Взрывы в Крыму украинцы выдали за атаку

На полуострове проходят плановые работы по уничтожению боеприпасов. Фото: Олег Крючков

Украинские телеграм-каналы распространяют информацию о взрывах возле военного аэродрома Джанкой в Крыму. В сообщениях не объясняются причины взрывов. Ведь их цель заставить людей думать о том, что это украинская сторона якобы успешно наносит удары. «Комсомольская правда» решила проверить достоверность информации в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа».

Выяснилось, что в Джанкое проводится плановое уничтожение боеприпасов. Жителей об этом оповестили заранее. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сразу опроверг версии об украинской атаке.

- По Джанкою - очередные вбросы. В селе Вольное проходит плановое уничтожение боеприпасов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, - призвал Олег Крючков.

Добавим, что 30 августа взрывы были слышны также в поселке Октябрьское и в городе Старый Крым. Там тоже проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

Сообщения о взрывах в Крыму в украинских-телеграм каналах появляются постоянно. Их авторы тоже следят за графиком уничтожения боеприпасов, но выдают их под соусом атаки. Правда заключается в том, что информация о плановых работах распространяется в искаженном виде.