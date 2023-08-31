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Политика31 августа 2023 10:00

Дмитрий Песков: Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны

Пресс-секретарь Президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Год назад, 30 августа 2022-го, скончался Михаил Горбачев

Год назад, 30 августа 2022-го, скончался Михаил Горбачев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 31 августа, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить печальную дату.

- … Дмитрий Сергеевич, я прошу прощения, что у меня второй день такой поминальный вопрос. (Накануне мы говорили о пятой годовщине с тех пор, как ушёл Иосиф Кобзон). Год назад, 30 августа 2022-го, скончался Михаил Горбачев. Владимир Путин с ним прощался, выражал соболезнования. Я сегодня разговаривал с Виталием Коротичем – это бывший главред «Огонька», соратник Михаила Сергеевича. Он сказал, что Горбачев – это Николай II советской перестройки. А каким или кем считают в Кремле первого и последнего президента СССР?

- Слушайте, это вопрос такой, наверное, не для брифинга все-таки, — сказал Песков, но - все же ответил. - Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны. И это будет навсегда.

- Спасибо. Извините еще раз.

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