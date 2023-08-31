Киев наплевал на свой народ: на убой хотят отправить инвалидов, а слезы матерей называют «российской пропагандой»

Hа Майдане Незалежности в Киеве прошел митинг родственников ВСУшников, пропавших без вести и попавших в плен, участники которого требовали от руководства Украины конкретных действий Фото: REUTERS

На Украине собрались решительно бороться с «российской пропагандой» и «прокремлевскими нарративами» (в Киеве выучили это ставшее модным слово и теперь употребляют его к месту и не к месту). Одно из главных направлений этой борьбы – опровержение информации о том, что Киев ужесточает условия мобилизации из-за многочисленных потерь.

Министр обороны Алексей Резников уже активно подключился к этому процессу и объявил, что никакой новой мобилизации не предвидится, поскольку военкоматы еще, дескать, не выполнили план по старой. Что называется, утешил так утешил.

Но о какой пропаганде можно вести речь, если все озвучивают сами украинские функционеры и, в первую очередь, сам Зеленский. Который буквально накануне провел заседание СНБО, где решил осуществить проверки всех военно-врачебных комиссий (ВВК), а пока отозвать все справки об инвалидности и освобождении от военной службы, выданные с 24-го февраля прошлого года.

Это, конечно, яркое свидетельство того, что с мобилизацией в Незалежной нет никаких проблем. Еще более ярким таким свидетельством является инициатива представителя президента в Верховной Раде и члена оборонного комитета Рады Федора Вениславского, который предложил отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование, поступил в аспирантуру и т.д.

- Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях конфликта ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, – заявил парламентарий и представитель аж самого Зеленского в парламенте. - Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда у человека был перерыв и только во время конфликта он вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы.

Спрашивается, зачем принимать такие сверхжесткие меры, менять законодательство, если военкоматы и так трещат от количества желающих взять в руки автомат или гранатомет, а стены этих учреждений не могут вместить всех желающих добровольно отдать жизнь за Зеленского и его шоблу.

Ведь именно такую картину видит перед собой каждое утро бывший ветеринар и экс-рэкетир, доросший до поста секретаря СНБО Алексей Данилов.

- Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию. У нас нет такого, что это мобилизация, это процесс, о котором надо так громко всем рассказывать, - похоже, что Данилов и сам почувствовал, что переборщил со своим враньем. - Есть ли какие-то проблемы? Ну да, конечно, есть, как по любому делу. Но это не является максимально критическим.

Что самое интересное в этом спиче Данилова? Он, с определенной долей вероятности, может и вовсе не врать. Просто перепутал, а очередь та стоит периодически перед входом в магазин «секонд хэнд». В Сети полно роликов, как на Украине, особенно в Киеве, местные жители устраивают буквально штурмы таких магазинов, как только в них поступает новая партия поношенных штанов из Европы.

Кстати, были бы Данилов и военкоматчики чуть сообразительнее, давно бы уже организовали пункт набора в армию в таком магазине.

Но вы же понимаете, что все это «русская пропаганда» и «прокремлевские нарративы». И никак иначе. Как и митинг на Майдане Незалежности в Киеве родственников ВСУшников, пропавших без вести и попавших в плен, участники которого требовали от руководства Украины конкретных действий.