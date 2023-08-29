"Проблема государства": Владимир Путин призвал предотвращать появление "профессиональных" должников

Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Во вторник Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Чиновник рассказал президенту о работе в новых регионах, а потом описал размеры просроченных долгов россиян. В конце концов, именно это ведомство занимается сбором недоимок.

Правда, как оказалось, не везде.

- В декабре прошлого года приняли специальный закон об исполнительном производстве на этих (присоединенных – Ред.) территориях, и сейчас он в полном объеме применяется. Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут, - рассказал Аристов.

- Люди знают об этом? – тут же уточнил Владимир Владимирович.

- Люди, конечно, знают об этом. С помощью наших сотрудников идет разъяснительная работа, - заверил в ответ чиновник.

Главный судебный пристав напомнил, что и любым коллекторам в новых регионах работать запрещено как минимум до 2026 года.

Закончив обсуждение присоединенных территорий, Аристов перешел к стране в целом. Руководитель службы доложил, что за последние два года «общий объем взысканий» вырос на две трети. По итогам прошлого года он перевалил за триллион рублей.

- Мы взыскали 1100 миллиардов рублей, - уточнил чиновник.

В полтора раза – до 48 млрд. рублей – выросли взыскания алиментов. Президент даже удивился, как это получилось сделать за год. Аристов объяснил, что в ведомстве подняли зарплаты, уменьшилась текучка и повысилась эффективность.

Директор службы напомнил о праве россиян защитить от взысканий прожиточный минимум. Этой возможностью воспользовались 644 человек.

- В основном это женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребенка, у которых кроме единственного жилья ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия, - раскрыл Аристов.

Главный судебный пристав добавил, что всего в ведомстве в работе документов на 2 трлн. рублей!

- Это очень много, - констатировал чиновник.

Он описал и портрет среднего должника:

* возраст 30-45 лет

* средняя сумма каждого долга 173 тысячи рублей

* официальной работы нет

* есть единственное жилье, которое по закону арестовать нельзя

- С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся… - отметил Аристов.

- Возникает вопрос: как у них долги возникли? – тут же парировал Путин.

- Многие из них – должники не только по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей. Такая «профессия», профессиональный должник, - объяснил пристав.

- Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации, - заключил Владимир Владимирович.