕС — от весны 2022 года. Тем самым, вероятно, давая понять, что считает германского канцлера «политическим нежильцом» наподобие Буша или Ельцина: ведь рейтинг социал-демократов, партии Шольца, за неполные два года с момента победы на выборах в Бундестаг упал до жалких 18-20% — даже ниже, чем у главного «плохиша» Неметчины, партии «Альтернатива для Германии», которую в круглосуточном режиме поливают грязью либеральные СМИ за «консервативный и пророссийский курс».

В той беседе, состоявшейся вскоре после начала СВО, руководители ФРГ и Франции в основном обсуждали (по крайней мере, такой вывод можно сделать из слитых фрагментов)… российского президента Владимира Путина. Вернее, свои впечатления от на тот момент недавних переговоров с Кремлём.

— Он [Путин] вообще не жалуется на все санкции, — поделился с коллегой Шольц. — Я не знаю, делал ли он это в разговоре с тобой. Но [в ходе беседы со мной] он вообще не касался санкций.

— В моём случае — тоже нет, — согласился Макрон.

По словам Берлина, такая нечувствительность России к санкциям угнетала его больше, чем что-либо ещё.

А вот француз, в отличие от канцлера ФРГ, пребывал в весёлом расположении духа и даже подтрунивал над немецким визави:

— Шольца нельзя заменить немедленно — значит, и перевооружение Бундесвера [армии ФРГ] — дело не быстрое, — шутил президент Пятой Республики.

— Путин рассказал мне о своих идеях относительно того, как можно найти компромисс [в Украинском кризисе]. Он говорил о демилитаризации, денацификации [Украины], — продолжал Шольц. По словам канцлера, в качестве решения Кремль предлагал признать Крым частью России, а Республики — независимыми.

Это очень интересный фрагмент, характеризующий изначально мирные намерения Москвы — очевидно, что тогда, в марте 2022 года, присоединение ЛДНР, Запорожья и Херсонщины (по крайней мере, как приоритетный сценарий) не рассматривалось. Однако, как давно подметили политологи, «когда вы отвергаете хорошее предложение Кремля — то следующее будет хуже, и вы к нему подойдёте на куда менее приемлемых для вас условиях».

Также — как передаёт Шольц тот разговор с Путиным — Кремль был готов рассматривать переговоры по Украине «втроём» (Москва-Берлин-Париж) — без Зеленского. То есть киевский президент-актёр уже тогда не рассматривался как субъект международной политики. На что прямо указал Путин:

— Затем он [Путин] сказал, что украинская делегация отправилась в Польшу, потому что хочет поговорить с представителями Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции… — вспоминал Шольц.

— Это было очень похоже на разговор, который я имел с ним вчера [напомним, речь о весне 2022 года — ред.], — согласился с коллегой Марон. — Я думаю, что сейчас он [Путин] полон решимости идти до конца, — подвёл итог президент Франции, отметив «жестокость послания, которое транслировалось по телевидению».

Видимо, имеется в виду историческая речь Путина в связи с началом СВО — то есть в Елисейском дворце внимательно отсмотрели то видеообращение, да, наверное, и не только его.

Все эти отрывки из слитого разговора между Берлином и Парижем, выставляющие Шольца недалёким и ведомым политиком, можно назвать «чёрной меткой» канцлеру ФРГ со стороны немецких же СМИ: «Бильд» — весьма популярная и массовая газета, почти аналог нашей «Комсомольской правды». А последовавшие полтора года показали правоту российского президента — в том числе относительно полной международной несубъектности Киева и зависимости Зеленского от США.