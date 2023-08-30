Самые вкусные коктейли и самые красивые девушки: Названы лучшие бары России

Все победители на одной сцене Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Про премию WhereToEat мы уже знаем: там награждают лучшие рестораны сначала регионов, а потом и всей России. В этом году впервые провели церемонию награждения лучших баров, назвали, что неудивительно, Where2drink. В списке претендентов оказались аж 665 заведений, из них выбрали лучших по нескольким категориям, многие из которых требуют некоторых пояснений. Например, Higher Mixology Bar - это такой бар, где к изготовлению коктейлей подходят с собой изобретательностью (что-то вроде высокой кухни, но только по части алкоголя). Тут награду получил московский «Коробок».

Gastronomic Bar - это когда не только умело напоят, но еще и вкусно накормят (победитель - Delicatessen, тоже из Москвы).

Роскошный бар Xander (Санкт-Петербург) всех победил в номинации Go Out Bar (в такие места принято ходить по особым случаям, включая демонстрация нового красивого платья или новой красивой подруги).

Юта Инагаки демонстрирует сдержанное ликование по поводу победы в номинации «Коктейльный бар года» Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Коктейли полагается пить в лучшем коктейльном баре года, тут впереди всех оказался Butler The Japanese Bar (Москва).

А в абсолютной весовой категории с формулировкой «бар года» победил бар More из Казани.

По некоторым категориям (вернее сказать - по формулировкам) есть вопросы. Да, нижегородский бар «Медные трубы» славится джином собственного приготовления, но титул «Монопродуктовый бар года» заучит немного странно, тут множество коктейлей из самых разных ингредиентов. А московский The Black Swan Pub & Shop, победивший в категории «Пивной бар года» вряд ли можно считать сугубо пивным баром, тут все гораздо интереснее. Но будем считать это трудностями роста. Формулировки будут оттачиваться, суть останется прежней: лучшие бары страны будут получать свои награды. И это правильно.

Хотите смешивать правильные коктейли - делайте это с правильными аксессуарами Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Но это еще не все. Церемония проходила вечером в прекрасном месте - Пакгаузах на Стрелке. А днем тут же устроили Экспо - это примерно как выставка достижений барного хозяйства (ВДБХ), но весело и вкусно. Множество напитков (от уже знаменитых до совсем новых, экспериментальных), барные аксессуары, главные бартендеры со всей России и вообще масса приятного народа.

Пакгаузы. Вот здесь все и произошло Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Так что Where2drink - это еще и важный инструмент для развития барной культуры в целом. Будем следить, во что это выльется. Полный список победителей - здесь.