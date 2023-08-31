Деменция пожирает высшее руководство США: Байден соревнуется в слабоумии с высокопоставленным деятелем Конгресса

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Читатели, заставшие позднюю брежневскую эпоху, конечно, помнят, как мы посмеивались над дряхлым генсеком и его соратниками в Политбюро, еле передвигавшими ноги и с трудом произносившими заготовленные речи. Глядя на этот геронтологический паноптикум, тогда думалось, что уж в других-то странах до такого позора в высших эшелонах власти дело никогда не дойдет.

Оказалось – дошло. Да еще как, КВН и Comedy Club отдыхают! К закидонам 80-летнего дедушки Байдена все давно привыкли. Про его фортели в пору уже снимать целый сериал. Но, похоже, эпидемия маразма накрыла не только президента США, но и многих других важных лиц в американском истеблишменте.

Микропьеса в двух актах, по сатирическому абсурду пера достойная Аверченко или Гашека, разыгралась на днях в Вашингтоне.

У выступавшего в Торговой палате 81-летнего лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла репортер поинтересовался, что тот думает о своем переизбрании в 2026 году.

- О чем? – захлопал глазами политик.

- Должны ли вы переизбираться? – настаивал журналист, явно намекая на почтенный возраст сенатора.

- Ну, это… - только и выговорил Макконнелл и завис в ступоре.

Прошло десять секунд, пятнадцать – политик молчал, отрешенно глядя в зал. Его окликнула подскочившая помощница: «Сенатор, вы слышали вопрос? Извините, нам понадобится минутка, чтобы подготовить ответ».

Макконнелл пришел в себя досрочно, секунд через сорок, и потом долго и путано рассказывал о своих планах.

Второй акт был представлен двумя часами позже, и в главной роли в который раз выступил президент Байден. Его тоже атаковали журналисты, и один из них поинтересовался, должен ли Макконнелл переизбираться, учитывая его проблемы со здоровьем.

Старина Джо обернулся к стоявшему у него за спиной министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и деловито спросил: «Ты переизбираешься?»

- Нет, сэр, - отрапортовал министр и опустил голову, осознав, в какой конфуз вогнал его лидер нации.

- Ну, и хорошо, - подытожил Байден и проследовал в соседнюю комнату.

Занавес.

Ржачка полная, как сказал бы Михаил Задорнов. И все это действительно было бы смешно, если бы не маленький пустяк: в руках этих людей судьба не только собственной страны, но и во многом будущее мира. Это они пытаются диктовать другим свою волю, раздувают огонь войн, объявляют санкции, стремясь удержать в слабеющих руках глобальную власть. Их неадекватность и разлагающая мозг гниль уже очевидны для всех. Какой рычажок щелкнет напоследок в голове этих старцев, можно только гадать. И как бы страшно это ни показалось, но слова журналиста Такера Карлсона, прекрасно знающего американскую верхушку, о том, что в следующем году Вашингтон готов развязать ядерный конфликт с Россией, могут стать пророческими.