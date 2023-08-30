Первые фото героев из продолжения сериала «Счастливы вместе»: Дашу Букину перекрасили, Гена превратился в батюшку

Как уже писала «КП», в рамках перезагрузки канала в формате ретроповестки ТНТ решил вернуть все прогремевшие в нулевые проекты: «Универ», «Наша Russia» («Галустян+») и даже сериал «Счастливы вместе». Несмотря на то, что права на адаптацию американского проекта «Женаты...с детьми» у канала давно закончились, зрители все же увидят легендарное возвращение несуразной семейки из Екатеринбурга. Собственно, сериал так и назвали — «Букины».

Пока о нем известно не так много. Совершенно точно удалось уговорить всех ключевых артистов (Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова) вернуться. Кроме того, определен шоураннер — запускать проект будет комедиограф со спорной репутацией Сарик Андреасян.

— У всех разные на этот счет [каким получится новый проект] версии – кто-то говорит, [что это] продолжение, кто-то [говорит], что [это] «10 лет спустя», — заинтриговала Наталья Бочкарева. — Я думаю, что это будут «Букины» в наши дни, в современное время, и обо всем, что сейчас в нашей жизни происходит, будет рассказано.

При этом артистка намекнула, что ее героиню ждет преображение: от огненного рыжего цвета волос в виду неактуальности пришлось избавиться. И первые фото героев эту версию подтверждают. На снимках в костюме героини Бочкарева предстает с длинными, но каштановыми волосами.

Фото: ТНТ

А вот Виктор Логинов в образе Гены стал похож на батюшку — седая окладистая борода, длинные волосы, зачесанные назад, добрая православная улыбка.

Фото: ТНТ

Александр Якин в образе сына Ромы практически не изменился. Разве что волосяной покров на голове изрядно поредел. И пропал задор взгляда. Видимо, жизнь потрепала и младшего Букина.

Фото: ТНТ

Фото Дарьи Сагаловой еще нет, зато стала известная дата ожидаемой премьеры — 7 ноября текущего года.

— Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная, — объяснял Логинов. — В духе времени, но все такая же уютная и обаятельная.

«Букины», ТНТ, с 7 ноября.