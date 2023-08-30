Неожиданное последствие глобального потепления: на смену французскому вину может прийти финское

На сегодняшний день в Финляндии существует 25 винодельческих хозяйств, с лозой экспериментируют примерно в половине из них Фото: Shutterstock

Чудные новости порой читаешь в финских газетах: в планах правительства страны — получить в ЕС статус страны-производителя вина… Без него местные производители не имеют право производить виноградное вино — по документам оно будет всего лишь «слабоалкогольным ферментированным напитком из винограда». Просто объявить себя таковым Финляндия тоже не может — это противоречит общей агропромышленной политике Евросоюза. Брюссель может предоставить Суоми такой статус, но — даже при положительном решении — это случится не раньше 2028 года.

Бесспорно: для роста и вызревания лесных ягод местный климат почти идеален. Однако погодные условия и температуры, подходящие для черники, малины, брусники, клюквы или морошки, сильно отличаются от таковых для винограда… «Это вопрос времени», — считают финские виноградари-энтузиасты. И они, возможно, правы.

На протяжении последних двух десятилетий климатологи нашли множество порой неожиданных последствий глобального потепления. В частности, они предупреждают о смещении к полюсам нашей планеты климатических зон, благоприятных для виноделия. Раньше оно географически помещалось между 30 и 50 параллелями, теперь же верхняя граница культивируемой виноградной лозы пробивается к 60-й — широте Санкт-Петербурга, Хельсинки, Стокгольма и Осло.

Роль климата в виноделии колоссальна: даже легкое потепление меняет жизненный цикл лозы, ведет к ухудшению качеств ягоды. Смещение заморозков и рост влажности провоцируют распространение грибков и вредителей. Не говоря уже о возрастающем риске лесных пожаров, способных уничтожить целые винные регионы. По некоторым прогнозам, к середине века для виноделия будут потеряны значительные территории на юге Испании, Италии, Франции, Португалии и Калифорнии. Многие сорта винограда могут быть утрачены безвозвратно.

Для жителей этих государств даже умеренное потепление климата чревато не только сломом вековых традиций, но и экономическими потрясениями. Там, где лоза веками плодоносила, кормила и давала работу сотням тысяч людей, теперь становится слишком жарко! В то же время, погодные условия для виноградарства и виноделия появляются в более северных странах — там, где раньше выпускали лишь сидр и плодово-ягодное…

Для нас — простых потребителей — кризис мировой винной индустрии означает рост цен при общем снижении качества для столовых вин и исчезновение многих ценных сортов, марочных вин.

Процесс потепление климата на Земле идет неравномерно. Где-то повышение среднегодовой температуры составит 1.5-2 градуса Цельсия, но на севере Европы есть места, где этот показатель возрастет почти на 6 градусов! То есть, на широте Осло, Хельсинки и Санкт-Петербурга условия для виноделия местами максимально приблизятся к тем, что сейчас наблюдаются на севере Франции. Лето станет жарче, зимы — мягче, и лоза сможет в этих широтах не только расти, но и вызревать, давая качественный урожай. Только недавно посадившие первый виноград, финны уже в предвкушении от новой экспортной возможности!

Откровенно говоря, сидр финны делать умеют. Их плодово-ягодные вина за последние три десятилетия эволюционировали от практически «чернил» до тонких и сложных напитков, удостоенных нескольких премий Союза французских энологов. Наивысших похвал было удостоено десертное малиновое вино «Ваапукка» (2017), а также «Ахо» (2021) — купаж Совиньон Блан, Семильон и… клубничного вина. Всего за последние годы финны собрали около полусотни медалей и грамот за свои винные изыскания и изыски.

Медали на конкурсах — это круто, но больших коммерческих перспектив у этих напитков нет. Быть может, пока. Уж больно все непривычно! И главная проблема местных виноделов сегодня кроется в низких продажах. Даже у предпочитающих все местное финнов плодово-ягодные напитки не заходят: еще сильны воспоминания о первых неудачных опытах, да и многие по-снобски считают местные изделия на ягодах и еловых ростках «компотом». Публика привыкла к виноградным винам. Их на Севере Европы делать только учатся. Коммерческому успеху мешает госмонополия: реализация возможна только через торговую сеть «Алко», а это посредничество сильно бьет по карману небольших производителей. А больших пока нет.

На сегодняшний день в Финляндии существует 25 винодельческих хозяйств, с лозой экспериментируют примерно в половине из них. Для сравнения: в Дании таких виноделен почти 90, в Швеции — тридцать, в Норвегии — около десятка. Наиболее распространенные сорта винограда — морозоустойчивые (Соларис, Рондо, Видаль). К слову, первые два — чешско-германские «внуки» гибридного сорта «Заря Севера», выведенного в СССР в 1936 году. Северные производители обычно начинают с производства белых и игристых вин, потом переходят на розе. Красные пока-что даются им сложнее всего. О том, что североевропейское виноделие находится на ранней стадии становления, говорят и цифры: суммарная стоимость произведенного в Норвегии, Швеции и Дании вина (14 миллионов евро) составляет всего пять сотых процента (!) от стоимости энопродукции Франции (28 миллиардов евро). И всё же норвежцы верят, что в омываемых тёплым Гольфстримом фьордах вырастет виноград не хуже, чем на берегах галисийских риас (заливов), откуда по всему миру разъезжается белые вина албариньо или более известных россиянам молодых вин «виньо верде» из соседней Португалии. Как верят датчане и шведы, что их южно-балтийские вина из Зеландии или провинции Сконе со временем (и благодаря потеплению климата) предложат замену мозельским рислингам, которые по прогнозам скоро будут уже не те, что раньше…

Практичные финны тоже готовят сани летом. Несмотря на явное перепроизводство вина в ЕС, северянам вряд ли откажут: это будет явной дискриминацией. Пока им — в пятилетней перспективе — присвоят искомый юридический статус, в Финляндии уже вырастят лозы, снимут первые урожаи и произведут первое виноградное вино. Там же подоспеют подъемные — отраслевые субсидии от Брюсселя, коих сейчас выдается более одного миллиарда евро в год. Появятся новые рабочие места, новые экспортные направления. Европейцы постепенно привыкнут к рондо и Лахти или наантальскому соларису, как некогда к бордосскому мерло или темпранильо из Риохи. А там и еще потеплеет…