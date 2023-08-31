Виталий Коротич: Михаил Горбачёв - это Николай II cоветской перестройки

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

…- Виталий Алексеевич, 30 августа - годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева. И вчера много народу было на Новодевичьем кладбище, где он похоронен. По крайней мере, немало. Вы не были случайно вот там?

- Нет, я тут прикован - (личные обстоятельства), сижу на даче.

- Тем не менее, мы не можем мимо этой даты пройти.

- Конечно.

- Тем более, вы хорошо очень знали Михаила Сергеевича.

- Конечно.

- Что можно сказать сейчас, когда прошел год после смерти Горбачёва.

- В моем представлении, он был замечательным человеком. Добрым, честным. Может быть, единственным из высоких наших «авторитетов», которого никто не обвинял - даже в бульварной прессе - в том, что он берет взятки или ворует. Изумительный человек!

И в то же время он был слишком добрым. Видно, на этой должности не держатся люди, которые, в общем, слишком мягкие.

Я его сравнивал когда-то, не очень кстати это было, с Николаем II или с Александром II – с людьми, которые хотели что-то хорошее сделать. Но, в силу своего вялого характера, сделать ничего не могли.

Я просто вспоминаю, как я к нему после известных событий в Форосе (речь о путче ГКЧП в августе 1991-го. - А.Г.), когда он прилетел, в этой курточке вышел из самолета, спускался по трапу…

Так вот, я ему сказал: Михаил Сергеевич, да вы что, вы же прилетели, вы же президент, скажите – я прилетел, все мыши, а ну, кыш по углам… хозяин в лавке… И вывели бы какую-нибудь Кантемировскую дивизию, в виде патрулей, на улицы. И - все, и - порядок!

Он – ты что, ты что, кровь может пролиться, ты что?

Он очень хотел сделать все, что он делал, чистыми руками. Уже в самом конце, в последние дни его правления, я здесь в Москве собрал такую группу интересных деятелей – лауреатов Нобелевской премии. Бывшего германского канцлера Шмидта, известных ученых, которые решили говорить о необходимости прекратить всю эту ненависть, прервать какие-то цепи ненавистные. Я еще уговаривал Михаила Сергеевича выступить инициатором международного пакта вроде Хельсинского, против ненависти.

Все страны или партии, которые включают в свою программу ненависть к другим людям на основании их национальности или религиозных убеждений, являются противозаконными и так далее.

Но Горбачёв осторожничал. Короче, он был очень прекраснодушен. Прекрасные были планы, все было прекрасное, и все обрушилось, потому что, в общем, характер был не тот. Видимо, человек он остался очень хорошим, и - когда умер год назад - люди приходили с ним попрощаться.

И сегодня о нем вспоминают…

А человек он был - соответствующий своему характеру и не соответствующий своей должности, по-моему.

Видимо, на этой должности должны быть люди более крутые, принимающие резкие решения.

А тут все было, понимаете, все, — вплоть до того, что оскорбляли его супругу, обвиняли ее в том, что «он ей потакает».

Он и тут пресекал это, одергивал и говорил – что вы, как вы можете? Хороший был человек.

Я где-то уже в конце в самом - (в 1991-м. - А.Г.), под Новый год его поздравлял по телефону. И я ему сказал – Михаил Сергеевич, я вас поздравляю

Когда-то раньше - в декабре - был день возникновения Советского Союза. А теперь - день развала СССР.

Он говорит – да ладно, ладно, ладно… «Он - Советский Союз - уже падал, — говорил Горбачёв, — его чуть-чуть нужно было задеть и он рухнул, не я его развалил, он разваливался, я просто в этом…»

Горбачёв не был тем политическим деятелем, кто мог бы остановить процессы развала, он не был тем, кто мог бы на кого-то ногой топнуть.

Он остался в памяти у людей как человек, который никого не сажал, никого не обвинял, никого не выгонял из страны. Он остался слишком добрым. Наверное, такой нам нужен для разнообразия был.

- Ну, не знаю, слишком такое разнообразие дорогое…

- Слишком, слишком, да, повторяю, я его сравнивал с Николаем II … Его тоже обвиняли в том, что он жене потакает, в том, что он слишком мягок, а он пробовал что-то делать… И в итоге проиграл страну. Михаил Сергеевич проиграл страну.

- Но мы все равно помянем его сегодня, да?

- Да, обязательно. Надо помнить всех.

- Спасибо вам огромное.