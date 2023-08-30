Платить детям за оценки - это знак отчаяния

Начало учебного года – это как выход на стартовую позицию марафона, длиною в год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало учебного года – это как выход на стартовую позицию марафона, длиною в год. И детям, и родителям стоит начать дистанцию с выгодной отправной точки и уж точно важно не попасть сразу в капкан «синдрома 7 сентября», когда к концу первой учебной недели колоссальное количество школьников (и дошкольников) подхватывают какой-нибудь вирус и уходят на больничный не только из-за инфекций, но и из-за «вируса» стресса. Как вдохновить ребенка на учебу, «Комсомолке» рассказали Анна Адаскина, доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ, кандидат психологических наук и Александра Фокина, кандидат психологических наук, эксперт «Актион Образование».

Начало занятий в школе – действительно сложный период как для родителей, так и для детей. Каждый раз после трех месяцев каникул требуется адаптация. Если это классы с 1 по 5 или ребенок перешел в новую школу, то на вход в учебный режим потребуется 2 – 3 месяца, считает психолог Анна Адаскина. Но и у детей, начинающих учебный год в той же школе со знакомыми учителями, период адаптации занимает несколько недель.

1 сентября - это просто праздник какой-то!

- Хорошему настрою на начало учебного года помогает подготовка: например, покупка школьных принадлежностей, подготовка рабочего места. И тут важно дать ребенку выбрать то, что ему нравится, учесть его пожелания и при организации места для учебы. Принято думать, что шопинг вдохновляет только девочек, но это не всегда верно. Я вот, например, сегодня я видела в магазине канцтоваров расстроенного мальчишку, с горьким сожалением произнесшего: «И почему все пеналы девчачьи?!», - говорит психолог Анна Адаскина.

Провести сам «день икс» - 1 сентября – лучше с ребенком, а может быть, и с его школьными друзьями, организовав небольшой семейный или дружеский праздник. Помните, что перегружать ребёнка учебой с места – в карьер не стоит, дополнительные занятия в начале учебного года точно не нужны, лучше дать ребенку лишний раз выспаться.

Родитель, сначала воспитай себя

— Это не самое популярное мнение, но родители дома не могут поддержать интерес ребенка к уроку, который проводят не они. Тут как-то повлиять не в их силах. Семья может дать другое: воспитать добросовестное отношение к обязанностям школьника, стимулировать познавательную активность, - говорит психолог Александра Фокина.

Начните с себя, давайте пример своим поведением: будьте любознательны, учитесь новому, читайте, дискутируйте. Дома принято думать и говорить – значит, и ребенок будет думать и говорить! Будьте лояльны к интересам вашего ребенка, даже если они - скорее всего - не связаны с учебой напрямую. Нормально развивающийся школьник обязательно интересуется не только школой, но и чем-то еще и вполне умеет справляться со школьной скукой там, где ему не интересно.

Подкупать ребенка - бессмысленно

- А инфляция? Это не шутка. Нет такой суммы, которая из школьника без интересов и крепких знаний сделала бы хорошего ученика, - говорит Александра Фокина. - Думаю, плата за оценку, это, скорее, успокоение для самих родителей, а не стимул для качественной самостоятельной учебы ребенка. Так что сначала подумайте, что именно вы хотите купить. Знания не покупаются. Дипломы - да. Оплата за обучение сбивает с толку, подменяет мотивы. Поощрять школьников нужно, как и любых других людей. Желательно - за усилия, за отношение, за результаты, а не за отметки. Платить за отметки — это знак отчаяния и отсутствия диалога и прогресса.

Поэтому один из основных советов – разговаривайте с ребенком, спрашивайте о его самочувствии, эмоциональном настрое, отношениях со сверстниками и с учителями, о том, как проходят уроки.

Важно не фиксироваться только на одном: «Какую оценку ты сегодня получил?», а стараться развивать разные мотивы.

Полезный лайфхак: как рассчитать посильную нагрузку для ребенка?

Пришло время выбрать дополнительные занятия? Смотрите на сильные стороны и на дефициты вашего ребенка. Он малоподвижен, сутулится, нет аппетита, легко устает? Это показание, чтобы вместе с ним находить виды активности, где будет задействовано тело, сенсорика – органы чувств, и где ему это будет приятно, будь это танцы, пение, музыкальные или спортивные игры.

Расцветает, когда участвует в сценках? Тоже показание – помогите найти способ, чтобы выразить свои артистические таланты.

Насчет распределения времени на занятия, действуйте как рекомендует директор Института возрастной физиологии, академик РАО Марьяна Безруких.

- В Сутках 24 часа. Отнимайте 8 - 10 часов сна.

- Время на школу и уроки (6 - 8 часов или больше, сколько это занимает у ребенка). Минимум час на свободную деятельность на усмотрение ребенка без всяких кружков и секций!

- Еще минимум час на свежем воздухе.

- Время на дорогу, на гигиену.

Смотрите, сколько осталось и исходите из этого, выбирая дополнительные активности.

Как использовать кнут и пряник

Санкции со стороны родителей точно НЕ должны быть:

а) физическими наказаниями;

б) унизительными.

Любимые многими лекции о дворнике тоже не помогают. Ограничения не должны также быть чрезмерными или отложенными, мол, вот погоди, папа придет с работы и тебе покажет.

Лучшие санкции - лишение привилегий и удовольствий и наказание естественными последствиями (не сделал - получай свою двойку). Так что в этом смысле, например, лишение телефона как лишение удовольствия в список допустимых санкций попадает. Только будьте последовательны: объясняйте, почему и на сколько телефон отобран, как его вернуть, и используйте и санкции, и поощрения, не только кнут, но и пряник.

А еще учитывайте, что на лень ребенка мало среагировать санкциями. Надо бы ее понять.

- То, что взрослые называют ленью, обычно имеет какое-то конкретное психологическое объяснение – переутомление, скука, непонимание, неумение организовать себя, эмоциональное неблагополучие, что-то другое, - говорит психолог Анна Адаскина. – Важно вместе с ребенком разобраться в причинах. Наказание часто вызывает агрессию и формирует негативное самовосприятие: я тупой, ленивый, у меня все равно ничего не получится. Важно найти причину и постараться подобрать способ ее устранить, такой способ, который будет понятен ребенку, будет описывать конкретные шаги. Ведь, например, такой совет как: «Подумай!», - не несет в себе понятного для ребенка плана действия. «А как мне нужно думать?» - резонно спросит подросток в ответ на такую рекомендацию.

Родитель – это не карательный орган!

Ограничения — это не преследование и лишение ребенка всего, что приносит радость. Ограничить — это не дать привыкнуть к вредному, плохому и еще это давать ясную обратную связь о последствиях действий. Сделал уроки быстро, собрал рюкзак, не оставил бардак на кухне - распоряжайся своим временем. Это и ограничение, и поощрение одновременно. Ваши ограничения должны не привести ребенка в состояние тревоги, обиды или ярости, а показать дорогу: надо вот так!